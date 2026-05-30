తెలంగాణలో తీవ్రమైన వడగాల్పులు - పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ

మహబూబ్‌బాద్, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ - ఈ ఐదు జిల్లాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం - గంటకు 40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 30, 2026 at 1:34 PM IST

Weather Report in Telangana : సూర్యుడు భగభగమంటున్నాడు. ఈ ఎండలకు తెలంగాణ ప్రజలకు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలంటేనే వణికిపోతున్నారు. మరోవైపు తీవ్రమైన వడగాల్పులతో సతమతమవుతున్నారు.

రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ : తీవ్రమైన వడగాల్పుల నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఖమ్మం, మహబూబాబాద్‌, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ఇవాళ తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, వరంగల్‌, కరీంనగర్‌, జిల్లాలతో పాటు సిద్దిపేట, నిజామాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం : క్యుములో నింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో నేడు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

