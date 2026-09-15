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కేటీఆర్ పీఆర్వో, ​పీఏలపై దాడి ఆరోపణలు - వాస్తవం కాదన్న సైఫాబాద్ పోలీసులు

పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారని కేటీఆర్​ పీఆర్వో, పీఏలను విచారణలో భాగంగా పోలీసులు ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలోనే 15 మంది కాంగ్రెస్ నేతలు మాస్క్​లు వేసుకుని తమపై దాడి చేయడానికి వచ్చారని బీఆర్​ఎస్​ ఆరోపిస్తోంది.

SAIFABAD POLICE STATION
సైఫాబాద్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 7:38 AM IST

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Tension At Saifabad Police Station : హైదరాబాద్‌లోని సైఫాబాద్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ వద్ద సోమవారం అర్ధరాత్రి హైడ్రామా చోటు చేసుకుంది. బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ పీఆర్వో మహేశ్, పీఏ మహేందర్‌ రెడ్డిపై దాడికి యత్నించారని ఆరోపిస్తూ స్టేషన్‌ ముందు ధర్నాకు దిగిన బీఆర్​ఎస్ శ్రేణులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీస్​ స్టేషన్​లోకి మాస్క్‌లతో దుండగులు వచ్చి బెదిరించడమేంటని బీఆర్​ఎస్​ ప్రశ్నించగా, వారిపై ఎటువంటి దాడి జరగలేదని ఖైరతాబాద్‌ డీసీపీ శిల్పవల్లి స్పష్టం చేశారు.

విధులకు ఆటంకం కలిగించారని కేసు

సైఫాబాద్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో సోమవారం ఉదయం నుంచి విచారణ, సీన్ రీ కన్​స్ట్రక్షన్ పేరిట కేటీఆర్​ పీఆర్వో మహేశ్‌, పీఏ మహేందర్‌ రెడ్డిలను పోలీసులు ప్రశ్నించారు. అసెంబ్లీ వద్ద తొలి రోజు జరిగిన రసాభాసలో పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారని ఈ నెల 9న సైఫాబాద్‌ ఠాణాలో వీరిద్దరిపై కేసు నమోదవగా సోమవారం విచారణకు హాజరయ్యారు. ఆ క్రమంలోనే 15 మంది మాస్క్‌లు ధరించి దాడికి ప్రయత్నించారని బీఆర్​ఎస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఉదయం నుంచి లోనికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించినా ఎవరికీ అనుమతి ఇవ్వనిది, మాస్క్‌లు వేసుకున్న వారికి ఎలా అనుమతించారంటూ బీఆర్​ఎస్ నేతలు నిరసనకు దిగారు. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు నాయకులు, కార్యకర్తలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

కేటీఆర్ పీఆర్వో, ​పీఏలపై దాడి ఆరోపణలు - వాస్తవం కాదన్న సైఫాబాద్ పోలీసులు (ETV Bharat)

పోలీసులతో వాగ్వాదం

నిందితులుగా ఉన్న వ్యక్తుల్ని విచారణకు పిలిచిన క్రమంలో సైఫాబాద్‌లో చిన్న ఘర్షణ తలెత్తిందని డీసీపీ శిల్పవల్లి తెలిపారు. వినాయకుడి వద్ద డీజే అనుమతి కోసం కొందరు యువకులు వచ్చారని ఆమె తెలిపారు. వారికి అనుమతి నిరాకరించిన తర్వాత కేటీఆర్​ పీఆర్వో, పీఏలు అదే స్టేషన్‌లో ఉండడంతో పోలీసులపై దురుసుగా ప్రవర్తించింది వీళ్లేనని, వారికి గౌరవం ఇస్తూ తమను దూషిస్తున్నారని పోలీసులతో వాగ్వాదం చేస్తే ఎస్సై వారిని తిప్పి పంపారే తప్ప, ఎలాంటి దాడి జరగలేదని ఖైరతాబాద్ జోన్ డీసీపీ శిల్పవల్లి అన్నారు.

"పోలీస్​ స్టేషన్​కు వారు డీజే పర్మిషన్​ కోసం వచ్చారు. దానికి సమాధానం ఇస్తున్న సందర్భంలో విచారణ చేస్తున్న గది వైపు వెళ్తుండగా మా ఎస్సై వారిని బయటకు పంపించడం జరిగింది. ఇందులో వారిపై దాడి జరిగిందనే ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవం. దీని కోసం సీసీటీవీ ఫుటేజ్​ కూడా వెరిఫై చేశాం. పిటిషన్​ ఇచ్చారు. దానిపై దర్యాప్తు చేస్తాం" - శిల్పవల్లి, ఖైరతాబాద్ డీసీపీ

పోలీస్‌ స్టేషన్‌లకు గూండాలు రావడం ఏంటని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్‌ యాదవ్​ ప్రశ్నించారు. కేసు నమోదు చేయమని డీసీపీని కోరితే ఫిర్యాదులో కొన్ని లైన్లు మార్చాలని సూచించినట్లు చెప్పడాన్ని తలసాని తప్పుబట్టారు. అర్ధరాత్రి వరకు సాగిన ఈ హైడ్రామాలో అలంపూర్ ఎమ్మెల్యే విజయుడు సహా ఇతర బీఆర్​ఎస్ నాయకుల్ని అదుపులోకి తీసుకుని ఆరాంఘర్ వద్ద దింపేశారు.

"ఎవరికైనా ఒకరికి ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే మాస్క్ వేసుకున్నాడనుకుంటే అర్థం ఉంది. కానీ ఏడు నుంచి ఎనిమిది మాస్క్​లు ధరించి లోపలికి వచ్చి కేటీఆర్​ పీఆర్వో, పీఏలను భయాందోళనలకు గురి చేశారు. దీనిని చూసి మా వాళ్లు పోలీసులను అడిగారు. అసలు పోలీస్ స్టేషన్​కు మాస్క్​లు వేసుకుని రావడం ఆశ్చర్యకర ఘటన. దాడి చేయడానికి రావడమనేది అత్యంత నేరం. వాళ్లు వచ్చినప్పుడు పోలీసులు ఏం చేశారు" -తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, మాజీ మంత్రి

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SAIFABAD POLICE STATION
KTR PA AND PRO
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