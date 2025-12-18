ఉపాధి హామీ పథకం కూలీలకు కేంద్రం గుడ్న్యూస్! - పనిదినాలు, వేతనాల పెంపు
జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పనిదినాలు, రోజువారీ వేతనం పెంపు - పథకం పేరు మార్పు - ఉపాధి హామీ పథకంలో కీలక మార్పులు చేసిన కేంద్రం
Published : December 18, 2025 at 2:02 PM IST
VB G Ram G(MGNREGA) Scheme working Days Increased : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎంతోమంది పేదలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్న మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరుతో పాటు పనిదినాలను మార్చుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి వరకు ఉన్న 100 రోజుల పనిదినాలను 125 రోజులకు పెంచింది. 25 రోజులు పనిదినాలు పెంచడంతో వాతావరణ ప్రతికూలతలు, వర్షాకాలం మినహాయిస్తే ఏడాది పొడవునా స్థానికంగా పనులు ఉండనున్నాయి. కొత్తగా ఈ పథకంలో వచ్చిన మార్పులేంటి? పెరిగిన వేతనం ఎంత? తదితర విషయాలను తెలుసుకుందాం.
ఉపాధి హామీ పథకం పేరు మార్పు : ప్రస్తుతమున్న మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును కేంద్రం ‘వీబీ-జీ రాంజీ’గా మార్చింది. గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు గ్రామాల్లో ఉపాధి హామీ పనులు జరిగే ప్రదేశాల్లో ఇక ఈ పేరుతోనే బోర్డులను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. గత ప్రభుత్వం రాగాస్ పేరుతో సొంత సాఫ్ట్వేర్ను రూపొందించి ఉపాధి పనులను చేయించింది. దీంట్లో పెద్దఎత్తున అక్రమాలు జరిగినట్లుగా గుర్తించిన కేంద్రం 2022లో దేశ వ్యాప్తంగా ఒకే సాఫ్ట్వేర్ ఎన్ఐసీ (నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్) కిందకు తీసుకువచ్చింది. తద్వారా ఉపాధి హామీ పథకానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు యథాతథంగా వాటినే అమలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ప్రస్తుతం ఉపాధి హామీ పథకం కూలీలకు రోజుకు రూ.307లను చెల్లిస్తున్నారు. పనిదినాలు పెంచడంతో కూలీ రేటు తగ్గిస్తారా అని పలుచోట్ల కూలీలు చర్చించుకుంటున్నారు. అయితే కూలీ రేటును నిర్ణయించే అంశం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వదిలేస్తారా? అనేదానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
అదనంగా రూ.64.65 కోట్ల ప్రయోజనం : ఉపాధి హామీ పథకంలో జాబ్ కార్డు కలిగి ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి 100 రోజుల పని కల్పించే వీలుంది. తాజాగా పథకం పేరు మార్పుతో పాటు అదనంగా 25 పనిదినాలను కల్పిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉపాధిహామీ జాబ్ కార్డులు కలిగిన 7,09,872 కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరనుంది. ఒక్క కుటుంబం 100 రోజులు పని చేస్తే వారికి రూ.30,700 కూలీ రానుంది. 25 రోజులు అదనంగా పనులు కల్పించడం ద్వారా మరో రూ.7,675 వరకు లబ్ధి చేకూరనుంది. ఈ విధంగా చూస్తే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని 7,09,872 కుటుంబాలకు అదనంగా రూ.64.65 కోట్ల లబ్ధి కలుగనుంది.
అసలేంటీ ఉపాధి హామీ పథకం : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వలసలను నివారించి, స్థానికంగా ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించి, ఆర్థిక భరోసా కల్పించే విధంగా సుమారు 17 ఏళ్ల క్రితం కేంద్ర ప్రభుత్వం మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామీ(ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఎస్) పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. గ్రామీణ స్థాయిలో ప్రజలకు పనులు కల్పించడంతో పాటు కూలీలకు సకాలంలో వేతనాలు అందించడం ఆర్థికంగా ఎదిగేవిధంగా ఉపాధిహామీ పథకం ఎంతగానో తోడ్పడుతోంది. గ్రామాల్లో శ్మశాన వాటికలు, పల్లె ప్రకృతి వనాలు, డంపింగ్యార్డు, నర్సరీల పెంపకం, మూగజీవాలకు షెడ్ల నిర్మాణం తదితర పనులన్నీ ఈ పథకం ద్వారా అమలు చేస్తున్నారు. ఈ పథకం దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అమలు అవుతోంది.
వలసలను నిరోధించేలా : మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకంతో ఎంతో మంది లబ్ధి పొందారు. దీనివల్ల వలసలు కొంతవరకు తగ్గుముఖం పట్టాయి. కరోనా సమయంలో సొంతగ్రామాలకు తిరిగివచ్చిన వలసకూలీలకు సైతం పొట్టకూటి కోసం ఈ పథకం ప్రధాన ఆధారంగా మారింది. అనుకున్న లక్ష్యం మేరకు జిల్లాల వ్యాప్తంగా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ నిర్దేశించిన పనిదినాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత సంబంధిత అధికారులపై ఉంది.
