హైదరాబాద్​లో రేపే మెస్సీ మ్యాచ్ - 4 సెక్టార్లుగా ఉప్పల్​ స్టేడియం

ఈ నెల 13న ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మెస్సీ మ్యాచ్​ -​ భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్న పోలీసులు - ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించిన తెలంగాణ డీజీపీ

Messi Football Match in Hyderabad
Messi Football Match in Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 12:47 PM IST

Messi Football Match in Hyderabad : ఫుట్​బాల్​ అభిమానులకు ఈ నెల 13న పండగే పండగ. ఎందుకంటే ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజ క్రీడాకారుడు మెస్సీ హైదరాబాద్​లో మ్యాచ్​ ఆడబోతున్నారన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. దీనికి ఉప్పల్​ స్టేడియం వేదిక కానుంది. అయితే మెస్సీ పాల్గొనే మ్యాచ్​లో భద్రతాపరమైన లోపాలకు అవకాశం లేకుండా నిర్వహించాలని తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్​రెడ్డి ఆదేశించారు. క్రీడాకారుడు లియోనల్​ మెస్సీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇమేజ్​, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి మ్యాచ్​లో పాల్గొంటున్న దృష్ట్యా బందోబస్సు ఏర్పాట్లు పకడ్బందీగా ఉండాలని సూచించారు. మెస్సీ ఫుట్​బాల్​ మ్యాచ్​ నేపథ్యంలో ఉప్పల్​ స్టేడియంలో భద్రతా ఏర్పాట్లను డీజీపీ గురువారం పర్యవేక్షించారు.

ప్రేక్షకులు ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించాలి, భద్రతా నియమాల గురించి మెట్రోరైళ్లు, ప్రధాన కూడళ్లలో బోర్డులతో ప్రచారం చేయాలని సూచించారు. ట్రాఫిక్​ మళ్లింపు వివరాలు ముందే ప్రచారం చేయాలన్నారు. 23 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న స్టేడియంను భద్రతా అవసరాల రీత్యా నాలుగు సెక్టార్లుగా విభజించామని చెప్పారు. 39 వేల మంది సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేశామని వివరించారు. ఈ ఏర్పాట్లు పరిశీలనలో అదనపు డీజీలు మహేశ్​ భగవత్​, స్వాతి లక్రా, చారుసిన్హా, విజయ్​కుమార్​, రాచకొండ సీపీ సుధీర్​బాబు, అగ్నిమాపక విభాగం డీజీ విక్రమ్​సింగ్​మాన్​, హైదరాబాద్​ జాయింట్​ కమిషనర్​ జోయల్​ డేవిస్​, మల్కాజిగిరి డీసీపీ శ్రీధర్​, తెలంగాణ స్పోర్ట్స్​ అథారిటీ ఛైర్మన్​ శివసేనారెడ్డి, జీహెచ్​ఎంసీ విద్యుత్​, జలమండలి అధికారులు పాల్గొన్నారు.

నాలుగు సెక్టార్లుగా ఉప్పల్​ స్టేడియం : ‘మెస్సీ గోట్​ ఇండియా టూర్' కోసం పోలీసులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈనెల 13న ఉప్పల్​ స్టేడియంలో జరిగే ఫుట్​బాల్​ మ్యాచ్​లో మెస్సీ, సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, అంతర్జాతీయ ఫుట్​బాల్​ క్రీడాకారులు ఈ మ్యాచ్​లో పాల్గొంటున్నారు. మెస్సీ పర్యటన, ప్రముఖుల రాక నేపథ్యంలో పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈనెల 13వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలకు మెస్సీ శంషాబాద్​ విమానాశ్రయానికి చేరుకోనున్నారు. అక్కడి నుంచి బయలుదేరి నేరుగా ఫలక్​నుమా ప్యాలెస్​లో జరిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఆ తర్వాత ఉప్పల్​ స్టేడియంలో జరిగే మ్యాచ్​లో పాల్గొననున్నారు.

ఒక్క ఉప్పల్​ స్టేడియంలోనే రాచకొండ పోలీసులు సుమారు 2 వేల మందితో బందోబస్తును ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వీరికి అదనంగా స్టేడియం లోపల 1000 మంది వాలంటీర్లు విధుల్లో ఉండనున్నారు. శంషాబాద్​ విమానాశ్రయం నుంచి ఫలక్​నుమా ప్యాలెస్​, ఉప్పల్​ స్టేడియం వరకు ప్రయాణించే మార్గాలు ఇప్పటికే ఖరారు అయ్యాయి. ఈనెల 13వ తేదీ రాత్రి కూడా ఫలక్​నుమా ప్యాలెస్​లోనే మెస్సీ బస చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్యాలెస్​ పరిసరాలను పోలీసులు పరిశీలించారు. ప్యాలెస్​కు రాకపోకలు సాగించే మార్గాలు, అక్రమంగా వచ్చేందుకు అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలను పోలీసులు గుర్తిస్తున్నారు.

టికెట్​, పాస్​లు ఉంటేనే రండీ : ఉప్పల్​ స్టేడియంలో జరిగే మ్యాచ్​కు టికెట్​లు, పాస్​లు ఉన్నవారు మాత్రమే స్టేడియం దగ్గరకు రావాలని రాచకొండ పోలీస్​ కమిషనర్​ సుధీర్​బాబు ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. లేనివారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతించమన్నారు. స్టేడియం దగ్గర రద్దీకి అవకాశం లేకుండా అభిమానులు సహకరించాలని తెలిపారు. మ్యాచ్​కు అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ఆయన వివరించారు.

