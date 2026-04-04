తక్కువ ధర, పైగా హైవే పక్కనే - శ్రీశైలం రహదారి భూములను అమ్మేస్తున్న దళారులు!

శ్రీశైలం హైవే కోసం భూ సేకరణ చేసి మ్యుటేషన్‌ వదిలేసిన అధికారులు - ఖాళీ స్థలాలు చూపించి దందా చేస్తున్న దళారులు - సామాన్యుల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని రూ.కోట్లలో దోపిడీ

Real Estate Brokers Cheating in Rangareddy
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 4, 2026 at 9:41 AM IST

Real Estate Brokers Cheating in Rangareddy : అభివృద్ధి ముసుగులో అక్రమార్కులు సామాన్యుల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని రూ.కోట్ల దోపిడీకి తెరలేపారు. రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని శ్రీశైలం జాతీయ రహదారి-765 విస్తరణ కోసం ప్రభుత్వం సేకరించిన భూములే ఇప్పుడు దళారులకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ రికార్డుల్లోని లోపాలు, అధికారుల నిర్లక్ష్యం పెట్టుబడిగా హైవే పక్కనే తక్కువ ధరకు భూమి ఇప్పిస్తామంటూ అమాయకుల చేత కొనుగోలు చేయిస్తూ వారిని బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు కడ్తాల్​, ఆమనగల్లుల సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సాగుతున్నాయి. ఈ అక్రమ దందాపై ప్రస్తుతం న్యాయ సంబంధ కేసులు దాఖలు చేస్తున్నారు.

రికార్డుల్లో మ్యుటేషన్ కాలేదు - వారికి అదే వరమైంది! : ఫ్యూచర్​ సిటీ రావడంతో దక్షిణం వైపు స్థిరాస్తి రంగం పుంజుకుంది. 2012లో జాతీయ రహదారి విస్తరణ సమయంలో ప్రభుత్వం ఆమనగల్లు, కడ్తాల్​ పరిధిలో సుమారు 200 ఎకరాలు పట్టా భూములను సేకరించింది. అదే సమయంలో రైతులకు పరిహారం కూడా అందించారు. నిబంధనల ప్రకారం ఆ రెవెన్యూ రికార్డుల్లో మ్యుటేషన్​ చేయాల్సి ఉంది. భూ సేకరణ జరిగిన వెంటనే ఆయా సర్వే నంబర్లు జాతీయ రహదారి కింద చూపించాలి. కానీ అవి ఇప్పటికీ ఇంకా పాత పట్టాదారుల పేరు మీదనే ఉన్నాయి.

  • కడ్తాల్​ గ్రామ పరిధిలో సర్వే నంబర్​ 894లో ఓ రైతు 16.07 ఎకరాల్లో 36 గుంటలను హైవే కోసం ప్రభుత్వం సేకరించింది. కానీ రికార్డుల్లో మాత్రం మొత్తం అతడి పేరు మీదనే ఉంది. ఆ తర్వాత 2014లో భూమిని మరొకరికి విక్రయించారు. అక్కడ నుంచి చేతులు మారుతూ వచ్చింది. ప్రస్తుతం హైవే పక్కన ఉన్న ఖాళీ భూములను చూపించి అమ్ముతున్నారు.

మాయమైన రెవెన్యూ రికార్డులు : ఈ రెండు మండలాల్లోని కార్యాలయాల్లో రెవెన్యూ రికార్డులు మాయమైనట్లు అర్థమవుతుంది. 2014 వరకు ఈ ప్రాంతం మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో ఉండేది. దాదాపు 200 ఎకరాల్లో భూ సేకరణ జరిగితే కేవలం 56 ఎకరాల వివరాలు మాత్రమే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవీ రైతుల పేరు మీదనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ మ్యుటేషన్​ కాలేదు. రైతుబంధు అందుతోంది. మిగిలిన భూమికి సంబంధించిన వివరాలు ఎక్కడని అడిగితే రెవెన్యూ అధికారులు స్పందించడం లేదు. కడ్తాల్​ రెవెన్యూ పరిధిలో 44.20 ఎకరాలు, కర్కల్ ​పహాడ్​ పరిధిలో 23.25 ఎకరాలు రైతుల పేరు మీదనే పాసు పుస్తకాలు ఉన్నాయి. వీటిని ఆసరాగా చేసుకుని అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం జాతీయ రహదారికి కేటాయించిన సర్వే నంబర్లల్లో ఇంతటి కుంభకోణం జరుగుతోంది.

''అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్​లు జరుగుతున్నాయని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం రిజిస్ట్రేషన్లు ఏమీ జరపొద్దని ఆదేశాలు ఇచ్చాం.ఈ భూసేకరణ వివరాలను కలెక్టర్​ కార్యాలయం నుంచి తీసుకుంటున్నాం. మరోవైపు విచారణ జరుపుతున్నాం. బాధ్యులను గుర్తించి చర్యలు తీసుకుంటాం '' - జయశ్రీ, తహసీల్దారు, కడ్తాల్​

తెలంగాణలో ఫ్యూచర్​ సిటీ​ ఎఫెక్ట్​ : రాష్ట్రంలో ప్రకటించిన ఫ్యూచర్​ సిటీ ప్రాజెక్టుతో పలు ప్రాంతాల్లో రియల్​ ఎస్టేట్​కు భారీగా డిమాండ్​ పెరిగింది. శ్రీశైలం హైవే పక్కన భూములకు డిమాండ్​ పెరగడంతో దళారులు ప్రభుత్వ భూములను సైతం విక్రయిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కడ్తాల్​లో ప్రైవేటు సంస్థకు చెందిన భూమిని కూడా పత్రాలతో అమ్మకానికి పెట్టినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో బాధితులు జిల్లా కలెక్టరుకు గ్రీవెన్స్​లో ఫిర్యాదు చేసి నెల రోజులు గడుస్తున్నా కూడా అధికారులు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం గమనార్హం. ప్రభుత్వ భూములను కాపాడాల్సిన రెవెన్యూ, జాతీయ రహదారి అథారిటీ అధికారులు సమన్వయంతో వ్యవహరించకపోవడం వల్ల సామాన్య ప్రజలు మోసపోతున్నారు.

