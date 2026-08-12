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రాష్ట్రంలో తొలగించిన ప్రతి ఐదు ఓట్లలో మూడు వలస వెళ్లిన వారివే

రాష్ట్రంలో దాదాపు 74 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు! - 45 లక్షల ఓటర్లు శాశ్వత వలస - అత్యధికంగా గ్రేటర్​ పరిధిలో 30 లక్షల మంది - అభ్యంతరాల దరఖాస్తులకు నెల రోజుల గడువు

తెలంగాణలో ఓటర్ల తొలగింపు తుది జాబితా
Migrants Vote Deletions In Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 10:32 AM IST

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Migrants Vote Deletions In Telangana : రాష్ట్రంలో ఓటర్ల ముమ్మర సవరణ ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు అందించేందుకు గడువు ముగిసింది. ఈ నెల 17న ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదల కానుండగా కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దాదాపు 74 లక్షల ఓట్లు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇందులో కేవలం శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారి ఓట్లే అధికంగా ఉన్నాయి. మృతి చెందినవారు, ఆచూకీ లభించని వారితో పాటు నకిలీ ఓట్లు తొలగిపోనున్నాయి.

45.18 లక్షల మంది శాశ్వత వలస : ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్వే అనంతరం ఎన్నికల సంఘం దాదాపు 74 లక్షల ఓట్లు తొలగించే అవకాశాలున్నాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 3.38 కోట్లకు పైమాటే. ఐతే వాటిలో 2,64,87,000 ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలకు డిజిటలైజేషన్‌ పూర్తైంది. ఇందులో శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారే అత్యధికంగా ఉన్నారు. మొత్తం ఓటర్లలో 45.18 లక్షల మంది పేర్లను కేవలం శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లారన్న కారణంతోనే తొలగించనున్నారు.

రాష్ట్రంలో దాదాపు 74 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు! (ETV Bharat)

ఎక్కువగా గ్రేటర్​ పరిధిలోనే : సర్‌ డిజిటలైజేషన్‌ ప్రక్రియ ముగియగా రాష్ట్రంలో భారీగా ఓట్లు గల్లంతు కానున్నాయి. ఇందులో 73.39 లక్షల ఓట్లను కేవలం అన్‌కలెక్టబుల్‌ పేరుతో తీసివేయనున్నారు. శాశ్వత వలస వెళ్లిన వారే కాకుండా మృతి చెందిన వారు, ఆచూకీ దొరకని వారు, డూప్లికేట్‌ ఓట్లు ఉన్నాయి. శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన ఓటర్లలో గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలోనే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర సహా ఉత్తరాదికి చెందిన ప్రజలు ఎక్కువగా హైదరాబాద్‌లో నివసిస్తున్నారు. వారంతా వ్యాపారం, ఉద్యోగాల నిమిత్తం వచ్చి ఇక్కడే స్థిరపడినా వారి సొంత ప్రాంతాలతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నారు.

సొంత రాష్ట్రాల్లోనే ఎన్యూమరేషన్ : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్​ పరిధిలో 1.14 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా ఇందులో 43.09 లక్షల మంది ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలకు డిజిటలైజేషన్‌ జరగలేదు. వారిలో సుమారు 30 లక్షల మంది ఓటర్లను శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారి జాబితాలో చూపినట్లు తెలుస్తోంది. వివిధ కారణాలతో వచ్చి అక్కడే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్న వారు తమ సొంత రాష్ట్రాల్లో ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు అందించారు. ఇలాంటి వారిని శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారి జాబితాలో ఉంచారు.

వలస జిల్లాలో 8 లక్షల మంది : ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో 8 లక్షల మందికిపైగా వలస వెళ్లి ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉపాధి పొందుతున్నారు. మహారాష్ట్రలోని ముంబయి, పుణెతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లారు. అందులో చాలా మంది అక్కడే స్థిరనివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇళ్లకు తాళాలు వేసి వెళ్లిన వారిని శాశ్వత వలసల జాబితాలో చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఎన్యూమరేషన్‌ ప్రక్రియ ముగియగా ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే నెల రోజుల్లో సంబంధిత బీఎల్​వోలకు సమాచారం ఇవ్వాలని అధికారులు సూచించారు.

సర్‌ ప్రక్రియలో భాగంగా ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు సమర్పించేందుకు ఇప్పటికే గడువు ముగిసింది. ఈనెల 17న ముసాయిదా ఓటర్‌ జాబితాను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించనుంది. ఎన్ని ఓట్లు తొలగనున్నాయి? ఓటరు జాబితాలో ఎవరెవరు ఉన్నారనేది విషయం తెలియనుంది.

"ఓటర్ల జాబితాలో అభ్యంతరాలు తెలిపేందుకు ఇప్పటి నుంచి ఒక నెల వరకు సమయముంది. ఇలా దరఖాస్తులు సమర్పించిన వారికి సమాచారం అందించి అర్హత మేరకు వారిని జాబితాలో చేర్చడమో, తీసివేయడమో జరుగుతుంది. ఎవరైనా ప్రస్తుత ఓటరు జాబితాలోనే పేరు తొలగిపోయిన వారు ఉన్నట్లయితే ఫామ్​-6తో డిక్లరేషన్​ ఫామ్​ను జత చేసి ఇవ్వాలి. డిక్లరేషన్​ ఫామ్​ అంటే నాకు ఇక్కడ తప్ప మరెక్కడా ఓటు లేదని నిరూపిస్తూ 11 డాక్యుమెంట్లలో ఏదైనా ఒకదాన్ని ఆధారంగా చూపించాలి. దీంతో వారిని ఫైనల్​ డ్రాఫ్ట్ లిస్ట్​లో చేర్చడం జరుగుతుంది" - దివాకర్, ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్‌

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