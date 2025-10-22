రాష్ట్ర ప్రజలకు హెచ్చరిక - పలు జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ జారీ
రాష్ట్రంలో తీవ్ర అల్పపీడనం నేపథ్యంలో పలు జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ జారీ - ఆయా జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 3:17 PM IST
Flash Flood Alert for Few Districts in AP : రాష్ట్రంలో తీవ్ర అల్పపీడనం నేపథ్యంలో రాయలసీమలోని అనంతపురం, కర్నూలు, కడప, చిత్తూరు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. మరోవైపు కోస్తాలోని కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఆయా జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. తీవ్ర అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఏపీలో వర్షపాతం వివరాలు: శ్రీకాళహస్తిలో 18 సెం.మీ, తొట్టంబెడు 18 సెం.మీ, కోడూరు 18 సెం.మీ, ఆత్మకూరు 14 సెం.మీ, వెంకటగిరి 13 సెం.మీ, సూళ్లూరుపేట 13 సెం.మీ, తిరుపతి 11 సెం.మీ, గూడూరు 11 సెం.మీ, కందుకూరు 11 సెం.మీ, తడ 10 సెం.మీ, రాపూరు 9 సెం.మీ, నెల్లూరు 9 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
వాయుగుండంగా మారనున్న అల్పపీడనం : నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం తమిళనాడు తీరం నుంచి వాయవ్య దిశగా కదిలి అదే ప్రాంతంలో కొనసాగుతోంది. వాయువ్య దిశగా రాబోయే 12 గంటల్లో నైరుతి, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. తదుపరి 12 గంటల్లో ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ ఆంధ్ర కోస్తా తీరాల మీదుగా కదిలే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ కోస్తాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కొన్ని చోట్ల, అత్యంత భారీవర్షాలు ఒకటి, రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు చాలాచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ నుంచి అతి భారీవర్షాలు కొన్నిచోట్ల, అత్యంత భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది.
పిడుగుపాటుతో ఇద్దరు మహిళ కూలీలు మృతి : గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో మహిళా కూలీలపై పిడుగు పడింది. పొన్నూరు శివారులోని ఇటకంపాడురోడ్డు వద్ద వరి పొలంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పిడుగుపాటుకు పొలంలో పనులు చేస్తున్న ఇద్దరు మహిళలు మృతి చెందారు. మరో మహిళకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మృతులను మరియమ్మ (45), షేక్ ముజాహిద(45)గా గుర్తించారు. గాయపడిన మహిళను ఆస్పత్రికి తరలించారు.
హై అలెర్ట్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం : అల్పపీడనం మరికొద్ది గంటల్లో వాయుగుండంగా బలపడనుండటంతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. హై అలెర్ట్ ప్రకటించింది. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలో అతిభారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులతో హోం మంత్రి అనిత సమీక్ష నిర్వహించారు. సహయక చర్యలకు NDRF, SDRF, పోలిస్, ఫైర్ సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉండాలని మంత్రి ఆదేశించారు. జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్స్ అలెర్ట్గా ఉండాలన్నారు. ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా చూడాలని వాతావరణ పరిస్థితులపై ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిక మెసేజ్లు పంపాలని ఆదేశించారు.
సహయం కోసం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లు ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో రెవెన్యూ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ అధికారులను ఆదేశించారు. అవసరమైతే లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు. నెల్లూరు జిల్లాలో ఇప్పటికే భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న కారణంగా అధికారులంతా సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనాలని మంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు.
