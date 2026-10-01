ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది చలి తీవ్రత తక్కువే : వాతావరణ శాఖ
వర్షాకాలం ముగిసి నేటి నుంచి శీతాకాలం ప్రారంభమైందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ మేరకు శీతాకాలం ఔట్లుక్ను విడుదల చేసింది. ఈ సీజన్లో తెలంగాణలో 18శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.
Published : October 1, 2026 at 2:52 PM IST
Winter Outlook Released in Telangana : వర్షాకాలం ముగిసి నేటితో శీతాకాలం ప్రారంభమైంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది చలి తీవ్రత తక్కువగానే ఉంటుందని భారత వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. అక్టోబర్ నెలలో గరిష్ఠ, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ సీజన్లో వర్షపాతం సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ విడుదల చేసిన శీతాకాలం ఔట్లుక్లో పేర్కొంది.
19 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం
దేశవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ నెలలో వర్షపాతం సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది 18 శాతం లోటు వర్షపాతం నెలకొన్నట్లు వెల్లడించింది. 14 జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం, 19 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం నెలకొన్నట్లు తెలిపింది. నల్గొండ-56, నిర్మల్-50, జోగులాంబ గద్వాల-45, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి-41 అత్యధిక లోటు వర్షపాతం ఉన్న జిల్లాలుగా నమోదయ్యాయి. కామారెడ్డి+13, జగిత్యాల+12, మంచిర్యాల+9 జిల్లాల్లో సాధారణం కన్నా అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది.
ఏడు అల్పపీడనాలు
తెలంగాణపై ప్రభావం చూపేలా ఏడు అల్పపీడనాలు ఏర్పడగా అందులో ఆరు వాయుగుండాలు, మూడు తీవ్ర వాయుగుండాలుగా మారి ఈ వర్షపాతానికి కారణమయ్యాయి. జూన్ మాసంలో అల్పపీడనాలు ఏర్పడకపోవడంతో లోటు వర్షపాతానికి దారి తీసినట్లు వాతావరణ శాఖ వివరించింది.
వర్షపాతం, సాగు విస్తీర్ణాన్ని పరిగణలోకి
రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులపై మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఎల్నినో పరిస్థితులు, మద్దతు ధరలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. వర్షాభావ పరిస్థితులపై రెవెన్యూ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని, కరవు మండలాల ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని మంత్రి తుమ్మల అధికారులను ఆదేశించారు. కరవు పరిస్థితులను గుర్తించేందుకు వర్షపాతం, సాగు విస్తీర్ణాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని తెలిపారు. నేల తేమ, రిజర్వాయర్ నిల్వలు, భూగర్భజలాల అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలన్న ఆయన, అవసరమైన చోట క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలు చేపట్టాలన్నారు. మద్దతు ధర ప్రకటించడం, పెంచడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ బాధ్యత తీరిపోదని, మద్దతు ధర ప్రతి రైతుకు అందేలా చూడటం కూడా కేంద్రం బాధ్యతేనని స్పష్టం చేశారు.
వర్షం కురవకపాయే - చేతికొచ్చిన పంట ఎండిపోయే! - కన్నీరు పెడుతున్న కర్షకులు