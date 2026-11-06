ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - తెలంగాణలో పడిపోయినా పాల దిగుబడి, ఇక డెయిరీలకు కష్టాలే
Shortage of Milk Production : రాష్ట్రానికి 30 లక్షల లీటర్లు పాలు అవసరం. కానీ 4 లక్షల లీటర్లు మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. పశుగ్రాసం కొరత, సరైన మేత లేక ఉత్పత్తి తగ్గింది.
Published : November 6, 2026 at 1:50 PM IST
రాష్ట్రంలో తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉన్న పాడి రంగానికి ఎల్నినో యమగండంగా మారింది. పంటలు సరిగా పండక పశుగ్రాసం కొరతతో సరైన మేత దొరకపోవడం, దాణా ధరలు మూడు రెట్లు పెరగడం, తాగేందుకు నీరు లభించకపోవడంతో పాడి ఉత్పత్తి దెబ్బతింటోంది. గతేడాది పాడి రైతులు ప్రతిరోజు 4 లక్షల లీటర్ల మేరకు విజయ డెయిరీకి విక్రయించేవారు. కానీ ఇప్పుడు రోజుకు 3 లక్షల లీటర్లు మాత్రమే అమ్ముతున్నారు. దుర్భిక్షం వల్ల ఈ ఉత్పత్తి మరింత తగ్గే ప్రమాదం ఉంది.
వరి 10 శాతం తగ్గడంతో ఎండుగడ్డికి కొరత
రాష్ట్రంలో మొత్తం ఆవులు 30,69,524, గేదెలు 30,52,102, మేకలు 45,48,999 ఉన్నాయి. గత ఐదేళ్లుగా వాటి సంఖ్య తగ్గుతూ పోతుంది. రాష్ట్రంలో గ్రామీణ రైతు కుటుంబాల్లో కేవలం 0.87 శాతం మంది మాత్రమే పాడి పశువుల పెంపకంతో ఉపాధిని పొందుతుండగా కొత్తగా యువత, రైతుల్లో వాటి పెంపకంపై ఆసక్తి పెరగడం లేదు. రాష్ట్రంలో రోజుకు 30 లక్షల లీటర్ల పాలు అవసరం కాగా ప్రతిరోజు 27 లక్షల లీటర్లను కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, గుజరాత్ డెయిరీల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. ఈ ఏడాది జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఆశించిన వర్షాలు లేకపోవడంతో పంటల విస్తీర్ణం తగ్గింది. వరి 18 శాతం తగ్గడంతో ఎండుగడ్డికి కొరత ఏర్పడింది. వర్షాలు లేక పశుగ్రాసం పండించేందుకు గడ్డి, జొన్న విత్రనాలు వేసేవారు ఈసారి వేయలేదు. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో పాడి పశువులకు ఇబ్బందిగా మారింది.
ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ పెరిగిన గడ్డి ధరలు
ఎల్నినో ప్రభావంతో గడ్డి ధరలు పెరిగాయి. గతంలో కట్ట ధర రూ.50 ఉండగా, ఇప్పుడు రూ.150కి చేరింది. ట్రాక్టర్కు రూ.5000 వరకు ధర పెరిగింది. ఇక తవుడు, మొక్కజొన్న పొడి, కంది, పెసలు, బొబ్బర్లు, మినుము, గోధుమల పొట్టు, జొన్న సొప్ప, పత్తిచెక్క, వేరు సెనగ వంటి వాటితో తయారయ్యే దాణాను పశువులకు ఉపయోగిస్తున్నారు. దీని ధర మే వరకు కిలో రూ.20 ఉండగా, ఇప్పుడు రూ.60కి చేరింది. పత్తి చెక్కల మిశ్రమమైన పత్తికల్లు ధర 6 నెలల క్రితం రూ.1,400 ఉండగా ఇప్పుడు రూ.2000 లకు చేరింది.
