ఉహుహూ : ఇంత చలి ఏంటి బాబోయ్! - మరో 3 రోజులు ఇవే గజగజలు!!

తెలంగాణవాసులను గజగజ వణికిస్తున్న చలి - రోజురోజుకూ పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్​లో రాష్ట్రంలోనే అత్యల్పంగా 5 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదు - మరో 3 రోజులు ఇలాగే ఉంటుందన్న వాతావరణశాఖ

Cold Increasing in Telangana
Cold Intensity Increasing in Telangana (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 8:38 AM IST

Cold Intensity Increasing in Telangana : రాష్ట్రంపై చలి పులి పంజా విసురుతోంది. దాదాపు గత 2 వారాలుగా చలి తీవ్రత అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఉదయం 10 గంటలు దాటుతున్నా, శరీరానికి వేడి తగలకపోవడంతో బయటకు రావాలంటేనే ప్రజలు గజగజా వణుకుతున్నారు. గత పదేళ్ల రికార్డును బ్రేక్ చేస్తూ అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. శనివారం రాత్రి నుంచి ఆదివారం ఉదయం వరకు సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్​లో రాష్ట్రంలోనే అత్యల్పంగా 5 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదు కావడం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది.

రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్​ మండలం రెడ్డిపల్లిలో 6.9 డిగ్రీల అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 15 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీలలోపే నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా కామారెడ్డి, మెదక్, ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉంది. నేడు, రేపు, ఎల్లుండి (సోమ, మంగళ, బుధ) వరకు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఆదిలాబాద్​, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, సంగారెడ్డి, మంచిర్యాల, ములుగు జిల్లాల్లో ఈ 3 రోజులు 8 డిగ్రీలలోపు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వివరించింది. పిల్లలు, వృద్ధులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లాల వారీగా నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు (సెల్సియస్​లలో)

  • సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్ - 5
  • రంగారెడ్డి జిల్లా రెడ్డిపల్లి - 6.9
  • వికారాబాద్​ జిల్లా నవాబ్​పేట - 7
  • ఆసిఫాబాద్ జిల్లా అర్లి - 7.6
  • మెదక్ జిల్లా దామరంచ - 7.9
  • కామారెడ్డి జిల్లా రామలక్ష్మణ్​పల్లి - 7.9
  • నిజామాబాద్ జిల్లా సాలూర - 8.6
  • సిద్దిపేట జిల్లా పోతారెడ్డిపేట -8.9
  • మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా మౌలాలి - 9.1
  • నిర్మల్ జిల్లా పెంబి - 9.4
  • నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రం -9.5
  • మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా సల్కార్​పేట - 9.8
  • రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మానాల - 9.9
  • జగిత్యాల జిల్లా కథలాపూర్ - 10.1

తెలంగాణలో పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత
TELANGANA WEATHER REPORT 2025
TELANGANA COLD WAVE TEMPERATURES
COLD INCREASING IN TELANGANA

