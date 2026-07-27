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మహిళ ముక్కు పక్కన మెటల్ - ఏంటా అని దర్యాప్తు చేస్తే మరిది మాస్టర్​ ప్లాన్ బయటపడింది

ఆస్తికోసం వదిననే హత్యచేసేందుకు ప్లాన్ - డ్రైవర్​కు డబ్బు ఆశ చూపి హత్య చేసేందుకు కుట్ర - తుపాకీతో కాల్పులు జరిపి దాడిగా చిత్రీకరించేందుకు యత్నం - కేసును ఛేదించిన పోలీసులు

Attempted murder of a woman in Jagtial Dist
Attempted murder of a woman in Jagtial Dist (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 2:20 PM IST

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Attempted murder of a woman in Jagtial Dist : ఓ మహిళ వరండాలో నిద్రిస్తుండగా ఒక్కసారిగా అలజడి రేగింది. ఏం జరిగిందని గమనిస్తే ఆమెకు గాయాలై ఉన్నాయి. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులెవరో కర్రలతో దాడి చేశారని అందరూ భావించారు. ఆమెకు వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చింది. స్కానింగ్​ చేయగా మహిళ చెంపలో బుల్లెట్ దిగిందని తేలింది. అక్కడే కేసు ఊహించని మలుపు తిరిగింది.

అసలేం జరిగిందంటే? : జగిత్యాల జిల్లా మెట్​పల్లి పట్టణానికి చెందిన గోనెల లక్ష్మి వరండాలో నిద్రిస్తుండగా, ఏవో శబ్దాలు వినిపించాయి. ఏంటని చూస్తే ముక్కులోంచి, చెంపలోంచి రక్తం కారుతూ మహిళ తీవ్రంగా గాయపడి ఉంది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఎవరో ఇంట్లోకి చొరబడి ఆమెపై దాడి చేశారని అంతా అనుకున్నారు. హుటాహుటిన ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ అక్కడే ఊహించని నిజం బైటపడింది. స్కానింగ్​లో ఆమె తలలో మెటల్ లాంటిది ఏదో ఉండిపోయిందని వైద్యులు గుర్తించారు. హైదరాబాద్​కు తీసుకువెళ్లి ఆపరేషన్ చేయించారు. శరీరంలో ఇరుక్కున్న వస్తువుని బైటకు తీశారు. తీరా గమనిస్తే అదో బుల్లెట్​, అక్కడే కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది.

అన్న ఆస్తి కోసం వదిన హత్యకు యత్నం : మెట్​పల్లి పట్టణంలోని పోచమ్మవాడకు చెందిన గోనెల రాజం, శంకర్‌ అన్నదమ్ములు. వారి మధ్య కొంతకాలంగా ఆస్తి వివాదాలున్నాయి. 2020, 2023లలో రాజంతో పాటు ఆయన భార్య లక్ష్మిపై శంకర్‌ దాడికి పాల్పడగా నిందితుడిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. లక్ష్మి ఉంటే ఆస్తి దక్కదనే ఉద్దేశంతో ఆమెను అంతమొందించేందుకు శంకర్, అనూషలతో పాటు వారి బంధువు గోపి, ముత్తయ్యలు పథకం వేశారు. శంకర్‌ వద్ద పొక్లెయిన్‌ డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్న యూపీలోని ప్రయాగ్‌రాజ్‌కు చెందిన సచిన్‌కుమార్‌ అలియాస్‌ సచిన్‌ వర్మకు భారీగా డబ్బులు ఇస్తామని ఆశ చూపి హత్య చేసేందుకు ఒప్పించారు.

యూపీలో తుపాకీ కొనుగోలు : సచిన్‌ గత మార్చిలో ప్రయాగ్‌రాజ్‌ వెళ్లి రూ.40 వేలకు నాటు తుపాకీ, మూడు బుల్లెట్లను కొనుగోలు చేశాడు. జూన్‌ 9వ తేదీన నలుగురు కలిసి హత్యకు ప్రణాళిక వేశారు. 15వ తేదీన అర్ధరాత్రి 1.30 గంటల సమయంలో సచిన్‌ ద్విచక్రవాహనంపై లక్ష్మి ఇంటికి వెళ్లి వరండాలో నిద్రిస్తున్న ఆమెపై నాటు తుపాకీతో కాల్పులు జరపగా ఎడమ చెంప భాగంలో తగిలింది. అనంతరం రాళ్లు, కర్రలతో దాడి చేసినట్లు చిత్రీకరించేందుకు యత్నించి సచిన్‌ను యూపీకి పంపించారు.

శస్త్రచికిత్సతో వెలుగులోకి : బాధితురాలికి ఆపరేషన్​ చేయగా చెంప భాగం నుంచి బుల్లెట్‌ రావడంతో కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. సాంకేతిక ఆధారాలు, సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, సాక్షుల వాంగ్మూలాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, మొబైల్ విశ్లేషణ, నిందితుల కదలికలను సమగ్రంగా పరిశీలించిన పోలీసులు శంకర్అ, నూష కలిసి హత్యకు పన్నిన కుట్రను ఛేదించారు.

"దాడిలో గాయాలపాలైన లక్ష్మిని ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లి స్కానింగ్ తీసిన తరువాత ముక్కుకు కుడివైపున మెటల్​ ఉన్నట్లు కనిపించింది. ఆమెను హైదరాబాద్​లోని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా బుల్లెట్​ ఉన్నట్లుగా తేలింది. దానిని స్వాధీనం చేసుకుని ఫోరెన్సిక్​ ల్యాబ్​కు పంపించడం జరిగింది. సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, సాంకేతిక ఆధారాలు పరిశీలించిన తర్వాత గత డిసెంబర్​ నుంచి లక్ష్మిని చంపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా తెలిసింది. అనూష, శంకర్, సచిన్​లు హత్య కోసం పథకం రచించినట్లుగా దర్యాప్తులో తేలింది."-ఎ.రాములు, డీఎస్పీ

దీనిపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు జూన్‌ 16వ తేదీన శంకర్, ముత్తయ్యలను, 28న అనూషను అరెస్టు చేశారు. అనంతరం సచిన్​ అరెస్ట్​తో మొత్తం నలుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల వద్ద హత్యాయత్నానికి ఉపయోగించిన నాటు పిస్టల్, రెండు బుల్లెట్స్, బైక్, మొబైల్ ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

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TAGGED:

POLICE ARRESTED HIRED SHOOTER
ATTEMPTED MURDER OF A WOMAN
ATTEMPTED MURDER CASE IN JAGTIAL
అన్న ఆస్తికోసం వదిన హత్యకు యత్నం
ATTEMPTED MURDER CASE IN JAGTIAL

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