వర్షాభావంతో పశుగ్రాసం కొరత
రాష్ట్ర పాడిపరిశ్రామాభివృద్ధి సమాఖ్య తమకు పాలు పోసే రైతులకు సబ్సిడీపై దాణాను పంపిణీ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆ సంస్థ నష్టాల్లో ఉండి దాణా ఉత్పత్తిని తగ్గించడంతో రైతులకు కష్టాలు తప్పడం లేదు. సర్కారు 365 మండలాలను కరవు ప్రాంతాలుగా గుర్తించింది. ఆ మండలాల్లో వర్షాభావంతో పశుగ్రాసం కొరత తీవ్రంగా ఉంది. ధర క్వింటాలుకు నాలుగు వందలు పెరిగి ఇప్పుడు రూ.1000కి చేరింది. కరవు మండలాల పరిధిలో 40 లక్షల పాడి పశువులున్నాయి. వీటిలో నీటి కొరత తాండవిస్తోంది. బోర్లు, బావులు ఉన్న రైతులకు పంటలు ఉన్నందున పశువులను పెంచుతుండగా మిగిలిన వారిలో చాలా మంది పశువులను విక్రయిస్తున్నారు.
మాది నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మండలం అంకినేనిపల్లి. నాకు ఆరు గేదెలున్నాయి. ఆరు నెలల ముందు వరకు ఒక్కో గేదె రోజుకు ఆరు లీటర్ల పాలు ఇచ్చేది. పశుగ్రాసం కొరత వల్ల సరైన దాణా లేక ఇప్పుడు 3 లీటర్లే ఇస్తోంది. మా పాలకేంద్రం పరిధిలో ఆరు మండలాల నుంచి గతంలో ఎనిమిది వేల లీటర్ల మేరకు పాలు పోసేవాళ్లం. ఇప్పుడు 4,500 లీటర్లు మాత్రమే పోస్తున్నాం''- గుండ్ల నర్యయ్య, పాడి రైతు
లీటరుకు రూ.5 చొప్పున ప్రోత్సాహకం
ప్రతికూలతల వల్ల పాడి ఉత్పత్తి నెలనెలా తగ్గుతోందని పాడి రైతుల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు దేవేందర్రావు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో విజయ డెయిరీని ప్రభుత్వం బలోపేతం చేయాలని కోరారు. సంస్థకు పాలుపోసే వారికి లీటరుకు రూ.5 చొప్పున ప్రోత్సాహకం ఇస్తూ దాణాను సబ్సిడీపై సరఫరా చేయాలని పేర్కొన్నారు. పశువుల నీటితొట్టెలు ఏర్పాటు, పాడి పశువుల పంపిణీ పథకాన్ని చేపట్టాలని సూచించారు.
మాది వికారాబాద్ జిల్లా కుల్కచర్ల మండలం రామిరెడ్డిపల్లిలో వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా పది ఆవులు కొని పాలు విక్రయిస్తున్నాను. గతంలో మంచి లాభాలు వచ్చేవి. ఇప్పుడు పచ్చిగడ్డి, మేత కరవై, ఎండుగడ్డి దొరక్క దాణాను కొనుగోలు చేస్తున్నాం. దీంతో పాటు మినరల్ మిక్చర్, కాల్షియం, లివర్ టానిక్ వంటి మందులను కొంటున్నాం. దీనికి నెలకు రూ.లక్ష ఖర్చవుతుంటే పది పశువుల ద్వారా వచ్చిన పాలు విక్రయిస్తే నెలకు రూ.80 వేలే వస్తోంది'' - భీమ్రెడ్డి, పాడి రైతు
సమాఖ్య ద్వారా సేకరణ ధర పెంచాం
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కరవు తీవ్రంగానే ఉంది. పశుగ్రాసం కొరత నివారణ, నీటి తొట్టెల ఏర్పాటుపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందని రాష్ట్ర పాడిపరిశ్రమాభివృద్ధి సమాఖ్య ఎండీ చంద్రశేఖర్ వివరించారు. సమాఖ్య ద్వారా సేకరణ ధర పెంచాం. బీమా పథకాన్ని చేపట్టారు. దీని ద్వారా రైతులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వ సాయాన్ని కోరారు.
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