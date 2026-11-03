తీరం దాటిన 'మురసు' తుపాను - కొన్ని గంటల పాటు భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు
Cyclone Murusu : మురసు తుపాను ఒంగోలు సమీపంలో ఇవాళ ఉదయం తీరం దాటింది. ఈ క్రమంలో కొన్ని గంటల పాటు భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలుల వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 2:41 PM IST
రాష్ట్రాన్ని మురసు తుపాను వణికిస్తోంది. ఒంగోలు సమీపంలో ఇవాళ ఉదయం తీరం దాటింది. అలానే ఈ తీవ్ర తుపాను క్రమంగా బలహీనపడుతోంది. ఈ క్రమంలో కొన్ని గంటల పాటు భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలుల వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులను, ప్రజలను హెచ్చరించింది. సుమారు 7 గంటలపాటు 9 కిలోమీటర్ల వేగంతో తుపాను ముందుకు కదిలింది. ఉదయం మూడున్నర గంటల నుంచి ఐదున్నర గంటల మధ్య ఒంగోలు సమీపంలోని కొత్తపట్నం సమీపంలో తీరం దాటింది. నెల్లూరు - నర్సాపురం మధ్య ఒంగోలుకు సమీపంలో తీరాన్ని తాకిన ఈ తుపాను ఆ సమయంలో గంటకు 100 నుంచి 110 కి.మీ. వేగంతో గరిష్టంగా 120 కి.మీ. వేగంతో ఉరుములు, ఈదురుగాలులతో విరుచుకుపడింది.
ప్రస్తుతం ఈ తుపాను దక్షిణ కోస్తాంధ్ర ప్రాంతంలోనే ఉత్తర-వాయవ్య దిశగా పయనిస్తోంది. ఇవాళ ఉదయం మూడు గంటల సమయానికి తూర్పు దిశగా కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఒంగోలుకు 30 కి.మీ, బాపట్లకు 40 కి.మీ, కావలికి 90 కి.మీ, మచిలీపట్నానికి 120 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. భూ ఉపరితలంతో రాపిడి, ఇతర వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా తుపాను క్రమంగా బలహీనపడుతోంది. ఇవాళ సాయంత్రం 6 గంటలకు తుపాను మరింత బలహీనపడి తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారుతుందని గంటకు 55 నుంచి 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలి వీస్తుందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. అలానే పశ్చిమ బంగాళాఖాతం, కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతాల్లో దట్టమైన మేఘాలు అలుముకున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
రంగంలోకి విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు : తీరం వెంట సముద్రపు అలలు సాధారణం కంటే 0.5 నుంచి 1.0 మీటర్ల ఎత్తు వరకు ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఇవి క్రమంగా తగ్గుముఖం పడతాయని ఐఎండీ వెల్లడించింది. ఒంగోలులో గాలి వేగం గంటకు 19 నాటికల్ మైళ్లుగా నమోదైంది. కావలి, నెల్లూరు, బాపట్ల ప్రాంతాలలోనూ మార్పులు నమోదయ్యాయి. తుపాను తీరాన్ని దాటినప్పటికీ, వర్షాలు, ఈదురుగాలుల ప్రభావం కొనసాగుతున్నందున లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లరాదని అధికారులు సూచించారు. సహాయక చర్యల కోసం 24 విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. మురసు తుపాను ప్రభావంతో బాపట్ల జిల్లాలో అత్యధికంగా 56.95 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. 10,805 మంది పునరావాస కేంద్రాల్లో ఆశ్రయం పొందుతున్నారు.
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో గర్భిణులను ముందస్తు జాగ్రత్తగా సమీప వైద్య కేంద్రాలకు తరలించారు. ప్రాథమిక లెక్కల ప్రకారం 30,661 హెక్టార్ల వరి, 21,474 హెక్టార్ల పత్తి, 605 హెక్టార్ల మొక్కజొన్న పంటలకు నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణకు విద్యుత్ శాఖ ప్రత్యేక బృందాల ఏర్పాటు చేశారు. సాగునీటి చెరువులు, రిజర్వాయర్లు, దిగువ ప్రాంతాల్లో వరద పరిస్థితులపై నిరంతర పర్యవేక్షిస్తున్నారు. తెగిపడిన విద్యుత్ తీగలు, నేలకొరిగిన చెట్లు, నీటితో నిండిన రహదారులకు దూరంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచిస్తున్నారు. బలహీనమైన ఇళ్లు, పూరిళ్లు, రేకుల షెడ్లలో నివసించే వారు అధికారుల సూచనల మేరకు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలివెళ్లాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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