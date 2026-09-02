తెల్లవారుజామున వచ్చిన ఆ బండి ఎవరిది? - 'ఆయుధాల చోరీ'పై రంగంలోకి మిలటరీ ఇంటెలిజెన్స్
బొల్లారంలోని మద్రాస్ రెజిమెంట్లో ఆయుధాల చోరీ వ్యవహారంపై రక్షణ శాఖలో పెను దుమారం! - ఆర్మీ అంతర్గత విచారణ - పోలీసుల సమాంతర దర్యాప్తు
Published : September 2, 2026 at 9:52 AM IST
Military Intelligence on Missing Arms in Madras Regiment : బొల్లారంలోని మద్రాస్ రెజిమెంట్లో ఆయుధాల చోరీ వ్యవహారం దేశ రక్షణ శాఖలో పెను దుమారం రేపుతోంది. ఒకటి, రెండు కాదు ఏకంగా 12 అత్యాధునిక వెపన్స్, వందల రౌండ్ల తూటాలు, మందుగుండు సామగ్రి చోరీ కావడం కలకలం సృష్టిస్తోంది. కశ్మీర్తో పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని కల్లోలిత ప్రాంతాల్లో సైనిక క్యాంపులపై దాడి చేసి ఆయుధాలను దుండగులు దోచుకెళ్లడం మామూలే అయినా, ప్రశాంత వాతావరణం ఉండే సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలోని బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు, మందుగుండు ఎత్తుకెళ్లడం ఆర్మీలోని ఉన్నతాధికారులనూ ఆశ్చర్యానికి, ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. నిబంధనల ప్రకారం స్థానిక బొల్లారం పోలీసులే దర్యాప్తు చేస్తున్నా, సమాంతరంగా మిలటరీ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా రంగంలోకి దిగింది. దిల్లీ నుంచి పలువురు సైనిక అధికారులు హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చి చోరీకి గల అవకాశాలు, కారణాలు, తదనంతర పరిణామాలు, వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.
గోడ మీద నుంచి విసిరేశారా? : ఆర్మీ అధికారులు పోలీసులకు ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం 12 తుపాకులు, 21 మ్యాగజైన్లు, ఒక నైట్ విజన్ బైనాక్యులర్తో పాటు 1,912 బుల్లెట్లు చోరీ అయ్యాయి. ఆగస్టు 30న రాత్రి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో ఆయుధాలు ఎత్తుకెళ్లడం, పైగా ఆయుధాల నిల్వ ఉండే ‘కోటె’ తాళాలు, అందులో తూటాలు నిల్వ ఉంచే పెట్టెలకు ఉన్న తాళాలను పగులగొట్టి మరీ చోరీ చేయడమనేది కేవలం ఒక్కరితో, ఒక్కరోజు ప్రణాళికతో జరిగేది కాదనే విషయాన్ని అటు రక్షణ శాఖ, ఇటు తెలంగాణ పోలీసు అధికారులు అంగీకరిస్తున్నారు.
విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం వెనక ప్రాంతంలో కొన్నిచోట్ల ప్రహరీ బలహీనంగా ఉందని, దానికి ఆనుకుని అవతలి వైపు కొన్ని నివాసాలు ఉన్నాయని, చోరీ చేసిన తర్వాత ముందస్తు వ్యూహం ప్రకారం ఆయుధాలు గోడమీదుగా విసిరేసి ఆ తర్వాత మాయం చేసి ఉంటారనే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మద్రాస్ రెజిమెంట్కు హనుమాన్ టెంపుల్, బొల్లారం, అమ్ముగూడ, తూముకుంట వైపుల నుంచే రాకపోకలకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ అన్ని గేట్ల వద్ద జవాన్ల సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. దర్యాప్తులో భాగంగా అధికారులు మంగళవారం ఈ గేట్లు, వాటి వద్ద ఉండే భద్రతా ఏర్పాట్లను నిశితంగా పరిశీలించారు. లోపలికి ప్రవేశించేటప్పుడు ఐడీ కార్డులు తనిఖీ చేస్తారు. వెళ్లేటప్పుడు మాత్రం ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని తెలిసింది.
ఒక్కోటి 3.8 కిలోల బరువు : ఈ చోరీలో కచ్చితంగా నలుగురు, అంతకంటే ఎక్కువ మందే పాల్గొని ఉంటారని పోలీసులు, మిలటరీ నిఘా విభాగం అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఎందుకంటే చోరీ అయిన ఒక్కో ఏకే 203 రైఫిల్ 3.8 కిలోల బరువు, దాదాపు మీటరు వరకు పొడవు ఉంటుంది. ఇలాంటివి 4 ఆయుధాలు చోరీ అయ్యాయి. సుమారు మీటరు పొడవుతో, 4.3 కిలోలతో ఇన్సాస్ రైఫిల్ బరువు ఉంటుంది. ఇంత పొడవైన ఆయుధాలను ఎవరి కంటా పడకుండా దాచిపెట్టుకొని వెళ్లడం ఏమాత్రం సాధ్యం కాదు. ఇక చోరీ అయిన మందుగుండు సామగ్రి బరువు తక్కువలో తక్కువ 15 కిలోల వరకు ఉంటుంది. ఇదంతా తెలుసుకున్న అధికారులు రెండు రకాల నిర్ధారణకు వస్తున్నారు.
