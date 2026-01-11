ETV Bharat / state

చిరుధాన్యాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - అనంతపురంలో మిల్లెట్ ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 10:32 PM IST

Millet Products Exhibition Held in Anantapur: ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం ప్రజలు మిల్లెట్ ఆహారం వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. కలుషిత ఆహారం తీసుకుంటూ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు గురవుతున్న పరిస్థితులను అధిగమించేందుకు చిరుధాన్యాల పంటల సాగును కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెద్దఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు సాగుచేసి రైతులు వాటిని మార్కెట్‌లో విక్రయిస్తున్నారు. సేంద్రీయ సాగు పద్ధతిలో రైతులతో చిరుధాన్యాలు సాగుచేయిస్తున్న స్వచ్ఛంద సంస్థలు అనంతపురంలో మిల్లెట్ ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన నిర్వహించాయి.

రైతులు సాగుచేసిన చిరుధాన్యాలను అనంతపురంలో మిల్లెట్ ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన నిర్వహించారు. వారి ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించి విక్రయించారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు గురవుతున్న పరిస్థితుల నుంచి బయటపడేందుకు మిల్లెట్ ఉత్పత్తులను ప్రజలు కొంటున్నారు. సేంద్రీయ ఉత్పత్తులను ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్న కుటీర పరిశ్రమల నిర్వాహకులు వాటి ప్రాధాన్యతపై కరపత్రాలు పంచుతూ ప్రజల్లో అవగాహన పెంచారు.

రాయలసీమ జిల్లాల్లో చిరుధాన్యాల సాగు పెద్దఎత్తున జరుగుతోంది. జిల్లాలోని అనేక ప్రాంతాల్లోని స్వచ్ఛంద సంస్థలు రైతులతో సేంద్రీయ పద్దతిలో తృణధాన్య పంటలు సాగు చేయిస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం మిల్లెట్ ఇయర్ గా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఆయా పంటలు సాగుచేస్తున్న రైతులకు అనేక ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తోంది. చౌక దుకాణాల్లో, పాఠశాల మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో చిరుధాన్య ఆహారం అందిస్తే విద్యార్థులకు, ప్రజలకు మెరుగైన ఆరోగ్యం అందుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. చిరుధాన్యాల మిల్లింగ్ పరిశ్రమల వికేంద్రీకరణ చేయాలని కోరుతున్నారు.

రెండు రకాలైన చిరుధాన్యాలను రైతులు ఎక్కువగా సాగుచేస్తున్నారు. జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు సాగుచేసి వాటిని నేరుగా విక్రయాలు చేస్తున్న చాలామంది రైతులు లాభసాటిగా ముందుకు పోతున్నారు. సేంద్రీయ ఉత్పత్తులు, చిరుధాన్య పంటలకు ఏటికేడు ఆదరణ పెరుగుతోందని రైతులు చెబుతున్నారు.

"చౌక దుకాణాల్లో మాత్రమే కాకుండా, అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వీటిని అందుబాటులోకి తీసుకునివస్తే ప్రజారోగ్యం మరింత మెరుగుపడుతుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు గురవుతున్న పరిస్థితుల నుంచి బయటపడేందుకు మిల్లెట్ ఉత్పత్తులను ప్రజలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. చౌక దుకాణాల్లో, పాఠశాల మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో చిరుధాన్య ఆహారం అందిస్తే విద్యార్థులకు, ప్రజలకు మెరుగైన ఆరోగ్యం అందుతుంది"-మల్లారెడ్డి, ఆర్డీటీ ఎకాలజీ సెంటర్ డైరెక్టర్

"నువ్వుల నూనె, వేరుశెనగ నూనె, కొబ్బరి నూనెలకు అధికంగా డిమాండ్​ ఉంది. వినియోగదారులు వీటిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దాంతో మా వ్యాపారం కూడా బాగా సాగుతుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు కొబ్బరి నూనెలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ప్రాసెసింగ్ చేసినటువంటి నాణ్యమైన సేంద్రియ ఉత్పత్తులనే ఎగ్జిబిషన్​లో మేము విక్రయిస్తున్నాం"-నరేంద్ర, చిరుధాన్య పరిశ్రమ నిర్వహకుడు

"రాగులు, సజ్జలు, జొన్నలు, అరికలు వీటన్నింటితో కలిపి గ్రామంలోని మహిళలతో మురుకులు, ఉండలు వెటి ఆహార పదార్ధాలను తయారుచేయించి వీటిని విక్రయిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా మార్కెట్లో కూడా అమ్మకాలకు అన్ని ఏర్పాట్లను చేస్తున్నాం. చిరుధాన్య పంటలకు ఏటికేడు ఆదరణ పెరుగుతోంది"-ఉత్తప్ప, స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధి

"ప్రధానంగా 100 ఎకరాలను మేం బీడు భూములుగా గుర్తించాం. వాటిని రెండు బ్లాకులుగా విభజించి వాటిలో అందులో 5 రకాల పండ్ల తోటలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అందులో మామిడి, ఉసిరి, సీతాఫలం, జామ, నేరేడు వంటి పంటలను పండిస్తున్నాం. సేంద్రీయ పద్దతిలోనే తృణధాన్య పంటలను సాగు చేస్తున్నాం. దీనిపై ఆధారపడే ప్రధానంగా మా జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాం"-అత్తావుల్లా, సేంద్రీయ సాగు రైతు

"మాకున్న ఐదు ఎకరాల్లో ఒక ఎకరాన్ని ఆర్గానిక్​గా పండిస్తున్నాం. అందులో పండించే కూరగాయలు, ఆకుకూరలను విక్రయించుకునే మా జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాం. రసాయన పద్ధతుల కంటే సేంద్రియ వ్యవసాయమే లాభసాటిగా ఉంది. జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు సాగుచేసి వాటిని నేరుగా విక్రయాలు చేస్తున్నాం. తద్వారా మా రైతులంతా లాభసాటిగా ముందుకు పోతున్నాం"-చిరంజీవి, రైతు

