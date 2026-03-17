కూకట్​పల్లిలో భారీ దారి దోపిడీ - కళ్లలో కారం కొట్టి రూ.కోటి లూటీ

అర్ధరాత్రి డబ్బులు తరలిస్తున్న వ్యక్తుల కళ్లలో కారం కొట్టి దోపిడీ - రూ.కోటి నగదుతో పరారైన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు - 4 ప్రత్యేక బృందాలతో నిందితుల కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు

Midnight Robbery in Kukatpally Hyderabad :
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 9:46 AM IST

Midnight Robbery in Kukatpally Hyderabad : హైదరాబాద్​ కూకట్​పల్లిలో పెద్ద మొత్తంలో నగదు దోపిడీ జరిగింది. ద్విచక్ర వాహనంపై బాక్సులో రూ.కోటి నగదు తరలిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తుల నుంచి గుర్తు తెలియని మరో నలుగురు ఆగంతకులు దోచుకుపోయారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, బహదూర్‌పురాకు చెందిన కుస్రు, అజీముద్దీన్‌ సోమవారం రాత్రి ద్విచక్ర వాహనంపై డబ్బు తీసుకెళ్తుండగా గుర్తు తెలియని దుండగులు దాడి చేశారు. కూకట్​పల్లి మెట్రో పిల్లర్​ నెంబర్​ 837 వద్దకు చేరుకోగానే 2 బైకులపై నలుగురు దుండగులు వచ్చి కళ్లలో కారం కొట్టి, నగదుతో పరారయ్యారు.

ఆ డబ్బును బహదూర్‌పురా నుంచి జీడిమెట్లకు తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఆ రూ.కోటి హవాలా సొమ్ముగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఎవరి ఆదేశాలతో డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చేరవేస్తున్నారు అనే కోణంలో ఇద్దరు బాధితులను కూడా పోలీసులు తమ అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. కూకట్​పల్లి పరిసరాల్లో సీసీ టీవీ ఫుటేజ్​ కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ దోపిడీ పథకం ప్రకారమే జరిగిందా? లేదా బాధితుల పాత్ర ఏమైనా ఉందా? అని లోతుగా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. మొత్తం 4 ప్రత్యేక బృందాలతో నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు.

కూకట్​పల్లిలో నగదు దోపిడీ