ఒకటి చోరీ చేసిన ఆయుధాలు, మందుగుండును గోడ అవతలి వైపు విసిరేసి అటునుంచి అటే ఎత్తుకెళ్లడం, లేదంటే రెజిమెంట్లోనే ఎక్కడో ఒకచోట దాచి పెట్టి అదును చూసి బయటకు తరలించడం చేశారు. అందుకే మద్రాస్ రెజిమెంట్తో పాటు బొల్లారం కంటోన్మెంట్ పరిధిలోని ప్రతి అంగుళం వదిలిపెట్టకుండా చెకింగ్ చేస్తున్నారు. రెజిమెంట్కు ఆనుకొని మిల్కాసింగ్ గ్రౌండ్ ఉంది. ఈ రెండింటికీ కలిపి ఒకటే చుట్టూ గోడ ఉంది. ఒక ప్రైవేటు సీసీ కెమెరా పరిశీలించినప్పుడు చోరీ జరిగిన రోజు తెల్లవారుజామున 3.48 నిమిషాలకు మిల్కాసింగ్ గ్రౌండ్ వద్ద ఒక ద్విచక్ర వాహనం కనిపించింది. ఎంత వేగంగా వచ్చిందో అంతే వేగంగా వెళ్లింది. రాత్రిపూట కావడం, హెడ్లైట్ ఫోకస్ కారణంగా బైక్ నంబర్ సరిగా కనిపించలేదు. ఈ ఆయుధాల చోరీకి, ఈ వాహనానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అనే కోణంలోనూ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
అదుపులో అనుమానితుడు! : మరోవైపు లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ మయాంక్ గోవిటిర్కార్ ఫిర్యాదుతో బొల్లారం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసును సీరియస్గా తీసుకుని ప్రత్యేక బృందాలతో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ చోరీ సంఘ విద్రోహుల ప్రోద్బలంతో జరిగిందా? సిబ్బందిలో ఎవరైనా కావాలనే ఉద్దేశపూర్వకంగా చేశారా? అనే కోణంలో విచారణ చేస్తున్నారు. ప్రాథమిక అనుమానం ప్రకారం సిబ్బందిలో కొందరు ఈ పని చేసి ఉండొచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డాగ్ స్క్వాడ్తో తనిఖీలు నిర్వహించినప్పుడు ఒక డాగ్ స్క్వాడ్ మద్రాస్ రెజిమెంట్ సిబ్బందిలో ఒకరి దగ్గరికి వెళ్లి ఆగింది. దీంతో పోలీసులు, అధికారులు అనుమానితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసుకు సంబంధించి ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. మరోవైపు మద్రాస్ రెజిమెంట్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేస్తుండగా, ప్రహరీ సమీపంలోని గడ్డిలో పోలీసులకు ఒక మ్యాగజైన్ దొరికినట్లు సమాచారం. రెజిమెంట్లోని అధికారులపై కోపంతో సిబ్బంది ఈ పని చేసినట్లు ప్రచారం జరిగినా తుపాకులు, తూటాలు ఎత్తుకెళ్లడం అనేక అనుమానాలకు దారితీస్తోంది.
రెజిమెంట్లో హై అలర్ట్ : చోరీ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్న ఆర్మీ అధికారులు అక్కడి రక్షణ శాఖ ప్రాంతంపై హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. అంతర్గతంగా పూర్తి స్థాయి విచారణకు ఆదేశించారు. మద్రాస్ రెజిమెంట్లోని తుపాకులు, మందుగుండు సామగ్రి, రికార్డులు మొత్తాన్ని వెంటనే తనిఖీ చేయించారు. ఆయుధాల గదికి వెళ్లే అధికారం, యాక్సెస్ ఉన్న వారిని ప్రశ్నించి ఘటన జరిగిన ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా సీజ్ చేశారు. తాజా పరిణామాల దృష్ట్యా కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. ఆర్మీ స్థావరాలు, ట్రైనింగ్ సెంటర్ల మధ్య 16 మార్గాల గుండా సాధారణ ప్రజలు రాకపోకలు సాధించేందుకు అధికారులు అనుమతి ఇచ్చేవారు. మంగళవారం ఉదయం నుంచి వాటిని మూసేశారు. రక్షణ శాఖ సిబ్బందిని గేటు దగ్గర మొత్తం తనిఖీ చేశాకే లోపలికి అనుమతించారు. ఆయుధ చోరీకి సంబంధించి ఉన్నతాధికారులపై తీవ్రమైన చర్యలు తప్పేలా లేవని అర్థమవుతోంది. ముందు ఆయుధాల చోరీ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలిసిన తర్వాత అధికారులపై విచారణ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ వ్యవహారంలో తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యం ఉండటంతో కోర్టు మార్షల్ చేసే అవకాశం ఉందని ఆర్మీ గురించి తెలిసిన నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఆర్మీ కంచుకోట మద్రాస్ రెజిమెంట్లో చోరీ - 12 ఆయుధాలను ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు