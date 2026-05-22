నిప్పుల కుంపటిలా తెలంగాణ - వడదెబ్బతో 22 మంది మృతి - నేడు, రేపు రెడ్ అలర్ట్

అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు తాళలేక ఇప్పటివరకు 22 మంది మృతి - మృతుల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనే 9 మంది - 20 జిల్లాల్లో 46 డిగ్రీలను దాటిన అధిక ఉష్ణోగ్రతలు

Heatwave Alert in Telangana
Published : May 22, 2026 at 7:31 AM IST

Heatwave Alert in Telangana : భానుడి సెగలకు రాష్ట్రం అల్లాడిపోతోంది. ఎండ తీవ్రత ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. ఆరు బయట కాలు పెట్టడానికి ప్రజలు వణుకుతున్న పరిస్థితి నెలకొనగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు వడదెబ్బతో 22 మంది మరణించారు. మృతుల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనే 9 మంది ఉండగా, ఎండ వేడిమికి జనం భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. నేడు, రేపు పలు ప్రాంతాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పలు జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్​ జారీ చేసింది.

ప్రచండ భానుడి సెగలకు రాష్ట్రం అగ్ని గుండమైంది. గురువారం అన్ని జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రత ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. ఉదయం 9 గంటల నుంచే వేడి తీవ్రత మొదలు కాగా, పొద్దు పోయే వరకు వేడిగాలులు వీస్తూనే ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో మునుపెన్నడూ లేనంత సంఖ్యలో 244 మండలాల్లో వడగాలులు వీచాయి. 20 జిల్లాల్లో 46 డిగ్రీల పైన, మరో మూడు జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. అత్యధికంగా పెద్దపల్లి జిల్లా ముత్తారం, సూర్యాపేట జిల్లా మునగాల మండలాల్లో 46.5 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. తెలంగాణ చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు అధిక ఉష్ణోగ్రత 2019లో రామగుండంలో 47 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. ఈ ఒక్క ప్రాంతం మినహా గురువారం నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు గత రికార్డులను తిరగరాశాయి. ఒకేసారి 20 జిల్లాల్లో 46 డిగ్రీలను దాటడం ఇదే తొలిసారి.

నేడు, రేపు పలు ప్రాంతాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం : రాష్ట్రంలో ఒకేసారి 244 మండలాల్లో వడగాలులు నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారి. అత్యధికంగా సూర్యాపేట జిల్లాలో 29 మండలాల్లో వడగాలులు వీచాయి. ఖమ్మం, నిజామాబాద్, మంచిర్యాలలో 18, జగిత్యాల 17, నిర్మల్‌ 15, ఆసిఫాబాద్, మహబూబాబాద్‌ 14 మండలాల్లో వడగాల్పుల తీవ్రత ఉంది. భానుడి ప్రతాపానికి ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు కుతకుత ఉడుకుతున్నాయి.

కొద్ది రోజులుగా ఉమ్మడి ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, నిజామాబాద్‌ జిల్లాల్లో భరించలేని వేడి ఉంటోంది. రాష్ట్రంలో నేడు, రేపు పలు ప్రాంతాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశాలున్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పలు జిల్లాలకు ‘రెడ్‌’ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్‌ నుంచి తెలంగాణకు పొడిగాలులు వస్తుండటంతో గాలిలో తేమ పడిపోయి ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నట్లు పేర్కొంది. గాలి వేగం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వడగాలుల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని తెలిపింది.

పలు జిల్లాలకు రెడ్​ అలర్ట్​ జారీ :

  • శుక్రవారం ఆదిలాబాద్​, ఆసిఫాబాద్​, మంచిర్యాల, కరీంనగర్​, పెద్దపల్లి, భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, ములుగు, నల్గొండ, సూర్యాపేట, నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాల్లో వడగాలులు నమోదు కానున్నాయి.
  • శనివారం పెద్దపల్లి, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్​, వరంగల్​, హనుమకొండ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా వీస్తాయి.

ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలి : రాష్ట్రంలో అధిక ఉష్ణ్రోగ్రతలు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బుధవారం సూచించారు. ఉత్తర తెలంగాణలో ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉన్నందు వల్ల అధికారులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆదేశించారు. వడదెబ్బతో హాస్పిటల్స్​లో చేరితే త‌గిన వైద్య స‌హాయం అందించాలన్నారు. పట్టణాల్లో చ‌లివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. వీలైనంత వరకు మ‌ధ్యాహ్నం ప్రయాణాలు చేయవద్దని ప్రజలకు రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. జిల్లాల్లో ప‌రిస్థితుల‌ను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ కలెక్టర్లకు దిశానిర్దేశం చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.

