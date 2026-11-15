అక్కడ ఉపాధి కరవు - ఇక్కడ కూలీల కొరత - ఆ 3 రాష్ట్రాల నుంచి పోటెత్తిన వలస కూలీలు
Other State Cotton Picking Laborers : రాష్ట్రంలో కూలీల కొరత వల్ల పత్తి తీసేందుకు పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల నుంచి వలస వస్తున్నారు. 3 నెలలపాటు పనులు చేసుకొని తిరిగి వెళ్తున్నారు.
Published : November 15, 2026 at 12:09 PM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొద్దిరోజులుగా పత్తి సేకరణ ఊపందుకుంది. మరోవైపు వరి కోతలు సైతం జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఒకేసారి రెండు పంటలు చేతికందే సమయం కావడంతో అన్నదాతలను కూలీల కొరత వెంటాడుతోంది. రైతు కుటుంబీకులతో పాటు అందుబాటులో ఉన్న స్థానిక కూలీలతో కలిసి పత్తి ఏరుతున్నా చాలడం లేదు.
కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో 10 రోజులుగా పత్తి తీసే పనులు ముమ్మరం అయ్యాయి. ప్రధానంగా కాగజ్నగర్లో కూలీల కొరత తీవ్రంగా ఉండటంతో అక్కడ రోజువారీ పనులు చేసేవారి కోసం రైతులు ఆరా తీయాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో ఇతర రాష్ట్రాల వలస కూలీలపైనే అన్నదాతలు ఆధారపడుతున్నారు.
తాత్కాలిక ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసుకొని
ఇటీవల రాజస్థాన్, హర్యానా, పంజాబ్ రాష్ట్రాల నుంచి చంటి పాపలతో సహా వలస కూలీలు తమ సామగ్రితో కాగజ్నగర్ రైల్వే స్టేషన్కు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకుంటున్నారు. స్టేషన్ నుంచి మొదలుకొని పోస్టాఫీసు, సర్దార్ బస్తీ వరకు గుడారాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. అక్కడే ఉంటూ వంటావార్పూ చేసుకుంటూ బస చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రైల్వే స్టేషన్ పరిసరాల్లో ఎక్కడ చూసినా వలస కూలీల కుటుంబాలే దర్శనమిస్తున్నాయి. కొంత మంది దళారులు వారితో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని జిల్లాలోని ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. మరికొందరు రైతులే నేరుగా స్టేషన్కు వచ్చి కూలీలతో బేరాలాడి తమ పొలాలకు తీసుకెళ్తున్నారు.
రాబోయే రెండు నెలలు జోరుగా పత్తి పనులు
ఈ సీజన్లో కుమురం భీం జిల్లాలో 3.77 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగు చేశారు. సాధారణంగా ఏటా పొరుగు రాష్ట్రమైన మహారాష్ట్ర నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో కూలీలు ఇక్కడికి వలస వచ్చేవారు. కానీ అక్కడ కూడా ఇప్పుడే పత్తి సేకరణ మొదలవ్వడంతో కూలీలు రావడం లేదు. రాబోయే రెండు నెలల పాటు పత్తి దిగుబడి ఎక్కువగా ఉండనుంది. దీంతో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కూలీలకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. పలువురు దళారులు, రైతులు రోజూ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కూలీలను పొలాలకు తరలిస్తున్నారు. వీరికి కిలో పత్తికి రూ.10 నుంచి రూ.12 వరకు చెల్లిస్తున్నారు.
వారానికోసారి చికెన్ తెచ్చివ్వాలని నిబంధన
రైతులు వలస కూలీలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంతో పాటు వారికి అవసరమైన వసతులు సమకూర్చే బాధ్యత సైతం తీసుకుంటున్నారు. సంఖ్యను బట్టి రోజూ పాలు, చక్కెర, నీటిని అందించాలని, అలాగే వారానికి ఒకసారి చికెన్ కూడా ఇవ్వాలని కూలీలు కూడా నిబంధనలు పెడుతున్నారు. అలాగే కూలీల రవాణా ఖర్చులు సైతం రైతులే భరిస్తున్నారు. పత్తి ఏరడం, దాన్ని ట్రాక్టర్లలో ఎక్కించడం, సేకరించిన పత్తిని నిల్వ చేయడం తదితర పనుల కోసం ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారు.
3 నెలల పాటు పనికి ఢోకా లేదు
తమకు స్థానికంగా ఉపాధి లేక పిల్లాపాపలతో సహా వలస వచ్చామని కూలీలు చెబుతున్నారు. మూడు నెలల పాటు కుటుంబం మొత్తానికి పని దొరుకుతుందని, అందుకే 3 వేల కిలోమీటర్లు పొట్ట చేతపట్టుకొని వచ్చామని అంటున్నారు. ఒక్కొక్కరు రోజుకు సుమారు 80 నుంచి 100 కిలోల పత్తి ఏరగలమని కూలీలు చెబుతున్నారు. 3 నెలల కాలంలో సుమారు ఒక్కొక్కరు రూ.30 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు సంపాదిస్తామని తెలిపారు.
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