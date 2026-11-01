రాష్ట్రంలో 5 ప్రాంతాల్లో మిల్లెట్ కేఫ్ల ఏర్పాట్లు - త్వరలో అందుబాటులోకి
Millet Cafes In Telangana - సెర్ప్ మహిళలకు జీవనోపాధి కల్పించేందుకు మిల్లెట్ కేఫ్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరిలో నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి.
Published : November 1, 2026 at 1:07 PM IST
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు, కొర్రలు, సామలు, అరికెలు, ఊదలు అలాగే పరిగెలు వంటి చిరుధాన్యాల సాగును పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతేకాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళ స్వయం సహాయక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మిల్లెట్ కేఫ్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నహాలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే మొదటి ఐదు కేఫ్లకు అనుమతినిచ్చింది. దీంట్లో హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో మూడు, మహబూబ్నగర్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున ఏర్పాటు కానున్నాయి. ముందు ముందు ఇతర జిల్లాల్లో కూడా దశలవారీగా మరిన్ని కేఫ్లను ఏర్పాటు చేస్తారు.
మద్దతు ధర లేక తగ్గిన సాగు
ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 వేల ఎకరాల్లో చిరుధాన్యాల సాగు జరుగుతోంది. అయితే ఇందులో 10 వేల ఎకరాల్లో మహిళా రైతులు సాగు చేస్తున్నారు. ఈ పంటలకు కనీస మద్దతు ధర కరవైంది. అలాగే మార్కెటింగ్ వంటి సమస్యల కారణంగా రైతులు ఈ పంటలను సాగు చేసేందుకు వెనకాడుతున్నారు. అయితే ఎల్నినో దృష్ట్యా రైతులంతా ప్రత్యామ్నాయ పంటలుగా చిరుధాన్యాల సాగు ప్రోత్సహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో మహిళా రైతులకు మద్దతునిచ్చేందుకు, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు జీవనోపాధి అవకాశాలను కల్పించేందుకు 'సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ' (సెర్ప్)లకు 'మిల్లెట్ కేఫ్'ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
ఒక్కో కేఫ్కు రూ. 2.2 కోట్ల పెట్టుబడి
ప్రతి కేఫ్ నిర్మాణం, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం సెర్ప్ రూ.2.2 కోట్లను పెట్టుబడిగా పెడుతోంది. ఈ కేఫ్ల నిర్వహణపై శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ రీసెర్చ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్పదకమండలితో సెర్ప్ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. ఈ కార్యక్రమం కింద ఐదు కేఫ్లను నిర్వహించేందుకు, ఐఐఎంఆర్ ద్వారా స్వయం సహాయక సంఘాలకు చెందిన 40 మంది మహిళలకు శిక్షణ అందించారు. మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా నవంబర్ 19న ఈ కేఫ్లను ప్రారంభించేందుకు సెర్ప్ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ కేఫ్లలో చిరుధాన్యాలతో తయారు చేసిన కేకులు, బిస్కట్లు, రొట్టెలు, మురుకులు, పులిహోర, రాగి సంకటి, రాగి జావ, చిరుధాన్యాల ఉప్మా, చిరుధాన్యాల కిచిడీ వంటి పదార్థాలు లభిస్తాయి.
అధిక డిమాండ్ ఉన్న ప్రాంతాలపై దృష్టి
మంత్రి సీతక్క ఆదేశాల మేరకు చిరుధాన్యాలకు అధిక డిమాండ్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ కేఫ్లను మొదటి దశలో ప్రారంభించాలని సెర్ప్ నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా రాజధానిలో బీఆర్కే భవన్, మాదాపూర్లోని ఇందిరా మహిళా శక్తి బజార్, మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతోపాటు మహిళా రైతులు చిరుధాన్యాలను ఎక్కువగా సాగుచేసే మహబూబ్నగర్, యాదగిరిగుట్టలలో ఒక్కో కేఫ్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. హైదరాబాద్తోపాటు యాదగిరిగుట్టలో ఇప్పటికే నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. మహబూబ్నగర్లో నిర్మాణాలు త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఆహారంలో అంతర్భాగంగా చిరుధాన్యాలు - ఆసక్తి చూపుతున్న పట్టణవాసులు
"మిల్లెట్స్" కదా అని తెగ వాడేస్తున్నారా? - నష్టాలు ఎలా ఉంటాయంటే!