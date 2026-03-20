ఇంటర్‌ విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం - ప్రకటించిన భట్టి

ఇంటర్‌ విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం ప్రకటన - ఐటీఐ, ఏటీసీల్లో చదివే విద్యార్థులకు నెలకు రూ.2,000 ఉపకార వేతనం - ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్​ విద్యార్థులకు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ పథకం

Mid-day Meal Scheme for Inter Students
Mid-day Meal Scheme for Inter Students (ETV Bharat)
Published : March 20, 2026 at 1:20 PM IST

Mid-day Meal Scheme for Inter Students : కౌమారదశలో పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తూ ఇంటర్​ విద్యార్థులు ఈ వయసులో వారు నేర్చుకునే సామర్థ్యాన్ని, దీర్ఘకాలిక ఆయుష్షుని అందించడంమే లక్ష్యంగా మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రవేశ పెట్టారు. ప్రభుత్వ జూనియర్​ కళాశాల్లో ఇంటర్మీడియట్​ చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఇక నుంచి ఈ నూతన పథకం ద్వారా పోషకాహారం అందనుంది.

బ్రేక్​ ఫాస్ట్​ పథకం : అలాగే 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్​ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు నాణ్యమైన పోషకాలతో రాష్ట్రంలో కొత్తగా బ్రేక్​ఫాస్ట్​ పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అయితే ఈ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ప్రతి విద్యార్థికి వారానికి మూడు రోజులు పాలు, మిగతా మూడు రోజులు రాగిజావ అందించనున్నారు.

