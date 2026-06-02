తెలంగాణకు ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి వర్ష సూచన - అనంతరం ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం

ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్ష సూచన - గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం - రాష్ట్రంలో 4 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం

Published : June 2, 2026 at 4:17 PM IST

Rain Alert to Telangana : ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణుల ప్రభావంతో రాష్ట్రానికి ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి వర్ష సూచన ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఎల్లుండి కేరళలోకి నైరుతి ప్రవేశానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయని, ఆ తరువాత వారం రోజులకు తెలంగాణలోకి ప్రవేశించే అవకాశం అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం : ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణుల ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు, తెలంగాణకు ఎల్లుండి వర్ష కురిసే అవకాశం ఉందని, ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, నల్గొండ జిల్లాల్లో వర్షం పడే సూచన ఉండటంతో ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఇవాళ ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌, మెదక్, మహబూబ్‌నగర్‌, యాదాద్రి, కామారెడ్డి జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

ఉష్ణోగ్రతలు 2-4 డిగ్రీల మేర తగ్గే అవకాశం : రేపు ఆదిలాబాద్‌, ఆసిఫాబాద్‌, నిర్మల్‌,నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల జిల్లాలకు వర్ష సూచన ఉండటంతో ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. రేపు ఉమ్మడి నల్గొండ, వరంగల్‌, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌, మెదక్‌, మహబూబ్‌నగర్‌, కామారెడ్డి జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 4 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 2-4 డిగ్రీల మేర తగ్గే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.

