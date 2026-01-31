తుది ఘట్టానికి సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర - ఈ రాత్రి తల్లుల వనప్రవేశంతో పరిసమాప్తం
నేడు సమ్మక్క, సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజుల వనప్రవేశం - ప్రత్యేక పూజల అనంతరం అమ్మవార్లను వనప్రవేశం చేయించనున్నపూజారులు - నాలుగు రోజుల పాటు ఘనంగా సాగిన మేడారం మహాజాతర
Published : January 31, 2026 at 7:36 AM IST
Sammakka Saralamma Jatara 2026 : సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర తుది ఘట్టానికి చేరుకుంది. వనం వీడి జనం మధ్యకు వచ్చిన వనదేవతలు మూడు రోజుల పాటు భక్తుల పూజలందుకున్నారు. తిరిగి ఈ రాత్రి వనప్రవేశంతో మేడారం మహా జాతర పరిసమాప్తం కానుంది. ఇక మేడారం జన సంద్రంగానే ఉంది. గద్దెల వద్ద నిర్విరామంగా దర్శనాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.
అఖరి పర్వానికి చేరుకున్న మేడారం జాతర : నాలుగు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర ఇక ఆఖరి పర్వానికి చేరుకుంది. ఇవాళ తల్లుల వనప్రవేశంతో వన జాతర ముగుస్తుంది. సాయంత్రం సమయంలో గద్దెలను పరిశుభ్రం చేసి, గిరిజన పూజారులు అమ్మవార్లకు సంప్రదాయ పూజలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం రాత్రి 7 గంటల సమయంలో దేవతల వన ప్రవేశం ఆరంభమవుతుంది. సమ్మక్క తల్లిని చిలుకలగుట్టకు, సారలమ్మను కన్నెపల్లి ఆలయానికి, పగిడిద్దరాజును మహబూబాబాద్ జిల్లా గంగారం మండలం పూనుగొండ్లకు, గోవిందరాజులను ఏటూరినాగారం మండలం కొండాయ్ గ్రామానికి పూజారులు ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్తారు. దేవతల వనప్రవేశంతో మేడారం మహా జాతర ముగుస్తుంది.
భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న మేడారం : మేడారం ఇంకా భక్తులతో కిటికిటలాడుతోంది. మహా జాతర ముగుస్తున్న తరుణంలో లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. జంపన్నవాగులో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి వన దేవతలకు నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించుకున్నారు. సమ్మక్క సారలమ్మలకు చీర, సారె, ఒడిబియ్యం పోసి దేవతలను మనసారా కొలుచుకున్నారు. తోపులాటలు, క్యూలైన్లలోనే గంటల సేపు పడిగాపులు పడినా లెక్క చేయకుండా అమ్మవార్ల దర్శనాలు చేసుకున్నారు. క్యూలైన్ల వద్ద మరింత పటిష్టంగా బందోబస్తు నిర్వహిస్తే బాగుండేదన్న అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమైంది. మేడారంలో దర్శనాలు మాత్రం నిరాటంకంగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సమ్మక్క సారలమ్మ వనప్రవేశం అనంతరం కూడా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి అమ్మలను దర్శించుకుంటారు.
"అమ్మవారి గద్దెల వరకు చేరుకోవడానికి చాలా కష్టమైంది. ఏర్పాట్లన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ గద్దెల వద్ద కొంచెం ఇబ్బందిగా మారింది. అక్కడ కూడా మరింత మంది సిబ్బందిని పెట్టి రద్దీని నియంత్రించి ఉంటే బాగుండేది. చిన్నపిల్లలు, దివ్యాంగులు దర్శించుకునేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా దర్శనం సమయంలో తోపులాట లాంటివి చోటుచేసుకోకుండా ఏర్పాట్లు చేసి ఉంటే బాగుండేది. ప్రభుత్వమే ఇక్కడ కొన్ని ఓపెన్ షెడ్లు వేసినట్లయితే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయం" - భక్తులు
నేటితో ముగియనున్న మేడారం జాతర : బుధవారం సారలమ్మ ఆగమనంతో ప్రారంభమైన మేడారం జాతర, శనివారం సమ్మక్క వనప్రవేశంతో ముగియనుంది. ఈ కార్యక్రమం సాయంత్రం ప్రారంభమవ్వనుంది. ఇప్పటివరకు సుమారు 80 లక్షల మంది మేడాారాన్ని సందర్శించి ఉంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. చివరి రోజున అమ్మవారి దర్శనానికి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది.
భక్తులకు ఇబ్బందులు : సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర భక్తులు భారీ సంఖ్యల్లో తరలివచ్చే అతిపెద్ద వన జాతర. భక్తులంతా గద్దెలపై కొలువైన అమ్మవార్లను దర్శించుకునే క్రమంలో రద్దీ నియంత్రణ, క్యూలైన్ల నిర్వహణ అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. అయితే శాఖల మధ్య సమన్వయలోపం కారణంగా భక్తులకు కొంత అసౌకర్యం కలిగింది. గద్దెల వద్దకు వెళ్లే దారి, క్యూలైన్లకు వెళ్లే మార్గాల సమాచారం తెలియకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. నెత్తిన ఎత్తు బంగారం(బెల్లం) బరువులను పెట్టుకొని ముందుకు, వెనక్కి తిరుగుతూ ఇబ్బందులు పడ్డారు.
పోలీసులు తమ సిబ్బందిని ఇబ్బందులకు గురి చేయవద్దని, వారిని అమ్మవారి గద్దెల వద్ద విధులకు విడిచిపెట్టాలంటూ దేవాదాయ శాఖ అధికారి మైకులో పలుమార్లు చెప్పడం గమనార్హం. ఇక ఉన్నతాధికారులు జారీ చేసిన వీఐపీ, వీవీఐపీ పాస్లను సైతం శుక్రవారం అనుమతించలేదు. ఆయా పాస్లకు కేటాయించిన క్యూలైన్లను తొలగించడంతో సంబంధిత కార్డులతో వచ్చిన వారు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు.
మేడారం గద్దెలపై కొలువుదీరిన సమ్మక్క తల్లి - మహాజాతరలో పూర్తైన ప్రధాన ఘట్టం
జనసంద్రంగా మారిన మేడారం - వనదేవతలను దర్శించుకుని భక్తుల పారవశ్యం