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విశాఖ తీరంలో లభించిన చేపల్లో మైక్రోప్లాస్టిక్‌

వ్యర్థాలు ప్రమాదకర స్థాయిలో లేనప్పటికీ చేపల అన్ని భాగాల్లోనూ మైక్రోప్లాస్టిక్‌ - ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం జంతుశాస్త్ర విభాగంలో ప్రొఫెసర్‌ మంజులత నేతృత్వంలో జి.చంద్రిక పరిశోధన

Microplastics in Fish Gills and Tissues
చేపల్లో పరిశోధన (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 12:05 PM IST

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Microplastics in Fish Gills and Tissues: విశాఖ తీరంలో లభించిన చేపల్లో మైక్రోప్లాస్టిక్‌ను గుర్తించారు. ఈ వ్యర్థాలు ప్రమాదకర స్థాయిలో లేనప్పటికీ చేపల అన్ని భాగాల్లోనూ కనిపించడం కలవరపాటుకు గురిచేస్తోంది. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం జంతుశాస్త్ర విభాగంలో ప్రొఫెసర్‌ మంజులత నేతృత్వంలో జి.చంద్రిక ఈ పరిశోధన చేశారు. ఇది ‘ఇంటర్నేషనల్‌ జర్నల్‌ ఆఫ్‌ ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ సైన్సెస్‌’ సంచికలో తాజాగా ప్రచురితమైంది. సముద్రంలో పట్టి విశాఖ హార్బర్‌కు తీసుకొచ్చిన నెత్తళ్లు, సావిడాయి (రిబ్బన్‌ ఫిష్‌) చేపల్లో పరిశోధన చేశారు. అత్యధిక ప్లాస్టిక్‌ కణాలు వాటి జీర్ణాశయంలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

చేపల ఇతర భాగాల్లోకి మైక్రోప్లాస్టి: ఆ తర్వాత వాటి మొప్పలు, కణజాలంలోనూ ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. సాధారణంగా తాజా చేపలైతే మొప్పలు తొలగిస్తారు. చాలా మంది ఎండబెట్టిన సావిడాయిలను తింటారు. దీంతో ప్లాస్టిక్‌ వాటిల్లోనే ఉండిపోతుంది. ముఖ్యంగా జీర్ణవ్యవస్థ దాటి చేపల ఇతర భాగాల్లోకి ఈ మైక్రోప్లాస్టిక్‌ చేరడం సముద్రంలో ప్లాస్టిక్‌ తీవ్రతను తెలియజేస్తుంది. ఈ చేపల్లోని కణజాలాల్లో 0.5 మి.మీ. నుంచి 4.5 మి.మీ. పరిమాణంలో ఉండే సూక్ష్మప్లాస్టిక్‌లను గుర్తించారు.

ఆహారంగాతేలియాడే ప్లాస్టిక్​: ‘ఒక సీజన్‌లో పలు రోజుల్లో దొరికిన 120 నెత్తళ్లు, 20 సావిడాయిల్లో పరీక్షలు జరిపాం. ఒక్కో చేపను మూడుసార్లు పరీక్షించాం. ప్రతిసారి ప్లాస్టిక్‌ నమూనాలు కనిపించాయి. నెత్తళ్లు సాధారణంగా సముద్రంలో చిన్న జీవులను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. అయితే, తమ సహజ ఆహార పరిమాణంలో ఉండే తేలియాడే ప్లాస్టిక్‌లను ఇవి తినేస్తున్నాయి. సముద్ర ఆహార గొలుసు ద్వారా ఈ మైక్రోప్లాస్టిక్‌లు వాటిల్లోకి వెళ్తున్నాయి’ అని చంద్రిక వివరించారు.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు యమునా నదిలోని నాలుగు ప్రాంతాల నుంచి 12 జాతులకు చెందిన 220 మంచినీటి చేపలను దిల్లీ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు సేకరించారు. హరియాణాలోని యమునా నగర్, కర్నాల్‌తో పాటు దిల్లీలోని సూర్‌ ఘాట్, సోనియా విహార్‌ ప్రాంతాల నుంచి చేపలను తీసుకున్నారు. పరిశోధనలో మొత్తం 1,678 మైక్రోప్లాస్టిక్‌ కణాలను గుర్తించారు. ఒక్కో చేపలో సగటున 7.6 ప్లాస్టిక్‌ కణాలు ఉన్నట్లు తేలింది. పరీక్షించిన ఏ ఒక్క చేప కూడా మైక్రోప్లాస్టిక్‌ కాలుష్యం లేకుండా లేదని అధ్యయనం పేర్కొంది. దిల్లీలోని యమునా ప్రాంతాన్ని అధిక మైక్రోప్లాస్టిక్‌ కాలుష్య ప్రాంతంగా పరిశోధకులు గుర్తించారు.

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