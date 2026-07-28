ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన - ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ
8 జిల్లాలకు ‘పసుపు’ రంగు హెచ్చరికలు - నేడు, రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓ మోస్తరు వర్షాలు - ఆగ్నేయ దిశగా రుతుపవన ద్రోణి కొనసాగుతున్నట్లు ఐఎండీ సూచన
Published : July 28, 2026 at 11:46 AM IST|
Updated : July 28, 2026 at 11:53 AM IST
Heavy Rain Warning for the Districts in Telangana : ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. నేడు, రేపు అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటూ 8 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని తెలిపింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగానూ ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని సూచించింది. పశ్చిమబెంగాల్-ఉత్తర ఒడిశా తీర ప్రాంతాలపై కొనసాగుతున్న అల్పపీడన కేంద్రం నుంచి ఆగ్నేయ దిశగా రుతుపవన ద్రోణి కొనసాగుతున్నట్లు ఐఎండీ వెల్లడించింది.
రానున్న 24 గంటల్లో మరింత వేగం : రాబోయే 24 గంటల్లోపు కొంచెం వేగాన్ని పుంజుకుని ఝార్ఖండ్, బిహార్, మధ్యప్రదేశ్ ఇంకా ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశాలో ఎక్కువగా ప్రభావం చూపే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. అయితే తెలంగాణలో వాయుగుండం ప్రభావం తక్కువే అయినా అరేబియన్లో ఒక ఆవర్తనం ఉందన్నారు. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో వర్షాలు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇంకో మూడు నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు విస్తారంగా కురిస్తే సగటు వానలకు దగ్గర అయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. మైనస్ 24, మైనస్ 25 వరకు వచ్చే అవకాశాలున్నాయన్నారు. ఆదివారం గణాంకాలతో పోల్చితే మైనస్ 27 శాతం మాత్రమేనని, ఈ శాతం వర్షాలు వర్షపాతం లోటును పూడ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.
మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా మెదక్ జిల్లాలో సోమవారం 6.7 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. శంకరంపేటలో 5.7, పాపన్నపేట 5.6, చేగుంట 4.8, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడు 4.7, కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారి 4.5, సంగారెడ్డి జిల్లా మొగ్దంపల్లి 4.5, జగిత్యాల జిల్లా బీర్పూర్ మండలం కోల్వాయిలో 3.8 సెం.మీ నమోదైంది. మిగతా జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి.
హైదరాబాద్లో వర్షం : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారింది. ఈ ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో సోమవారం సాయంత్రం వర్షం కురుసింది. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఫిలింనగర్, పంజాగుట్ట, బోరబండ, రహమత్ నగర్, ఎర్రగడ్డ, అమీర్పేట, సనత్నగర్, మధురానగర్, యూసఫ్గూడ, కృష్ణానగర్, ఎస్సార్ నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షంతో రహదారులు జలమయమయ్యాయి.
ఎట్టకేలకు గోదారమ్మ పరవళ్లు : రాష్ట్రంలో మొన్నటి వరకు వర్షాలు లేక కనుచూపు మేర ఇసుకతో ఎడారి మాదిరిగా దర్శనమిచ్చిన గోదావరికి ఆలస్యంగా వరద మొదలైంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లోని మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో కురిసిన వర్షాలకు క్రమంగా కొత్తనీరు వచ్చి చేరుతోంది. ములుగు జిల్లా ఏటూరునాగారం మండలంలోని ముళ్లకట్ట వంతెన వద్ద నదిలో నీరు పరవళ్లు తొక్కుతోంది.
సాయంత్రం హైదరాబాద్లో వర్షం పడే ఛాన్స్ - ఐటీ ఉద్యోగులు తొందరగా లాగ్ అవుట్ చేయండి!
ఎట్టకేలకు కరుణించిన వరుణుడు - తెలంగాణ పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు