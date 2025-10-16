ETV Bharat / state

తినే దానికంటే పడేసేదే ఎక్కువ - డబ్బుపై ఉన్న దృష్టి ఆహారంపై లేదుగా!

నేడు ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం - రోజుకు 78.2 మిలియన్​ టన్నుల ఆహారం వృథా - వివాహాలు, ఇతర శుభకార్యాల్లోనే ఎక్కువగా వృథా అవుతున్న ఆహార పదార్థాలు

Millions Tonnes of Food Wasted
Millions Tonnes of Food Wasted (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Millions Tonnes of Food Wasted : దేశంలో రోజుకు 20 కోట్ల మంది ఆకలిలో అలమటిస్తున్నారు. రోజుకు 78.2 మిలియన్​ టన్నుల ఆహారం వృథా అవుతోంది. దీంతో 377 మిలియన్ల మంది ఆకలి తీర్చొచ్చని ప్రపంచ ఆహార సంస్థ చెబుతున్న గణాంకాలు. చాలా మంది డబ్బును పొదుపుగా వాడుకుంటారు. కానీ ఆహారం విషయానికి వచ్చే సరికి తినే దాని కంటే వృథానే ఎక్కువవుతోంది. వీరికి డబ్బుపై ఉన్న దూరదృష్టి, తినే తిండిపై ఉండటం లేదు.

రోజుకు 20 క్వింటాళ్లు వృథా : ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో రోజుకు 20 క్వింటాళ్ల ఆహారం వృథా అవుతోంది. కడుపునిండా తిండి దొరకని వారు, ఒక్కపూట దొరికితే చాలనుకునే వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. మరోవైపు జనసాంద్రత పెరుగుతోంది. తగ్గుతున్న సాగు విస్తీర్ణంతో ఆహార ఉత్పత్తులు పెంచడం సాధ్యం కాని పరిస్థితి. ఇలాంటి సమయంలో పెరుగుతున్న జనాభాకనుగుణంగా ఆహారం అందించాలంటే ఉన్న వనరులను పొదుపుగా వినియోగించుకోవాలి. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఏడాదికి 15 లక్షల మెట్రిక్​ టన్నుల ధాన్యం పండిస్తున్నారు. ఏటా 15 వేల టన్నుల ఆహారం వృథా అవుతుంది.

ఎక్కడెక్కడ వృథా అవుతుందంటే? : వివాహాలు, ఇతర శుభకార్యాల్లోనే ఎక్కువగా ఆహార పదార్థాలు వృథా అవుతున్నాయి. ప్లేటు నిండిపోయేంతగా వేసుకొని, అందులో కేవలం 4 నుంచి 5 పదార్థాలు మాత్రమే తింటారు. జపాన్​ దేశంలో ప్లేటు పరిమాణం చిన్నదిగా ఉంటుంది. దీంతో అవసరమున్న ఆహార పదార్థాన్ని మాత్రమే వారు వడ్డించుకుంటారు. కానీ మన దగ్గర తినే ఆసక్తి లేకపోయినా, ప్లేటు నిండుగా వడ్డించుకొని అందులో సగం వరకు మాత్రమే తిని మిగతాది చెత్తబుట్టల్లో పడేస్తున్నారు.

ఇలా చేయాలి :

  • ఆహారం మిగిలిపోకుండా ఎంతమందికి అని అంచనా వేసి అంత మేరకే తయారు చేసుకోవడం మంచిది.
  • దుకాణాల్లో ఆహార పదార్థాలను కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఎంతమేరకు అవసరమో అంచనా ఉండాలి.
  • ఒకవేళ ఆహారం మిగులుతుంటే ఫ్రిజ్‌లో పెట్టి ఒకరోజులో ఉపయోగించుకోవచ్చు.
  • ఒకవేళ మిగిలిన ఆహరాన్ని అనాథ శరణాలయాలు, ఆకలితో ఉన్నవారికి అందించడం. వృథాను తగ్గించే హోటళ్లకు ప్రోత్సాహకాలను అందించాలి.
  • వృథా వల్ల కలిగే నష్టాన్ని ప్రజలకు వివరించడం వల్ల కొంతవరకు అయినా ఆహారం వృథా అవ్వకుండా ఉంటుంది.
  • ఇలా ఆహారం వృథా చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే ఇబ్బందులను ప్రచారం చేయడం మంచిది.

ఇది గుర్తిస్తే మంచిది :

  • ఒక రైతు ధ్యానం పండించాలంటే ఆరు నెలల శ్రమించాలి. రాత్రి, పగలు కష్టపడితే ఎకరాకు 30 నుంచి 40 క్వింటాళ్ల ధాన్యం దిగుబడి వస్తుంది.
  • ఉమ్మడి జిల్లాలో ఒక సీజన్​లో 15 లక్షల మెట్రిక్​ టన్నుల ధాన్యాన్ని పండిస్తున్నారు. 40 లక్షల జనాభాకు కనీసం 2 నుంచి 3 లక్షల మెట్రిక్​ టన్నుల ధాన్యం అవసరమవుతోంది.
  • ఆహార వ్యర్థాలతో పర్యావరణానికి ముప్పు పొంచి ఉంది. దీని వల్ల భూమి, నీరు సహజత్వం కోల్పోతాయి.

మీకు తెలుసా! : ఒక నివేదిక​ ప్రకారం భారత్​లో ప్రతి ఏటా 78.2 మిలియన్‌ టన్నుల ఆహారం వృథా అవుతోంది. అంటే ఒక్కొక్కరు సంవత్సరానికి 55 కేజీల ఆహారాన్ని డస్ట్​బిన్​లలో వేస్తున్నారన్న మాట. ఆహారాన్ని వృథా చేసే విషయంలో గ్రామాల కంటే పట్టణాలు ముందున్నాయి.

