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బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం - తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో దంచికొడుతున్న వర్షం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, కరీంనగర్‌, మహబూబ్‌నగర్‌, నిజామాబాద్‌, నల్గొండ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. జోరుగా కురుస్తున్న వానలతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.

HEAVY RAINFALL
తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 7:32 AM IST

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Heavy Rains in Telangana : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. జోరుగా కురుస్తున్న వానలతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఉమ్మడి వరంగల్‌, ఖమ్మంతో పాటు పెద్దపల్లి, సూర్యాపేట జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, కరీంనగర్‌, మహబూబ్‌నగర్‌, నిజామాబాద్‌, నల్గొండ జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. వనపర్తి జిల్లా పెబ్బేరు మండలం సూగూరులో పొలం పనులకు వెళ్లిన మహిళలపై పిడుగు పడి ముగ్గురు మృతి చెందగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వరి పొలంలో కలుపు తీస్తుండగా ఒక్కసారిగా పిడుగు పడి కుమ్మరి లక్ష్మి అనే మహిళ మృత్యువాతపడింది. జడ్చర్లకు చెందిన ఎడ్ల యాదమ్మ కూలీ పనులకు వెళ్లి ఇంటికి వస్తుండగా మార్గమధ్యలో పిడుగుపడటంతో ఆమె మరణించారు. ధర్మారం మండలం చామనపల్లికి చెందిన మారం అంజవ్వ పిడుగుపాటుకు గురై అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

కూలిపోయిన వంతెన

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బూర్గంపాడు మండలం మొరంపల్లి బంజరలో ఈదురుగాలుల ధాటికి పలు ఇళ్ల పైకప్పులు లేచిపోయాయి. రాకాసి గాలుల ప్రభావం చూసి గ్రామస్థులంతా తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. భద్రాద్రి జిల్లా వ్యాప్తంగా కురిసిన వర్షాలకు రోడ్లపై వరద బీభత్సం సృష్టించింది. ములకలపల్లి మండలం రాజుపేటలోని పాములేరు వాగుపై ఉన్న వంతెన ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఫలితంగా దమ్మపేట- పాల్వంచ మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలో భారీ వర్షానికి జనజీవనం స్తంభించింది. వరుణుడి జోరుతో కొన్నిచోట్ల గనునాధుని శోభాయాత్రకు అంతరాయం కలిగింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనూ కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షానికి పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. హనుమకొండలో వర్షపు నీరు రోడ్లపైకి చేరి ప్రవహిస్తుండడంతో వాహనదారులు, ప్రయాణికుల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వాయుగుండం ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వర్షాల తీవ్రత దృష్ట్యా అధికారులను, సిబ్బందిని ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని సూచించింది.

అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం

తెలంగాణలో పలుచోట్ల ఈ నెల 24, 25, 26 తేదీల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ ఎరుపు​ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ బుధవారం రాత్రికి ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీరాల మధ్య కళింగపట్నం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణలో రానున్న 3 రోజులు విస్తారంగా వర్షాలు కురవనున్నాయి. నేడు కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మంచిర్యాల, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో భారీ నుంచి అత్యంత భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో రెడ్‌ ఎలర్ట్‌ జారీ చేసిన జిల్లాల కలెక్టర్లు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ఆదేశించారు.

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