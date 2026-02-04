ETV Bharat / state

ఈనెల 18న అమరావతికి బిల్‌ గేట్స్‌? - సీఎం చంద్రబాబుతో కీలక భేటీ

గత ఏడాది మార్చిలో బిల్, మెలిండా గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌తో రాష్ట్రప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందం - ప్రాజెక్టు అమలుపై ఇరువురి మధ్య చర్చ జరిగే అవకాశం - అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో మైక్రోసాఫ్ట్‌ పెట్టుబడులు

Bill Gates Will Visiting Amaravati on February 18th (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 10:33 PM IST

Bill Gates Will Visiting Amaravati on February 18th : మైక్రోసాఫ్ట్‌ వ్యవస్థాపకుడు బిల్‌ గేట్స్‌ ఈ నెల 18న అమరావతి రానున్నారు. సీఎం చంద్రబాబుతో సమావేశమై రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, వ్యవసాయం, విద్యలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించేందుకు ఏఐ ఆధారిత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా గత ఏడాది మార్చిలో బిల్, మెలిండా గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌తో రాష్ట్రప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

దీనివల్ల ఆరోగ్య సేవల ఎనలిటిక్స్, డిజిటల్‌ వ్యవసాయం, పాలనలో సాంకేతికత వినియోగం ద్వారా ప్రజలకు వేగవంతంగా సేవలు అందించాలన్నది లక్ష్యం. ఈ ప్రాజెక్టు అమలుపై ఇరువురి మధ్య చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతోపాటు అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో మైక్రోసాఫ్ట్‌ పెట్టుబడులు పెట్టే ప్రతిపాదన ఉందన్న ప్రచారం ఉంది. దీనిపైనా అదేరోజు స్పష్టత ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అమరావతిలో భారీ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ : ఆంధ్రుల కలల రాజధాని అమరావతికి టెక్నాలజీలో సరికొత్త గుర్తింపుని తీసుకొచ్చేందుకు క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ విప్లవానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్‌ రాష్ట్రంలో రూ.1,772.08 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రతిపాదించింది. ఇందులో భాగంగా అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో 1,200 క్యూబిట్‌ సామర్థ్యమున్న (50 లాజికల్‌ క్యూబిట్స్‌) భారీ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది.

ఈ మేరకు ఆ సంస్థ ప్రతినిధులతో అధికారులు జరిపిన సంప్రదింపులు కొలిక్కి వచ్చాయి. మైక్రోసాఫ్ట్‌ కోసం క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో 4 వేల చ.అ. విస్తీర్ణంలో భవనాన్ని నిర్మించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అమరావతిలో 133 క్యూబిట్‌ సామర్థ్యంతో ఐబీఎం సంస్థ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు ఇప్పటికే ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది.

మరిన్ని సంస్థల ఆసక్తి : మరోవైపు క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మరిన్ని సంస్థలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. జపాన్‌కు చెందిన ఫుజిసు 64 క్యూబిట్‌ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం రీసెర్చ్‌ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఇనీషియేటివ్‌ కింద అందించే నిధులకు మరో 50 శాతం వెచ్చించి ఫ్యాబ్రికేషన్‌ ఫెసిలిటీ సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించింది.

క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో పరిశోధనలు నిర్వహించే సంస్థలకు దశల వారీగా 90 లక్షల చ.అడుగుల్లో మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం నిర్మించనున్న ఐకానిక్‌ టవర్‌ వల్ల 40 వేల చదరపు అడుగులు అందుబాటులోకి వస్తాయి. టవర్‌ నమూనాను ఎల్‌అండ్‌టీ సంస్థ రూపొందించింది.

సాంకేతిక హబ్‌గా అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ: రాష్ట్రాన్ని క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌, డీప్‌ టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్‌ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 50 ఎకరాలను “క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ” కోసం సీఆర్డీఏ కేటాయించింది. ఈ క్వాంటమ్​ వ్యాలీలో దేశీయ, అంతర్జాతీయ యూనివర్సిటీలు, స్టార్టప్‌లు, పరిశోధనా సంస్థలు, ఇండస్ట్రీలు అందరికీ అత్యాధునిక కంప్యూటింగ్‌ సేవలను అందించనుంది. దీనిని పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా అమరావతి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ సెంటర్‌ (AQCC) అనే ప్రభుత్వ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే బోర్డు నిర్ణయాల ప్రకారం వివిధ కంపెనీల నుంచి ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ పత్రాలు (EoI) ఆహ్వానించారు.

విట్‌ ఆవరణలో మరో క్వాంట్​ కంప్యూటర్​: అమరావతిలోని విట్‌ యూనివర్సిటీలో కూడా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. బెంగళూరుకు చెందిన క్యూపై ఏఐ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన చిన్న క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దాని కోసం అయ్యే సుమారు రూ.6 కోట్ల ఖర్చును విట్‌ స్వయంగా భరిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు అద్దె లేదా వినియోగ ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

