అర్నబ్ ఆగింది 'మురసు' రానుంది - ఇవాళ తీవ్ర తుపానుగా మారునున్న వాయుగుండం
Murasu Cyclone Rain Alert To Telangana : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ఇవాళ తుపానుగా మారనుందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. దీంతో దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవొచ్చని తెలిపింది.
Published : November 1, 2026 at 9:27 AM IST
ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో తీవ్ర కరవు తాండవిస్తున్న తరుణంలో, అర్నబ్ తుపాను కారణంగా పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఈ క్రమంలోనే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మరో వాయుగుండం ఇవాళ తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ వాయుగుండం మంగళవారం ఉదయం వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు, నర్సాపురం మధ్య తీరాన్ని దాటి, తీవ్ర తుపానుగా బలపడనుందని, అనంతరం తెలంగాణ వైపు ప్రయాణించే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
'మురసు'గా నామకరణం
ఇది ఈ ఏడాది బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న రెండో తుపాను. దీనికి 'మురసు' అని పేరు పెట్టారు. ఈ పదానికి తమిళంలో ఢంకా అని అర్థం. ఈ మురసు ప్రభావం వల్ల ఇవాళ్టి నుంచి 4వ తేదీ వరకు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా దక్షిణ జిల్లాలైన మహబూబ్నగర్, వనపర్తి, నారాయణపేట, నాగర్కర్నూల్, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయని ఐఎండీ పేర్కొంది.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
మురసు తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా రైతులు తమ పంటల పరిస్థితిని అంచనా వేసుకోవాలని తెలిపారు. ధాన్యం, ఇతర వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు తడవకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అలాగే భారీ వర్షాల వల్ల రహదారులపై నీరు నిలిచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రయాణీకులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పారు.
అన్నదాతల పరిస్థితి ఆందోళనకరం
రాబోయే భారీ వర్షాలు రైతులపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఎల్నినో కారణంగా పంటల సాగు కష్టంగా మారింది. బోర్లపై ఆధారపడి సాగు చేసిన వరి ప్రస్తుతం కోత దశలో ఉంది. ఇప్పుడు తుపానుల ప్రభావంతో బలమైన ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షాలతో వరి పంటలు నేలకొరిగే అవకాశముంది. దీంతో అన్నదాతల పరిస్థితి ఆందోళకరంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగాలు అప్రమత్తంగా ఉండటం, రైతులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం ఎంతో కీలకం.
తెలంగాణలో ఐదు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు - వాతావరణ శాఖ వెల్లడి
హైదరాబాద్ను ముంచెత్తిన భారీ వర్షం - పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్