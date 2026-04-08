రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలో భానుడి నిప్పుల వర్షం - హెచ్చరించిన ఐఎండీ
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేడు అన్ని జిల్లాల్లోనూ 40 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత - మరో ఐదు రోజుల్లో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు - వెల్లడించిన వాతావరణ శాఖ అధికారి
Published : April 8, 2026 at 6:38 PM IST
Interview With IMD Official : రాష్ట్రంలో వేసవి ప్రారంభంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ప్రజలను భయపెట్టాయి. మరికొన్ని రోజులకు ఉరుములు, మెరుపుల వానల కారణంగా వాతావరణం చల్లబడింది. ఈ నేపథ్యంలో మరి కొద్ది రోజుల్లో రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత పెరుగతుందని వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. రేపటి నుంచి గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు తెలిపారు. రెండు నుంచి నాలుగు డిగ్రీల మేర అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. ఉత్తర, ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాలతో పాటు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతాయంటున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు.
ప్రశ్న : రాష్ట్రంలో ఏ మేరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది?
జవాబు : మార్చి మొదటి రెండు వారాలు ఉష్ణోగ్రతలు బాగా పెరిగాయి. 40 డిగ్రీలకు పైగానే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మార్చి 16 నుంచి ఉత్తర భారత్లో వెస్ట్రన్ డిస్టబెన్స్ వచ్చాయి. దీంతో మన ప్రాంతంపైనా ప్రభావం చూపింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోనూ ఉపరితల ఆవర్తనాలు, ధ్రోణులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలు, వడగళ్లతో కూడిన వర్షాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురిశాయి. తెలంగాణలో సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలతో పోల్చితే రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాయి. ఇదే తరహా ఉష్ణోగ్రతలు మార్చి చివరి వరకు కొనసాగాయి. ఏప్రిల్ మొదటి నుంచి కొద్దికొద్దిగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నప్పటికీ అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం 36 నుంచి 39 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు వివిధ ప్రాంతాల్లో నమోదౌతున్నాయి.
ప్రశ్న : రానున్న రోజుల్లో ఏయే జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది?
జవాబు :
- ప్రీ మాన్సూన్ ప్రభావం నేటితో తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. దీంతో వాతారణంలో కాస్త ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. నేటి ఉష్ణోగ్రతతో పోల్చితే రేపటి నుంచి సుమారు 2 నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ, రాయలసీమను ఆనుకుని ఉన్న జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పెరగనున్నాయి.
- ఆ జిల్లాల్లో 41 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత : నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లోనూ 36 నుంచి 40 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రేపు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, ఉమ్మడి మెహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో 41 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు దాటే అవకాశం ఉంది. మరుసటి రెండు రోజులూ ఉమ్మడి ఖమ్మం, ఉమ్మడి మెహబూబ్నగర్ జిల్లాలతో పాటు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనూ ఈ తరహా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నాయి.
- హైదరాబాద్లో సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు : నేటి నుంచి ఐదో రోజుకు ఉత్తర తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లోనూ 41 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు దాటే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. వాటితో పాటు ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోనే ఇవే పరిస్థితులు దర్శనమిస్తాయి. మధ్య తెలంగాణ, హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో 36 నుంచి 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి.
ప్రశ్న : రాష్ర వ్యాప్తంగా వడగాల్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందా?
జవాబు : సాధారణ ఉష్ణోగ్రత కుంటే 5 డిగ్రీలు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఏర్పడితే వడగాల్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి సాధారణ ఉష్ణోగ్రత కంటే ఒక డిగ్రీ తక్కువగానే నమోదవుతోంది. దీంతో మన ప్రాంతంలో వడగాల్పులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు కనిపించడంలేదు.
ప్రశ్న : ఐదు రోజుల అనంతరం వాతారణం ఎలా ఉండబోతోంది?
జవాబు : ఈ ఐదు రోజుల అనంతరం వాతారణంలో మార్పులు గురించి నిర్ణయానికి రాలేం. మళ్లీ తక్కువగానే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదుకావచ్చు. లేదా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవవచ్చు. ఇదే జరిగితే వడగాల్పుల ప్రభావం ఉండనుంది. ఆ సమయంలో హీట్ వేవ్ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తాం.
