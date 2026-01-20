ఖర్చులు తగ్గించొచ్చు, సకాలంలో ఈఎంఐలు చెల్లించొచ్చు : 'మెట్రో'కు దగ్గరలో ఉంటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?
తాజాగా నగరాల్లో సామాన్యుల ఆర్థిక క్రమశిక్షణపైనా ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక సలహామండలి నివేదిక - మెట్రో పరిసరాల ప్రజల్లో ఆర్థంగా మిగులు - ఆర్థిక క్రమశిక్షణపై సానుకూల ప్రభావం
Financial Discipline Through Metro : నెల ప్రారంభం అయితే చాలు ఇంటి అద్దె మొదలుకొని అన్ని ఖర్చులు కనిపిస్తాయి. నగరాల్లో నివసించే వారంతా చాలా వరకు చాలీచాలని జీతాలతో తమ కుటుంబాలను నెట్టుకొస్తుంటారు. అయితే ఈ ఖర్చుల భారం తగ్గాలని మనం ఎంత ప్రయత్నించినా సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో వీటి నుంచి బయటకు రాలేము. అయితే తాజాగా నగరాల్లో సామాన్యుల ఆర్థిక క్రమశిక్షణపైన ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక సలహామండలి ఓ నివేదికను విడుదల చేసింది. ఇందులో మెట్రో స్టేషన్లకు సమీపంలో నివాసం ఉంటున్న వారు సకాలంలో ఈఎంఐలు చెల్లిస్తున్నారని తేలింది. అయితే దీనికి గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆర్థిక క్రమశిక్షణపైనా సానుకూల ప్రభావం : మన నివాసాలకు దగ్గరలో మెట్రో రైలు స్టేషన్ ఉండటం వల్ల ప్రయాణ సౌలభ్యం ఉంటుందనే విషయం తెలిసిందే. అయితే దీనితో పాటు హోంలోన్ ఈఎంఐ భారాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది. సాధారణంగా మెట్రో రైలు విస్తరణ జరిగితే కలిగే లాభాలను అనేక కోణాల్లో చూస్తుంటాం. ప్రయాణ సౌకర్యం, స్థిరాస్తి విలువ పెరుగుదల, అధిక అద్దెలు, ట్రాఫిక్ తగ్గింపు, పర్యావరణ ప్రయోజనాలు వంటివి కలుగుతాయి. వీటితో పాటు హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో సామాన్యుల ఆర్థిక క్రమశిక్షణపైనా సానుకూల ప్రభావం చూపుతోందని ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక సలహామండలి (ఈఏసీ - పీఎం) తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదికలో వెల్లడించింది.
మెట్రోతో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు :
- ఖర్చుల తగ్గింపు : మెట్రో అందుబాటులో ఉండటంతో సొంత వాహనాల వాడకం తగ్గి, ఇంధన ఖర్చులు, వాహన నిర్వహణ వ్యయాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.
- నగదు లభ్యత : మెట్రో దగ్గరలో ఉండటంతో ప్రయాణ ఖర్చులు తగ్గడంతో ఆదా అయిన డబ్బు కుటుంబాల వద్ద అదనపు నగదుగా ఉంటుంది. దీంతో వారు ఈఎంఐలను సకాలంలో చెల్లించగలుగుతున్నారు.
- ముందస్తు చెల్లింపులు : మిగులు సొమ్ముతో రుణాలను గడువు కంటే ముందే చెల్లించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని నివేదిక తెలిపింది.
- తక్కువ డిఫాల్టర్లు : మెట్రో స్టేషన్ల దగ్గరలో నివాసం ఉండే వారు రుణ బకాయిలు పెట్టే అవకాశం ఇతరులతో పోల్చి చూస్తే చాలా తక్కువగా నమోదైంది.
- పెట్టుబడులకు మరింత ప్రయోజనం : మెట్రో రైలు వ్యవస్థల్లో పెట్టుబడులు రవాణా, ఉత్పాదకత, పర్యావరణ ప్రయోజనాలే కాకుండా ఆర్థిక స్థిరత్వ లాభాలను కూడా అందిస్తాయని ఈ అధ్యయనం వెల్లడించింది. మెట్రోను కేవలం రవాణా ప్రాజెక్ట్ గానే చూడకుండా, గృహ ఫైనాన్స్, పట్టణాభివృద్ధి విధానాలకు తోడ్పడే సాధనంగా చూడాలని పేర్కొంది.
మెట్రో వినియోగంతో తగ్గే కాలుష్యం : ఎల్బీనగర్ నుంచి మియాపూర్ వరకు 29 కిలోమీటర్ల మార్గంలో ఒక ట్రిప్ దూరానికి 250 యూనిట్ల విద్యుత్తుతో ఏకంగా 1000 మంది వారి గమ్య స్థానానికి చేరవచ్చు. ఈ విధంగా ఇంధన పొదుపులో హైదరాబాద్ మెట్రో ఇతర రవాణా సాధనాలతో పోలిస్తే కాలుష్య నివారణలో ఎంతో కీలకంగా మారింది. నగరంలో 70 శాతం కాలుష్యం వాహనాల నుంచి వెలువడుతోంది. మెట్రో రైలును అధిక రద్దీ కలిగిన అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తే వాహనాల కాలుష్యం గణనీయంగా తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కర్బన ఉద్గారాలకు దూరం : ఇప్పుడున్న మెట్రో మార్గంలో హైదరాబాద్లోని మూడు కారిడార్లలో 69 కిలో మీటర్ల మేర మెట్రో పరుగులు తీస్తోంది. ప్రతి రోజూ 25,000ల కిలోమీటర్లు నడుస్తోంది. సగటున ప్రతిరోజూ 5 లక్షల మంది ఇందులో ప్రయాణిస్తున్నారు. వారు తమ వాహనాలను మెట్రో స్టేషన్లలో పార్క్ చేసి, మెట్రో ఎక్కి, తిరిగి వస్తున్నారు. వీరంతా తమ వ్యక్తగత వాహనాలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల నిత్యం 10 లక్షల కిలోల కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గాయి. ఇందుకు 2.5 లక్షల యూనిట్ల విద్యుత్తు వినియోగిస్తోంది.
40 శాతం ఆదా ఇలా : రైలు బ్రేక్ వేసినప్పుడు 40 శాతం వరకు ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్తును తిరిగి వినియోగించుకునే వ్యవస్థతో గణనీయంగా ఇంధనం ఆదా అవుతోంది. అలానే 45 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్తును ఆదా చేస్తోంది.
సౌర పలకల ఏర్పాటు : మెట్రో రైలు 2 డిపోలు, 41 స్టేషన్లపై సౌర విద్యుత్తు పలకలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటి మొత్తం సామర్థ్యం 11 మెగావాట్ల వరకు ఉంది. మెట్రో రైలు విద్యుత్తు అవసరాల్లో 12 శాతం సోలార్ విద్యుత్తు సమకూరుస్తోంది.
