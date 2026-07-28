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ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన - ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ

8 జిల్లాలకు ‘పసుపు’ రంగు హెచ్చరికలు - నేడు, రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓ మోస్తరు వర్షాలు - ఆగ్నేయ దిశగా రుతుపవన ద్రోణి కొనసాగుతున్నట్లు ఐఎండీ సూచన

Heavy Rain Warning for the Districts in Telangana
Heavy Rain Warning for the Districts in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 11:46 AM IST

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Updated : July 28, 2026 at 11:53 AM IST

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Heavy Rain Warning for the Districts in Telangana : ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. నేడు, రేపు అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటూ 8 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్​ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్​, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​, మంచిర్యాల, నిర్మల్​, ములుగు, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నిజామాబాద్​ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని తెలిపింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగానూ ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని సూచించింది. పశ్చిమబెంగాల్​-ఉత్తర ఒడిశా తీర ప్రాంతాలపై కొనసాగుతున్న అల్పపీడన కేంద్రం నుంచి ఆగ్నేయ దిశగా రుతుపవన ద్రోణి కొనసాగుతున్నట్లు ఐఎండీ వెల్లడించింది.

రానున్న 24 గంటల్లో మరింత వేగం : రాబోయే 24 గంటల్లోపు కొంచెం వేగాన్ని పుంజుకుని ఝార్ఖండ్​, బిహార్​, మధ్యప్రదేశ్​ ఇంకా ఉత్తర ఛత్తీస్​గఢ్​​, ఒడిశాలో ఎక్కువగా ప్రభావం చూపే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. అయితే తెలంగాణలో వాయుగుండం ప్రభావం తక్కువే అయినా అరేబియన్​లో ఒక ఆవర్తనం ఉందన్నారు. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో వర్షాలు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇంకో మూడు నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు విస్తారంగా కురిస్తే సగటు వానలకు దగ్గర అయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. మైనస్​ 24, మైనస్​ 25 వరకు వచ్చే అవకాశాలున్నాయన్నారు. ఆదివారం గణాంకాలతో పోల్చితే మైనస్​ 27 శాతం మాత్రమేనని, ఈ శాతం వర్షాలు వర్షపాతం లోటును పూడ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.

మెదక్​ జిల్లాలో భారీ వర్షం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా మెదక్​ జిల్లాలో సోమవారం 6.7 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. శంకరంపేటలో 5.7, పాపన్నపేట 5.6, చేగుంట 4.8, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడు 4.7, కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారి 4.5, సంగారెడ్డి జిల్లా మొగ్దంపల్లి 4.5, జగిత్యాల జిల్లా బీర్పూర్​ మండలం కోల్వాయిలో 3.8 సెం.మీ నమోదైంది. మిగతా జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి.

హైదరాబాద్​లో వర్షం : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారింది. ఈ ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో సోమవారం సాయంత్రం వర్షం కురుసింది. జూబ్లీహిల్స్​, బంజారాహిల్స్​, ఫిలింనగర్​, పంజాగుట్ట, బోరబండ, రహమత్​ నగర్​, ఎర్రగడ్డ, అమీర్​పేట, సనత్​నగర్​, మధురానగర్​, యూసఫ్​గూడ, కృష్ణానగర్, ఎస్సార్​ నగర్​ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షంతో రహదారులు జలమయమయ్యాయి.

ఎట్టకేలకు గోదారమ్మ పరవళ్లు : రాష్ట్రంలో మొన్నటి వరకు వర్షాలు లేక కనుచూపు మేర ఇసుకతో ఎడారి మాదిరిగా దర్శనమిచ్చిన గోదావరికి ఆలస్యంగా వరద మొదలైంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లోని మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్​గఢ్​ రాష్ట్రాల్లో కురిసిన వర్షాలకు క్రమంగా కొత్తనీరు వచ్చి చేరుతోంది. ములుగు జిల్లా ఏటూరునాగారం మండలంలోని ముళ్లకట్ట వంతెన వద్ద నదిలో నీరు పరవళ్లు తొక్కుతోంది.

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ఎట్టకేలకు కరుణించిన వరుణుడు - తెలంగాణ పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు

Last Updated : July 28, 2026 at 11:53 AM IST

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