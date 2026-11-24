బంగాళాఖాతంలో ద్రోణి - రాష్ట్రంలో 4 రోజులపాటు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు
Rains in AP Due to Influence of Trough : బంగాళాఖాతంలో ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 6:30 PM IST
నైరుతి బంగాళాఖాతం నుంచి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. దీని ప్రభావంతో రానున్న నాలుగు రోజులు రాష్ట్రంలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. రేపు (బుధవారం) పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, కోనసీమ, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, శ్రీ సత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. మిగతా జిల్లాల్లోను చెదురుమదురుగా తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రకటించింది.
మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడే సమయంలో చెట్ల క్రింద నిలబడరాదని వాతావరణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఈ రోజు కొండాపురంలో 39.2 మి.మీ, కొత్తపట్నంలో 34.4 మిమీ, కావలిలో 34.2 మిమీ, మారెళ్లలో 33.5 మిమీ, త్రిపురాంతకంలో 27.9 మిమీ, నెల్లూరులో 27.5 మిమీ, ములుకుదురులో 26 మిమీ, నెల్లూరు రూరల్లో 25.7 మిల్లీమీటర్ల చొప్పున వర్షపాతం నమోదైంది.
కోస్తాంధ్ర, యానాం ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశముంది. గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ, గరిష్ఠంగా 50 కి. మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే వీలుంది. తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడతాయి. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశముందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.