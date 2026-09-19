రైల్వే టికెట్లను బ్లాక్ చేస్తున్న దళారులు - పట్టించుకోని అధికారులు
రైల్వే రిజర్వేషన్ టికెట్లను దళారులు భారీగా బ్లాక్ చేస్తున్నారు. రూ.లక్షల్లో లావాదేవీలు జరుగుతున్న ఈ దందాపై రైల్వే యంత్రాంగం దృష్టి సారించడం లేదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 11:32 AM IST
Massive Fraud in Railway Ticket Reservation : రైల్వే రిజర్వేషన్ టికెట్లను దళారులు భారీగా బ్లాక్ చేస్తున్నారు. రూ.లక్షల్లో లావాదేవీలు జరుగుతున్న ఈ దందాపై రైల్వే యంత్రాంగం దృష్టి సారించడం లేదు. ఇతర రవాణా మార్గాలతో పోలిస్తే రైలు ఛార్జీలు తక్కువగా ఉండడం వల్ల, ప్రయాణికులు ప్రధానంగా రైలు ప్రయాణాన్నే ఎంచుకుంటారు. పండుగ సీజన్లలో, సాధారణ రిజర్వేషన్ టిక్కెట్ల కోసం భారీగా వెయిటింగ్ లిస్టు ఉంటుంది. దీంతో ఎక్కువమంది తత్కాల్ టికెట్లను బుక్ చేసుకునేందుకు మొగ్గు చూపుతారు.
అడ్డూఅదుపూ లేకుండా విక్రయాలు: ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా 80 శాతం మంది ప్రయాణికులు రిజర్వేషన్ టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే మిగతా 20 శాతం మంది మాత్రమే బుకింగ్ కేంద్రాల ద్వారా టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరు ఐఆర్సీటీసీ కేంద్రాల నిర్వాహకులు ముందుగా రిజర్వేషన్ టికెట్లను బ్లాక్ చేసి, ఎక్కువ ధరకు విక్రయిస్తూ ప్రయాణికులను నిలువునా దోచుకుంటున్నారు. కేంద్రాలపై పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఈ అక్రమాలకు అడ్డూఅదుపు లేకుండాపోతోంది.
పక్కదారి పట్టకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి: రెండు నెలల ముందుగా అయ్యే ఓపెనింగ్స్తో పాటు తత్కాల్ టిక్కెట్లను ఇదే తరహాలో బ్లాక్ చేస్తున్నారు. అవకాశాన్ని బట్టి వాటిని అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారు. రాబోయే దసరా, దీపావళి, క్రిస్మస్, సంక్రాంతి పండుగల నేపథ్యంలో టిక్కెట్ల మళ్లింపును నివారించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రయాణికులు అధికారులను కోరుతున్నారు.
ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్తో: ఇతరుల కంటే ముందుగా ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా రిజర్వేషన్ టిక్కెట్లను దళారులు బ్లాక్ చేస్తున్నారు. దీనిపై గతంలో అధికారులు గతంలో ఆంక్షలు విధించారు. రైల్వే రిజర్వేషన్ కేంద్రాల్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి 11 గంటల సమయంలో తత్కాల్ బుకింగ్ ప్రారంభమైన 15 నిమిషాల తర్వాత ఐఆర్సీటీసీలో ఓపెన్ అయ్యేలా సమయ వేళలు మార్చారు. ఐఆర్సీటీసీ కేంద్రాల్లోని కొందరు నిర్వాహకులు రిజర్వేషన్లు ప్రారంభమైన వెంటనే ఐఆర్సీటీసీ సిస్టమ్లో టిక్కెట్లను బుక్ చేయడానికి ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. గతంలో దిల్లీ నుంచి వచ్చిన అధికారులు తనిఖీల్లో బయటపడ్డాయి.
కౌంటర్ల వద్ద పాగా: విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్లోని ప్రధాన రిజర్వేషన్ కార్యాలయంతో పాటు నగరంలోని గవర్నర్పేట్, మధురానగర్, తారపేట్లోని రైల్వే రిజర్వేషన్ కేంద్రాలు దళారులకు అడ్డాగా మారాయి. రాత్రి నుంచే దళారులు కౌంటర్ల వద్ద మకాం వేసి, టిక్కెట్లు తీసుకుంటున్నారు. తిరిగి వాటిని ప్రయాణికులకు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు. కొంతమంది రైల్వే సిబ్బంది కూడా వీరితో కుమ్మక్కవుతున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఒక్కో టిక్కెట్పై అదనంగా వసూలు: రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సీజన్లలో, హౌరా, బెంగళూరు, సికింద్రాబాద్తో పాటు ఉత్తరాది ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లలో ప్రయాణించే ప్రయాణికుల నుంచి ఒక్కో టిక్కెట్పై అదనంగా రూ.500 నుంచి రూ.1,500 వరకు వసూలు చేస్తారు.
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