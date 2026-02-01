సముద్రపు రామచిలుకలు, గూడబాతులు - పులికాట్ సరస్సులో 118 వలస పక్షి జాతులు
ఆసియా నీటిపక్షుల గణనలో వెలుగు చూసిన ఆసక్తికర విషయాలు - ఉప్పునీటి సరస్సుపై ఆధారపడి లక్షల సంఖ్యలో వలస విహంగాలు జీవిస్తున్నట్లు గుర్తించిన బృందాలు - ప్రత్యేక అంశాల ఆధారంగా పరిశీలన
Migratory Birds to Pulicat Lake : పులికాట్ వలస పక్షుల హారంగా విరాజిల్లుతోంది. సూళ్లూరుపేట, తడ, దొరవారిసత్రం, చిట్టమూరు, వాకాడు మండలాల్లో వ్యాపించి ఉన్న ఉప్పు నీటి సరస్సుపై ఆధారపడి లక్షల సంఖ్యలో వలస విహంగాలు జీవిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. 8 బృందాలు 24 ప్రాంతాల్లో 2 రోజులుగా నిర్వహించిన ఆసియా నీటి పక్షుల గణనలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగు చూశాయి. సముద్రపు రామచిలుకలు, గూడబాతులు, ఎర్రకాళ్లకొంగలు, నత్తగుల్ల కొంగలు, నీటికాకులు, నారాయణపక్షులు, షావలర్ బాతులు, సూదితోక బాతులు, నల్లరెక్కల పరజా, ఈలబాతులు, పాముమెడ పక్షులు అరుదైన బూడిద తల లాప్వింగ్ వంటి 118 జాతులకు చెందిన పక్షులను గుర్తించడం గమనార్హం.
పరిశీలించిన అంశాలు : ఏ జాతి పక్షులు ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. వాటి ఆహార అన్వేషణ ఎలా కొనసాగుతుంది, వేటాడం, ఆవాస నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం, సంతానోత్పత్తి, సంరక్షణ, సమీప గ్రామాల్లోని ప్రజల రక్షణ వంటి అంశాలను ఎనిమిది బృందాలు పరిశీలించారు.
లెక్కింపు ఎలా అంటే?
నేరుగా : పక్షులు గుంపులుగా కాకుండా వాటి మంద చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లెక్కించడం
గుంపులుగా : పెద్ద సమూహాలుగా ఉన్నప్పుడు పదులు లేదా వందల బ్లాక్లుగా విభజిస్తారు. వాటి ఆధారంగా అంచనా వేస్తారు.
పాయింట్ కౌంట్ పద్ధతి : నీటి వనరులకు దగ్గరగా కొన్ని నిర్దిష్ట స్థానాల్లో నిలబడతారు. కొంత సమయం పాటు పక్షులను లెక్కిస్తారు.
ట్రాన్సెక్ట్ పద్ధతి : ఒక మార్గంలో నడుస్తూ లేదా పడవలో ప్రయాణిస్తూ ఆ పరిధిలో కనిపించే పక్షులను లెక్కించడం మరో పద్దతి. మరీ ఎగురుతున్న పక్షులు సంగతి ఏమిటంటే వాటికి ఓ మార్గం ఉంది. సాధారణంగా వాటిని లెక్కించడం కాస్త ఓపికతో కూడిన పనే. ప్రత్యేక బృందాలు వృత్తాకార పరిధిలో ఉన్న పక్షులను లెక్కిస్తారు.
పులికాట్ సరస్సు, నేలపట్టు పక్షుల కేంద్రం సందర్శకులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ప్రభుత్వం కల్పించిన సౌకర్యాలు బాగున్నాయని పర్యాటకులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల నుంచి దాదాపు 180 రకాల పక్షులు తమ సంతతిని వృద్ధి చేసుకునేందుకు ఇక్కడికి వలస రావడం గమనార్హం.
పక్షులు తమ సంతతిని వృద్ధి చేసుకునేందుకు : ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల నుంచి దాదాపు 180 రకాలు పక్షులు తమ సంతతిని వృద్ధి చేసుకునేందుకు ఇక్కడికి వలస వస్తాయి. భారతదేశంలోనే 2వ అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు పులికాట్. ఈ సరస్సు పక్షులకు ఆహార కేంద్రంగా ఉంటే, నేలపట్టు చెట్లు వాటి విడిదికి, సంతానోత్పత్తికి ఆలవాలంగా మారాయి. గుడ్లు పెట్టి, పొదిగి, పిల్లలతో తిరిగి తమ దేశాలకు వెళ్లే ఈ అద్భుత ఘట్టం పర్యాటకులకు కనువిందు చేస్తోంది. పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా స్థానికులకు, ముఖ్యంగా మత్స్యకారులకు ఉపాధి కల్పించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఈ దిశగా అడుగులు వేసింది.
పక్షుల సంరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన నేలపట్టు కేంద్రం ఇప్పుడు విదేశీ పక్షులతో సందడిగా మారింది. సైబీరియా, ఆస్ట్రేలియా, ఆగ్నేయాసియా దేశాల నుంచి వేల సంఖ్యలో పక్షులు వలస వచ్చి సందడి చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రే పెలికాన్, వైట్ ఐబిస్, లిటిల్ కార్మరెంట్, ఓపెన్ బిల్ స్టార్క్, స్పూన్ బిల్ స్టార్క్ వంటి వివిధ రకాల అరుదైన విదేశీ పక్షులు విడిది చేస్తున్నాయి. ఈ పక్షులను చూసేందుకు సందర్శకులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తుంటారు.
