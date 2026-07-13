ఆవాసం మార్చుకుంటున్న వలస పక్షులు - ఎందుకంటే?
గతంలోని చెరువుల నుంచి వేరే ప్రాంతాలకు వెళుతున్న పక్షులు - ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని ఎంచుకుంటున్న పక్షులు - కాలుష్యం, మురుగు, జల వనరులే ప్రధాన కారణం
Published : July 13, 2026 at 3:04 PM IST
Birds Shifting Their Habitats : వేసవి, వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు దేశ, విదేశాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వలస వచ్చిన పక్షులతో చెరువుల్లో ముచ్చటైన సందడి కనిపించేది. పక్షుల గుంపులన్నింటిని ఒకచోట చూస్తే మనసు కేరింతలు కొట్టేది. ఇంకా పర్యావరణ, పక్షి ప్రేమికులు వాటిని అలా చూస్తూ మురిసిపోయేవారు. మరీ ప్రధానంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా ప్రస్తుత సంగారెడ్డి అమీన్పూర్లోని పెద్దచెరువులోకి విదేశాల నుంచి ఫ్లెమింగోలు, పెయింటెడ్ స్టార్క్ వంటి మొదలైన పక్షి జాతులు వలస వచ్చి సందడి చేసేవి. కానీ ఇపుడు పరిస్థితులు మారాయి. ఆ పక్షులు తమ ఆవాసాలను వదిలి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లిపోతున్నాయి.
ఆవాసాలు మార్చుకుంటున్నాయి : అమీన్పూర్లోని పెద్దచెరువులోకి, జిన్నారంలోని రాయుని చెరువులోకి వివిధ రకాల పక్షులు వచ్చేవి. కానీ ఇపుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. పెరుగుతున్న పట్టణీకరణ, కాలుష్యం ప్రభావంతో వలస పక్షులు ఆవాసాన్ని మార్చుకుంటున్నాయి. జిల్లాలోని జోగిపేట, కంగి ప్రాంతాల్లో సందడి చేస్తున్నాయి. జిన్నారం మండలంలోని కిష్టాయపల్లి మల్లెంచెరువులో గతంలోనైతే వివిధ రకాల విదేశీ పక్షులు సందడి చేసేవి. గత 15 రోజుల నుంచి పెయింటెడ్ కొంగలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. అందోలు మండలం చందంపేట తిరుమలాయ చెరువులోకి కాలుష్య జలాలు చేరే పరిస్థితి లేదు. అక్కడికి భారీ శబ్దాలు కూడా వినిపించవు. ఇక్కడ ప్రత్యేక వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండడం వల్ల కొద్ది రోజులుగా విదేశీ పక్షులు సేద తీరుతున్నాయి.
పక్షులు వెళ్లడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే :
- గతంలో ఉన్న చెరువులకు కాకుండా వేరే ప్రాంతాలకు పక్షులు వలస వెళ్లడానికి కారణాలున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా పట్టణాలు విస్తరించడం, చెరువులు, కుంటలకు సమీపంలోకి కాలనీలు, పరిశ్రమలు రావటంతో ఈ సమస్య మొదలైంది. కాలుష్యం, మురుగు, జల వనరుల ఆక్రమణ ఇందుకు ముఖ్యమైన కారణాలుగా చెబుతున్నారు.
- ఎలాంటి అలజడి లేకుండా ప్రశాంతమైన చెరువులు, సరస్సుల వంటి వాతావరణాన్ని పక్షులు ఎంచుకుంటున్నాయని పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు.
- ప్రస్తుతం శివారులో చెరువులు చాలా వరకు కాలుష్యం, మురుగు నీటితో నిండిపోతున్నాయి. దీంతో వలస పక్షుల జాడ కనుమరుగవుతుందని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. అందుకనే చెరువులు, కుంటలకు కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకు పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఎలాంటి అనుమతులు ఇవ్వకూడదవనే డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి.
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