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కనీస ఛార్జీలు పెరిగాయ్​ - ఇకనైనా ఆటో అన్న 'మీటరు​' వేసేనా?

నగరంలో ఆటోల ఛార్జీ పెంపుతో 'మీటర్ల' అంశం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం చాలావరకు ఆటోలకు మీటర్లు లేకపోగా, పెరిగిన ధరలతోనైనా ఆటోవాలాలు మీటర్లు బిగిస్తారా అన్న ప్రశ్నలు రేకెత్తుతున్నాయి.

Meters on autos Hyderabad
ఆటోలకు మళ్లీ మీటర్లు - పక్కాగా అమలు చేస్తే ప్రయాణికులకు మేలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 12:58 PM IST

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Meters on autos Hyderabad : ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​ నగరంలో ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా ఆటోలు, బైకులు, క్యాబ్​లలో సులభంగా ప్రయాణిస్తున్నాం. పైగా ఓలా, ఊబర్​, ర్యాపిడో వంటి యాప్​లు అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రయాణం మరింత సులభతరమైంది. అయితే గతంలో హైదరాబాద్​లో ఒక చోట నుంచి మరో ప్రాంతానికి వెళ్లాలంటే ఆటోలనే ఆశ్రయించేవారు. ముందుగా మీటరా, లేదా మీటరు లేకుండానా అని డ్రైవర్​తో ప్రయాణికులు మాట్లాడుకునే వారు. అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ సంప్రదాయం పూర్తిగా కనుమరుగైపోయింది.

ప్రధానంగా సాంకేతికత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆటోలు బుక్​ చేసుకునేందుకు యాప్​లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతో నేటి జెన్​ ఆల్ఫా తరానికి ఆటో మీటర్ అంటే ఏమిటో కూడా తెలియడం లేదు. నేడు నగరంలో ఉన్న ఆటోల్లో దాదాపుగా ఇవి కనుమరుగయ్యాయి. ఇదిలా ఉండగా ఆటోల కనీస ఛార్జీలు పెంచుతూ రవాణా శాఖ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో ఈ మీటర్ల అంశం మరోసారి చర్చల్లోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం నగరవ్యాప్తంగా సుమారు 1.09 లక్షల ఆటోలు తిరుగుతున్నాయి.

ఉన్నా పనిచేయవు, చేసినా వేయరు

నగరంలోని ఆటో ఛార్జీలు పెంచక సుమరు పుష్కర కాలం అవుతోందని ఆటో డ్రైవర్లు చెబుతున్నారు. మీటర్లు ఉన్నప్పటికీ అవి కేవలం అలంకారప్రాయంగా మార్చారని అంటున్నారు. చాలా వరకు నిర్ధిష్ట దూరానికి తగిన ఛార్జీలు వసూళ్లు చేస్తున్నారు. యాప్​ల వినియోగం పెరగడంతో ప్రయాణికులకు కూడా మీటర్లు అవసరం అంతగా లేకపోయింది. నేడు వెళ్లాల్సిన దూరం యాప్​లో చూసుకొని ఆటో, క్యాబ్,​ బైక్​ల ఛార్జీలు చూసుకొని ఉత్తమమైన దానిని ఎంచుకొని బుక్​ చేస్తున్నారు.

పక్కాగా అమలు చేస్తేనే మేలు
పెంచిన ఆటో ఛార్జీలపై ప్రయాణికులు స్పందిస్తున్నారు. పెంచిన ధరలను ఆటోవాలాలు ఎప్పటి నుంచో అమలు చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. మరి కొన్ని చోట్లైతే సాధారణ ఛార్జీల కంటే ఎక్కువగానే వసూలు చేస్తున్నారని అంటున్నారు. అయితే మీటర్​ను పక్కాగా అమలు చేస్తే ప్రయాణికులకు మేలు కలుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.

"ప్రస్తుతం ఛార్జీలు ఓ కొలిక్కి వచ్చాయి. మరో మూడు నెలల్లో ఆటోలన్నీ డిజిటల్​ మీటర్లు పెట్టుకోవాలి. దీనిపై విధి విధానాలను త్వరలో వెల్లడిస్తాం. ఫిట్‌నెస్‌కు ముందు తూనికల కొలతల అధికారులు పరిశీలించి మీటర్‌ లాక్‌ తీసి ఆటోకు బిగించి ధ్రువీకరిస్తారు. ఆ తర్వాతే ఫిట్‌నెస్‌ పూర్తవుతుంది" - వెంకటరమణ, జేటీసీ

ప్రయాణికులూ సహకరించాలి

దశాబ్ద కాలం తర్వాత ఆటో ఛార్జీలు పెరిగాయని ఆటో సంఘాల ఐకాస నేత సత్తిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. దీనికి ప్రయాణికులు సహకరించాలని కోరారు. ఆటో డ్రైవర్లు సాధ్యమైనంత త్వరగా మీటర్లు బిగించుకునేలా చేస్తామన్నారు. యాప్‌ సేవలు వాడుకున్నా మీటర్లతో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని స్పష్టం చేశారు.

ఆటో కనీస ఛార్జ్‌ రూ.30

తెలంగాణలో ఆటో ఛార్జీలు పెంచుతూ రవాణా శాఖ శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సుమారు పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆటో ఛార్జీలు పెరిగాయి. 1.6 కి.మీ. వరకు ఆటో కనీస ఛార్జ్‌ రూ.30గా ఉండనుంది. కనీస ఛార్జ్‌ తర్వాత ప్రతి కిలోమీటర్‌కు రూ.14 చొప్పున వసూలు చేయనున్నారు. ప్రతి నిమిషానికి ఆటో డిటెన్షన్ ఛార్జీలు 75 పైసలుగా నిర్ణయించారు. అర్హత ఉన్న ప్రతి లగేజీ ప్యాకేజీకి ఛార్జీ రూ.25 పైసల నుంచి రూ.50 పైసలకు పెంచారు.

మూడు నెలల్లోపు డిజిటల్ మీటర్ల ఏర్పాటు

గరిష్ఠ లగేజీ పరిమితి 100 కిలోలుగానే కొనసాగించారు. రాత్రి 11 నుంచి తెల్లవారుజామున 5 వరకు ఒకటిన్నర శాతం అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేసేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. మూడు నెలల్లోపు డిజిటల్ మీటర్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు రవాణా శాఖ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.

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రాష్ట్రంలో ఆటో ఛార్జీలు పెంపు - కనీస ఛార్జీ రూ.30, ఆపై కిలోమీటర్​కు రూ.14

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ఆటోలకు మళ్లీ మీటర్లు
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