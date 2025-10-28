'మొంథా' ఎఫెక్ట్ : నేడు, రేపు అత్యంత భారీ వర్షాలు - రెడ్, ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ
'మొంథా' తుపాన్ దృష్ట్యా రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు - బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పంటలను నిల్వ ఉంచవద్దని వాతావరణ శాఖ సూచన
Montha Cyclone Effect in Telangana : 'మొంథా' తుపాన్ ఈ రాత్రికి తీరం దాటనుండగా, అప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని హైదరాబాద్లోని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. మూడు జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, ఎనిమిది జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. మరో ఏడు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, మిగిలిన జిల్లాల్లో మోస్తరు వాన పడే అవకాశముందని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, ఖమ్మం జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. హనుమకొండ, వరంగల్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. నాగర్ కర్నూలు, యాదాద్రి, జనగామ, సిద్దిపేట, కరీంనగర్, జగిత్యాల, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. మిగిలిన జిల్లాల్లో మోస్తరు వానలు పడొచ్చని తెలిపింది. రేపు పన్నెండు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముండగా, ఏడు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడతాయని హెచ్చరించింది. మిగిలిన జిల్లాల్లో జల్లులు, మోస్తరు వాన పడొచ్చని తెలిపింది.
వాతావరణ శాఖ ముఖ్య సూచనలు :
- మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- ఇవాళ, రేపు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు అక్కడక్కడ అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- ఇవాళ ఉమ్మడి ఖమ్మం, ములుగు జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- ఉమ్మడి ఖమ్మం, ములుగు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ
- మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- హనుమకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ
- హనుమకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ
- సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ
కొట్టుకుపోయిన ధాన్యం : మెదక్ జిల్లాలో సోమవారం రాత్రి కురిసిన అకాల వర్షం వల్ల పలు కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఆరబెట్టిన ధాన్యం తడిసి ముద్దయింది. కొంగోడు కొనుగోలు కేంద్రంలో తూకం వేసిన ధాన్యం బస్తాలు తడిసిపోగా, నాయిని జలాల్పూర్, కొంగోడు కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఆరబెట్టిన ధాన్యం వర్షానికి కొట్టుకుపోయిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వాహకులు టార్పాలిన్ కవర్లు ఇవ్వడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అకాల వర్షాల వల్ల తడిసిన ధాన్యాన్ని రైస్ మిల్ యజమానులు ఎలాంటి తరుగు లేకుండా, ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరకే కొనుగోలు చేయాలని రైతులు విజ్ఞప్తి చేశారు. రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షం వల్ల పలు గ్రామాల్లో కోతకు వచ్చిన వరి పంట నేలకొరిగింది.
