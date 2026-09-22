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రాగల 12 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండం - తెలంగాణలో 3 రోజుల పాటు అతి భారీ వర్షాలు

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేపు, ఎల్లుండి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈరోజు 8 జిల్లాలకు అతి భారీ వర్షాలున్నట్లు వెల్లడించింది.

Heavy Rain Alert To Telangana
Heavy Rain Alert To Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 2:44 PM IST

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Heavy Rain Alert To Telangana : వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇవాళ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఈరోజు 8 జిల్లాలకు అతి భారీ, 20 జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలున్నాయని తెలిపింది. ఇవాళ పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచనలున్నాయని చెప్పింది.

ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ
ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్ మినహా మిగతా జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలున్నాయి. వాతావరణ శాఖ ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రాగల 12 గంటల్లో వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశముందని, దీని ప్రభావంతో రేపు, ఎల్లుండి అతి నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. రేపు 8 జిల్లాలకు అత్యంత భారీ, 9 జిల్లాలకు అతి భారీ, మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని స్పష్టం చేసింది.

ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్
రేపు అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రేపు అతి భారీ వర్షాలు కురిసే కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, సిద్దిపేట, జనగామ, సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
ఈ నెల 24న రాష్ట్రంలోని 10 జిల్లాలకు అత్యంత భారీ, 10 జిల్లాలకు అతి భారీ, మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. అత్యంత భారీ వర్షాలతో కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, కరీంనగర్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు
రేపు అతి భారీ వర్షాలతో ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, జనగామ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్​ జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశమున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

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