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2 రోజుల్లో రాష్ట్రమంతటా విస్తరించనున్న రుతుపవనాలు - నేడు, రేపు ఆ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన

రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు - ఉత్తర తెలంగాణలో ఇంకా మండుతున్న ఎండలు, వడగాల్పులు - ఇవాళ పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉందన్న వాతావరణ శాఖ

IMD Issues Rain Alert To Telangana State
IMD Issues Rain Alert To Telangana State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 12, 2026 at 7:22 AM IST

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IMD Issues Rain Alert To Telangana State : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. పలు జిల్లాల్లో శుక్ర, శని వారాల్లో పలుచోట్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, మరికొన్ని జిల్లాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవ్వడంతో పాటు వడగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయని, మరో 2 రోజుల్లో రాష్ట్రమంతటా విస్తరిస్తాయని ఐఎండీ పేర్కొంది. దీనికి తోడు బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం, అరేబియా సముద్రం నుంచి బంగాళాఖాతం వరకు ఒక ద్రోణి కొనసాగుతున్నట్లుగా పేర్కొంది. ఆ ప్రభావంతో బుధవారం నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. అత్యధికంగా ఖమ్మం జిల్లాలోని కల్లూరు ప్రాంతంలో 11.1 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.

ఆ జిల్లాల్లో వడగాలులు నమోదయ్యే అవకాశం : నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో గురువారం వడగాలులు వీయడంతో ప్రజలు ఉక్కపోతతో అవస్థలు పడ్డారు. మంచిర్యాల జిల్లాలోని దండేపల్లిలో ఉష్ణోగ్రత అత్యధికంగా 42.9 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా రికార్డయింది. 21 జిల్లాల్లో 42.2-42.8 డిగ్రీల మధ్య, 4 జిల్లాల్లో 41-41.8 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యాయి. శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, జగిత్యాల, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వడగాలులు నమోదు కావొచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వడగాలుల నేపథ్యంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు సూచించారు. ఎండలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు టవల్, టోపీ లాంటివి ధరించాలని సూచిస్తున్నారు. ఎండ వేడిమి అధికంగా ఉన్నందు వల్ల వడదెబ్బకు గురికాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు.

పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన : ఉత్తర తెలంగాణలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవ్వడంతో పాటు వడగాలులు వీస్తున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఇవాళ మహబూబ్​నగర్, నాగర్ ​కర్నూల్, హనుమకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేశారు. మరోవైపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్‌, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో ఇవాళ వడగాల్పులు వీస్తాయని తెలిపారు.

ఒక్క వర్షానికే అతలాకుతలమైన హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్​ నగరంలో ఇటీవల అకాల వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. పలుచోట్ల ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురవడంతో అనేక ప్రాంతాల్లో చెట్లు నేలకూలాయి. దీంతో విద్యుత్​ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. భారీ వర్షానికి ప్రధాన రహదారులు చెరువులను తలపించాయి. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. సమస్యను పరిష్కరించేందుకు హైడ్రా బృందాలు రంగంలోకి దిగి చర్యలు చేపట్టాయి. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షానికి పాతబస్తీ బండ్లగూడలో కరెంటు తీగలు తెగిపడ్డాయి. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

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కారు కదలదు, వరద ఆగదు - ఒక్క వర్షానికే నదిలా మారిన భాగ్యనగరం

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