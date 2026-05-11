ETV Bharat / state

మద్యం మత్తులో యువకుల దాడి - కానిస్టేబుల్​ మృతి

అర్ధరాత్రి రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వ్యక్తిపై గుర్తుతెలియని దుండగులు దాడి - మృతుడు ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావు

Midnight Attack By Miscreants APSP Constable Brutally Murdered
Midnight Attack By Miscreants APSP Constable Brutally Murdered (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 11:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Midnight Attack By Miscreants APSP Constable Brutally Murdered: కాకినాడ గాంధీనగర్ రెడ్​ క్రాస్​ రోడ్డులో దారుణం చోటుచేసుకుంది. అర్ధరాత్రి రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వ్యక్తిపై గుర్తుతెలియని దుండగులు దాడి చేయగా ఆ వ్యక్తి అక్కడిక్కడే మృతి చెందాడు. సమాచారం అందుకున్న ఏఎస్పీ మనీష్ పాటిల్ దేవరాజ్​, టూ టౌన్​ సీఐ అప్పలనాయుడు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మృతుడు ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావు గా పోలీసులు గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని జీజీహెచ్​కి తరలించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న క్లూస్ టీమ్ చేరుకుని విచారణ చేపట్టింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి హత్యకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కానిస్టేబుల్​పై మద్యంమత్తులోని యువకులు దాడి చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన జరిగింది.

క్రైమ్ థ్రిల్లర్​ను తలపించే ట్విస్టులు - ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తను చంపిన భార్య, చివరికి ఆమె?

TAGGED:

POLICE CONSTABLE MURDERED
POLICE CONSTABLE MURDER
APSP CONSTABLE BRUTALLY MURDERED
AP CRIME NEWS
APSP CONSTABLE BRUTALLY MURDERED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.