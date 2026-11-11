రెండ్రోజుల్లో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని సూచన
AP Weather Update: ఈ నెల 13న ఏర్పడే అల్పపీడనం రానున్న రోజుల్లో ఎటువైపు పయనిస్తుందనే అంశంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 4:50 PM IST
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 13న అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. వాయవ్య దిశగా పయనిస్తూ ఈ నెల 14కు సుస్పష్ట అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ నెల 15 నాటికి అదే ప్రాంతంలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ నెల 13న ఏర్పడే అల్పపీడనం రానున్న రోజుల్లో ఎటువైపు పయనిస్తుందనే అంశంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రస్తుతానికి రాష్ట్రంపై ప్రభావం లేదని వెల్లడించారు. మత్స్యకారులు బంగాళాఖాతంలో వేటకు వెళ్లొద్దని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో అండమాన్ సముద్రం, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అలల ఉద్ధృతి పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సమయంలో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్లు, గరిష్టంగా 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు. 14, 15 తేదీలలో మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లవద్దని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఇప్పటికే రెండు వరుస తుపాన్లను చవిచూసిన రాష్ట్ర ప్రజలు, తాజా అల్పపీడనంతో ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. అల్పపీడనం గమనాన్ని వాతావరణ శాఖ అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.