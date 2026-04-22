ప్రతి 4 నిమిషాలకో మెట్రో ట్రైన్ - ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో సర్వీసులు పెంపు
ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో మెట్రో సర్వీసులు పెంపు - ఆర్టీసీ సమ్మె కాలంలో 56 మెట్రో రైళ్లు నడపాలని నిర్ణయం - మియాపూర్-ఎల్బీనగర్ మార్గంలో 4 నిమిషాల 20 సెకన్లకో మెట్రో ట్రైన్
Published : April 22, 2026 at 12:47 PM IST
Metro services increased in Hyderabad : హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో తమ సర్వీసులను పెంపుతున్నట్లు మెట్రో ప్రకటించింది. మియాపూర్-ఎల్బీనగర్ మార్గంలో 4 నిమిషాలకో మెట్రో ట్రైన్ నడుపుతున్నట్లు తెలిపింది. నాగోల్-రాయదుర్గం మార్గంలో 3 నిమిషాల 40 సెకన్లకో మెట్రో ట్రైన్ నడుపుతున్నట్లు మెట్రో అధికారులు ప్రకటించారు.