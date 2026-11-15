హైదరాబాద్ ఏటీఎం కేంద్రాలకు భద్రత కరవు - గ్యాస్ కట్టర్లతో దోపిడీలు చేస్తున్న ముఠాలు
ATM Thefts in Hyderabad : హైదరాబాద్ శివార్లలో ఏటీఎం కేంద్రాలకు భద్రత కరవవుతోంది. ఉత్తరాదికి చెందిన మేవత్ ముఠాలు శివారు ఏటీఎంలనే లక్ష్యంగా చేసుకొని గ్యాస్ కట్టర్లతో ఏటీఎంలను కొల్లగొడుతున్నాయి.
Published : November 15, 2026 at 8:32 PM IST
హైదరాబాద్ - సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల్లోని శివారు ప్రాంతాల్లో ఏటీఎంలపై ఉత్తరాది ముఠాలు కన్నేస్తున్నాయి. బ్యాంకు ఏటీఎం కేంద్రాల్లో లోపాలనే అవకాశంగా మలుచుకొని దోపిడీలకు తెగబడుతున్నాయి. ఏటీఎంలలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని బ్యాంకు యాజమాన్యాలకు పోలీసులు పలుమార్లు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే పోలీసుల మార్గదర్శకాలను అమలు చేయడంలో బ్యాంకు యాజమాన్యాలు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. ఫలితంగా ఏటీఎంలలో నగదు చోరీ ఘటనలు తరచూ జరుగుతుండడం కస్టమర్లలో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
భద్రత లేని ఏటీఎంలే లక్ష్యం
హైదరాబాద్ శివార్లలోని ఏటీఎం కేంద్రాలకు భద్రత లేకపోవడం, సీసీ కెమెరాల వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం తదితర కారణాలు దోపిడీ ముఠాలకు వరంగా మారుతున్నాయి. దీంతో ఉత్తరాది చోరీ ముఠాలు శివారు ప్రాంతాల్లోని ఏటీఎం కేంద్రాలనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాయి. గతేడాది మార్చి నెలలో రావిర్యాలలోని ఎస్బీఐ ఏటీఎం నుంచి దాదాపు రూ.30 లక్షల, 2025 జులైలో జీడిమెట్లలోని హెచ్డీఎఫ్సీ ఏటీఎం నుంచి దాదాపు రూ.35 లక్షలు, సాతంరాయిలోని యాక్సిస్ బ్యాంకు ఏటీఎం నుంచి ఏడున్నర లక్షల రూపాయల్ని ముఠాలు కొల్లగొట్టాయి. భద్రత లేని ఏటీఎం కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అందులోని సీసీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేసి డబ్బులు దొంగిలించుకుపోతున్నారు.
పోలీసుల సూచనలు పట్టించుకోకపోవడం
హైదరాబాద్లోనే కాకుండా తెలంగాణవ్యాప్తంగా గతంలో జరిగిన పలు ఏటీఎం చోరీ ఘటనల్లో రాజస్థాన్, హరియాణకు చెందిన మేవత్ ముఠాల పాత్ర బయటపడింది. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో తిరుగుతూ ఏటీఎంలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, స్థానికంగా ఎక్కువ కాలం ఉండకుండా చోరీ చేసిన వెంటనే మరో రాష్ట్రానికి వెళ్లిపోవడం వీరి వ్యూహంలో భాగం. ఏటీఎంలను బద్దలు కొట్టేందుకు సాధారణ పరికరాల కంటే గ్యాస్ కట్టర్ను ఉపయోగించడంతో వీరి పని సులువవుతోంది. పలు ఏటీఎం కేంద్రాల్లో చోరీ యత్నాల ఘటనలు కూడా చాలా జరిగాయి. ఆయా ఏటీఎం కేంద్రాల భద్రతపై పోలీసుల సూచనలు పట్టించుకోకపోవడం, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ఘటనలు పదేపదే జరుగుతున్నాయి.
గస్తీ బృందాలపై ఆరోపణలు
ఏటీఎం చోరీలు చేసే ఉత్తరాది ముఠాలు తెచ్చే గ్యాస్ కట్టర్లు తదితరాలు పనిముట్లు రవాణా చేసేందుకు సొంత వాహనాలనే ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. దీంతోపాటు నేరం చేసిన తర్వాత పారిపోయేందుకు వీలుగా వాటినే వాడుతుంటారు. అయితే రాత్రి వేళల్లో ఈ ముఠాలు గ్యాస్ కట్టర్లు ఇతర పరికరాలతో సంచరిస్తున్నా, గస్తీ బృందాలు వీరిని పట్టుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
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