మైక్రోసాఫ్ట్ హెచ్చరిక - ఉచిత వైఫైలో దాగి ఉన్న ప్రమాదం - డాటాను దొంగిలిస్తున్న హ్యాకర్లు
హోటళ్లు, ఎయిర్పోర్ట్లలో కాన్ఫరెన్స్ సెంటర్లలోని ఉచిత వైఫైలో క్యాప్టివ్ క్రంచ్ అనే దాడి జరుగుతోందని మైక్రోసాఫ్ట్ హెచ్చరిస్తోంది. వినియోగదారుల వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని, బ్యాంకింగ్ వివరాలను దొంగిలిస్తున్నారని మైక్రోసాఫ్ట్ థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ వెల్లడించింది.
Published : September 10, 2026 at 8:42 PM IST
Free WiFi Cyber Attacks : ప్రయాణించేటప్పుడు ప్రజలు తరచుగా వెంటనే తమ ఫోన్లు లేదా ల్యాప్టాప్లను ఉచిత వైఫైకి కనెక్ట్ చేసి, ఇంటర్నెట్ను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇలాంటి వినియోగం వెనుక ఒక పెద్ద సైబర్ ముప్పు పొంచి ఉందని ఐటీ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ ఇటీవల హెచ్చరించింది. హోటళ్లలో ఉచిత వైఫైని ఉపయోగించే పర్యాటకులను, కార్పొరేట్ ఉద్యోగులను సైబర్ నేరగాళ్లు లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని వెల్లడించింది. ప్రయాణికులను మోసగించడానికి "క్యాప్టివ్ క్రంచ్" అని పిలిచే ఒక పద్ధతిని ఉపయోగిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా హోటళ్లు, విమానాశ్రయాలలోని వైఫై నెట్వర్క్లను ఒక రష్యన్ హ్యాకింగ్ బృందం లక్ష్యంగా చేసుకుంటోందని మైక్రోసాఫ్ట్ పేర్కొంది.
డివైజ్లోకి వైరస్
- సాధారణంగా హోటల్ వైఫై కనెక్ట్ అయినప్పుడు, ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్లో ఒక లాగిన్ పేజీ కనిపిస్తుంది. అది మీ పేరు, గది నంబర్ వంటి వివరాలను అడుగుతూ, నిబంధనలు, షరతులకు అంగీకరించమని మిమ్మల్ని కోరుతుంది. హ్యాకర్లు ఈ పేజీని హైజాక్ చేస్తున్నారు.
- వైఫైకి కనెక్ట్ అయిన వెంటనే, స్క్రీన్పై ఒక పాప్-అప్ సందేశం కనిపిస్తుంది. అది విండోస్ లేదా మీ బ్రౌజర్ను అప్డేట్ చేయమని, లేదా గూగుల్ భద్రతా ప్రయోజనాల కోసం మీ గుర్తింపును ధ్రువీకరించుకోమని మిమ్మల్ని అడుగుతుంది. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో, అది మిమ్మల్ని ఒక ఏపీకే ఫైల్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోమని అడగవచ్చు.
- మీరు ఇది నిజమైన నోటిఫికేషన్ అని నమ్మి, సూచనలను పాటిస్తే, మీ పరికరంలో ప్రమాదకరమైన వైరస్లు ఇన్స్టాల్ అవుతాయి.
ఖాతా పాస్వర్డ్ల దొంగతనం
- పేరున్న హోటళ్లు లేదా విమానాశ్రయాలలో ఉన్నప్పుడు, అటువంటి పెద్ద సంస్థలు అందించే వైఫై సురక్షితంగా ఉంటుందని ప్రజలు తరచుగా భావిస్తారు. అయితే హ్యాకర్లు తరచుగా ఈ నెట్వర్క్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటారని వారు గ్రహించరు.
- ప్రయాణల్లో బలహీనమైన మొబైల్ సిగ్నల్స్ లేదా ఆఫీసు పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలనే ఆత్రుతతో ప్రజలు తరచుగా భద్రతను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా వైఫైకి కనెక్ట్ అవుతారు.
- ఒకసారి హానికరమైన వైరస్ ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్లోకి చొరబడితే, హ్యాకర్లు వినియోగదారుడికి తెలియకుండా లేదా వారి ప్రమేయం లేకుండా వివిధ చర్యలను చేయగలరు.
- వారు బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, సోషల్ మీడియా, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ ఖాతాల పాస్వర్డ్ల వంటి సున్నితమైన సమాచారాన్ని దొంగిలిస్తారు.
- హ్యాకర్లు స్క్రీన్పై ఏమి టైప్ చేస్తున్నారో రికార్డ్ చేయగలరు. ఏ ఫైల్లను చూస్తున్నారో ట్రాక్ చేయగలరు.
- డివైజ్ కెమెరా మైక్రోఫోన్ను ఉపయోగించి ఆడియో, వీడియో రహస్యంగా రికార్డ్ చేసే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
పాప్-అప్లను నమ్మవద్దు
- హోటళ్లు, కాన్ఫరెన్స్ హాళ్లు, ఎయిర్పోర్ట్లలో ఫ్రీ వైఫైని ఉపయోగించడానికి బదులుగా పూర్తిగా మీ మొబైల్ డేటా లేదా ఈసిమ్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
- వైఫైకి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు స్క్రీన్పై కనిపించే 'అప్డేట్' లేదా 'సెక్యూరిటీ చెక్' సందేశాలపై క్లిక్ చేయకపోవడమే మంచిది.
- సిస్టమ్ అప్డేట్లను ఎల్లప్పుడూ మీ ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్ అధికారిక 'సెట్టింగ్స్' ద్వారానే చేయాలి.
- గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఖాతాల కోసం, సాధారణ పాస్వర్డ్లపై ఆధారపడటం కంటే "పాస్కీలు", మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ను రక్షణ పెరుగుతుంది.
"ఉచిత వైఫైకి కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు యూపీఐ చెల్లింపులు లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటి ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్వహించకుండా ఉండటం మేలు. అత్యవసరం అయితే తప్ప బహిరంగ ప్రదేశాలలో ముఖ్యమైన ఖాతాలు లేదా వ్యక్తిగత సమాచారం కోసం పాస్వర్డ్లను నమోదు చేయొద్దు. వెబ్సైట్ చిరునామా హెచ్టీటీపీఎస్తో ప్రారంభమవుతుందో లేదో, తాళం గుర్తు ఉందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. చాలా ఫోన్, ల్యాప్టాప్లలో, వైఫై కనెక్షన్ ఏర్పడిన వెంటనే యాప్లు ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతాయి. 'ఆటో-అప్డేట్' ఎంపికను ఆఫ్ చేయాలి. ఉచిత వైఫైని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు తెలియని ఫైల్లను డౌన్లోడ్ చేయడం లేదా లింక్లపై క్లిక్ చేయడం ప్రమాదకరం" - రమేష్ కొత్వాల్, డీఎస్పీ, సైబర్ క్రైమ్, కరీంనగర్
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