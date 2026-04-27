అపరిశుభ్రతకు అడ్డాగా హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్లు - ఫిర్యాదు చేసినా స్పందించని అధికారులు
అపరిశుభ్రకు నిలయాలుగా మారుతున్న హైదరాబాద్లోని మెట్రో స్టేషన్లు - కొన్ని మెట్రో స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రశ్నార్థకంగా ప్రయాణికుల భధ్రత - పలు మెట్రో స్టేషన్లు అసాంఘీక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మారాయన్న స్థానికులు
Published : April 27, 2026 at 7:29 AM IST
Complaints on Metro stations in Hyderabad : మెట్రో స్టేషన్లు అపరిశుభ్రకు నిలయాలుగా మారుతున్నాయి. కొన్ని స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రయాణికుల భధ్రత ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోయింది. స్టేషన్ నుంచి బయటకు రాగానే ప్రయాణికులను యాచకులు ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు. కొన్ని రూట్లలోని మెట్రో స్టేషన్ల వద్ద పార్కింగ్ సౌకర్యం లేకపోవడంతో వాహనాలను ఎక్కడపడితే అక్కడ నిలిపాల్సి వస్తుంది.
అసాంఘీక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా : "సాఫీ ప్రయాణం ట్రాఫిక్ ఇబ్బందుల్లేని ప్రయాణం" అని నగరవాసులు మెట్రో రైళ్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. తక్కువ సమయంలో గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చని ఎక్కువ మంది మెట్రో ప్రయాణానికి మక్కువ చూపిస్తున్నారు. ఇదంతా నాణేనికి ఒకవైపే. మరోవైపు మెట్రో స్టేషన్ల కింద, పరిసరాల్లో నెలకొన్న అపరిశుభ్రత, భద్రతా లోపాలు ప్రయాణికులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ప్రయాణికులు పడేస్తున్న ప్లాస్టిక్ సీసాలు, తినుబండారాల కవర్లను తొలగించడం లేదు. దీంతో అవి చెత్తచెదారానికి కేంద్రంగా మారిపోతున్నాయి. చీకటి పడిందంటే వీధి దీపాలు సరిపడా లేని మియాపూర్ వంటి స్టేషన్ల పరిసరాలు అసాంఘీక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మారిపోతున్నాయని ప్రయాణికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో రాత్రి సమయంలో ముఖ్యంగా మహిళలు, యువతులు ఇబ్బంబదులు పడాల్సి వస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
ప్రయాణికుల ఆందోళన : మెట్రో పిల్లర్లు, స్టేషన్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ పాయింట్ల వద్ద యాచకులు తిష్ట వేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల ప్రయాణికులను వెంబడిస్తూ ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. మాదాపూర్, ముషీరాబాద్, గాంధీ ఆసుపత్రి, సికింద్రాబాద్ ఈస్ట్, నాంపల్లి స్టేషన్ల వద్ద ఈ సమస్య ఉన్నట్లు ప్రయాణికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ముషీరాబాద్ స్టేషన్ పక్కనే ఆరోగ్య కేంద్రం ఉండడంతో ఆసుపత్రికి వచ్చేందుకు రోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎర్రగడ్డ మెట్రో స్టేషన్లోకి వెళ్లాలన్నా, బయటకు రావాలన్నా ప్రయాణికులు హడలిపోతున్నారు. స్టేషన్ కాలిబాటను అనుకునే మద్యం దుకాణం ఉండటంకో కొందరు మెట్రో స్టేషన్ మెట్లపైనే కూర్చొని మందుకొడుతున్నారని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. మరి కొన్ని చోట్ల చిరువ్యాపారులు దుస్తులు, షూలు ఇతరత్ర అమ్మకాలతో నింపేస్తున్నారన్నారు.
ఫిర్యాదు చేసినా సమస్య మాత్రం అలాగే ఉంది : ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్, ముషీరాబాద్, చిక్కడపల్లి ప్రాంతాల్లో స్టేషన్ల వద్ద సరైన పార్కింగ్ సదుపాయం లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. ఈఎస్ఐ స్టేషన్ సమీపంలో కాలిబాటల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడ్డాయి. వీటిని తొలగించాలని వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేసినా సమస్య మాత్రం అలాగే ఉందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. కొన్ని మెట్రో స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతాలు అసాంఘీక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మారిపోతున్నాయని స్థానికులు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు.