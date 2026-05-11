మద్యం మత్తులో యువకుల దాడి - కానిస్టేబుల్ మృతి
అర్ధరాత్రి రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వ్యక్తిపై గుర్తుతెలియని దుండగులు దాడి - మృతుడు ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 11:44 AM IST
Midnight Attack By Miscreants APSP Constable Brutally Murdered: కాకినాడ గాంధీనగర్ రెడ్ క్రాస్ రోడ్డులో దారుణం చోటుచేసుకుంది. అర్ధరాత్రి రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వ్యక్తిపై గుర్తుతెలియని దుండగులు దాడి చేయగా ఆ వ్యక్తి అక్కడిక్కడే మృతి చెందాడు. సమాచారం అందుకున్న ఏఎస్పీ మనీష్ పాటిల్ దేవరాజ్, టూ టౌన్ సీఐ అప్పలనాయుడు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మృతుడు ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావు గా పోలీసులు గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని జీజీహెచ్కి తరలించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న క్లూస్ టీమ్ చేరుకుని విచారణ చేపట్టింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి హత్యకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కానిస్టేబుల్పై మద్యంమత్తులోని యువకులు దాడి చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన జరిగింది.
