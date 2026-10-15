నేటి నుంచి పలు జిల్లాలకు భారీ వర్షసూచన - ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ
Heavy Rains in Telangana : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలో నేటి నుంచి రెండు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ పేర్కొంది. దీంతో ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ చేసింది.
Published : October 15, 2026 at 9:12 AM IST
Heavy Rains In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ నెల 15 నుంచి 18వ తేదీ మధ్య పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వర్షాలతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పలు జిల్లాలకు 'ఎల్లో' అలర్ట్ జారీ చేసింది. నైరుతి రుతుపవనాల నిష్క్రమణ రేఖ ప్రస్తుతం తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా మీదుగా వెళ్తోంది. ఈశాన్య రుతుపవనాల రాకకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
ఈ జిల్లాల్లో వర్షసూచన
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన వేడి కారణంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంది. బుధవారం 32 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావాల్సి ఉంది, కానీ 37.9 డిగ్రీలకు చేరుకుంది. అంటే సాధారణం కంటే 5.9 డిగ్రీలు అధికం. ఖమ్మంలో 35.4 డిగ్రీలు, హైదరాబాద్లో 33.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత రికార్డయింది.
ఎల్నినోని ఎదుర్కొనేలా మంత్రులతో సీఎం సమావేశం
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ మంత్రులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఎల్నినో పరిస్థితుల్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలనే అంశంపై చర్చించి, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకొనే అవకాశం ఉంది. సుమారు 235 మండలాల్లో కరవు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. వచ్చే ఏడాది జూన్, జులై వరకు పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకుగాను ప్రభుత్వం యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టాల్సిన చర్యలపై ఇవాళ్టి సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. కరవు మండలాలను ప్రకటించి, తక్షణ ఆర్థిక సాయం చేసేలా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. మంత్రులు సహా అన్ని పార్టీల ప్రతినిధులతో దిల్లీ వెళ్లి కేంద్రాన్ని విజ్ఞప్తి చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు. త్వరలో అఖిలపక్ష సమావేశం కూడా నిర్వహించాలని యోచిస్తోంది.
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