అమరావతికి 'మైక్రోసాఫ్ట్' - రూ.1,772 కోట్లతో భారీ 'క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌' ఏర్పాటు

1,200 క్యూబిట్‌ సామర్థ్యమున్న భారీ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు సిద్ధమైన మైక్రోసాఫ్ట్ - రూ.1,772 కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదన

Microsoft Largest Quantum Computer in AP
Microsoft Largest Quantum Computer in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 8:46 AM IST

Microsoft Largest Quantum Computer in AP : ఆంధ్రుల కలల రాజధాని అమరావతికి టెక్నాలజీలో సరికొత్త గుర్తింపుని తీసుకొచ్చేందుకు క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ విప్లవానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ మేరకు ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్‌ రాష్ట్రంలో రూ.1,772.08 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రతిపాదించింది. ఇందులో భాగంగా అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో 1,200 క్యూబిట్‌ సామర్థ్యమున్న (50 లాజికల్‌ క్యూబిట్స్‌) భారీ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది.

ఈ మేరకు ఆ సంస్థ ప్రతినిధులతో అధికారులు జరిపిన సంప్రదింపులు కొలిక్కి వచ్చాయి. మైక్రోసాఫ్ట్‌ కోసం క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో 4 వేల చ.అ. విస్తీర్ణంలో భవనాన్ని నిర్మించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అమరావతిలో 133 క్యూబిట్‌ సామర్థ్యంతో ఐబీఎం సంస్థ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు ఇప్పటికే ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది.

మరిన్ని సంస్థల ఆసక్తి : క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మరిన్ని సంస్థలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. జపాన్‌కు చెందిన ఫుజిసు 64 క్యూబిట్‌ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం రీసెర్చ్‌ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఇనీషియేటివ్‌ కింద అందించే నిధులకు మరో 50 శాతం వెచ్చించి ఫ్యాబ్రికేషన్‌ ఫెసిలిటీ సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించింది.

క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో పరిశోధనలు నిర్వహించే సంస్థలకు దశల వారీగా 90 లక్షల చ.అడుగుల్లో మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం నిర్మించనున్న ఐకానిక్‌ టవర్‌ వల్ల 40 వేల చదరపు అడుగులు అందుబాటులోకి వస్తాయి. టవర్‌ నమూనాను ఎల్‌అండ్‌టీ సంస్థ రూపొందించింది.

సాంకేతిక హబ్‌గా అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ: రాష్ట్రాన్ని క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌, డీప్‌ టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్‌ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 50 ఎకరాలను “క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ” కోసం సీఆర్డీఏ కేటాయించింది. ఈ క్వాంటమ్​ వ్యాలీలో దేశీయ, అంతర్జాతీయ యూనివర్సిటీలు, స్టార్టప్‌లు, పరిశోధనా సంస్థలు, ఇండస్ట్రీలు అందరికీ అత్యాధునిక కంప్యూటింగ్‌ సేవలను అందించనుంది. దీనిని పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా అమరావతి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ సెంటర్‌ (AQCC) అనే ప్రభుత్వ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే బోర్డు నిర్ణయాల ప్రకారం వివిధ కంపెనీల నుంచి ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ పత్రాలు (EoI) ఆహ్వానించారు.

విట్‌ ఆవరణలో మరో క్వాంట్​ కంప్యూటర్​: అమరావతిలోని విట్‌ యూనివర్సిటీలో కూడా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. బెంగళూరుకు చెందిన క్యూపై ఏఐ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన చిన్న క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దాని కోసం అయ్యే సుమారు రూ.6 కోట్ల ఖర్చును విట్‌ స్వయంగా భరిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు అద్దె లేదా వినియోగ ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

రాష్ట్రాన్ని డీప్‌ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌, క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ వంటి భవిష్యత్‌ రంగాల్లో ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా నిలబెట్టడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ క్రమంలో అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ ప్రాజెక్టు కీలక మలుపు కానుంది. క్వాంటమ్​ వ్యాలీ ద్వారా సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్‌కు కొత్త అవకాశాలు, స్టార్టప్‌లకు ఆధునిక టెక్నాలజీ యాక్సెస్, పరిశ్రమలకు పోటీ శక్తికి పెంపొందించడంతో పాటు, ప్రపంచ టెక్నాలజీ మ్యాప్‌లో అమరావతి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.

అమరావతికి ఐబీఎం క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ - 365 గంటలు వాడుకునేందుకు ఆఫర్

మీ తపన, కృషి స్ఫూర్తిదాయకం - సీఎం చంద్రబాబును అభినందిస్తూ బిల్​గేట్స్​ లేఖ

