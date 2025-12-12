హైదరాబాద్లో రేపే మెస్సీ మ్యాచ్ - 4 సెక్టార్లుగా ఉప్పల్ స్టేడియం
ఈ నెల 13న ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సీ మ్యాచ్ - భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్న పోలీసులు - ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించిన తెలంగాణ డీజీపీ
Published : December 12, 2025 at 12:47 PM IST
Messi Football Match in Hyderabad : ఫుట్బాల్ అభిమానులకు ఈ నెల 13న పండగే పండగ. ఎందుకంటే ఫుట్బాల్ దిగ్గజ క్రీడాకారుడు మెస్సీ హైదరాబాద్లో మ్యాచ్ ఆడబోతున్నారన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. దీనికి ఉప్పల్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. అయితే మెస్సీ పాల్గొనే మ్యాచ్లో భద్రతాపరమైన లోపాలకు అవకాశం లేకుండా నిర్వహించాలని తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్రెడ్డి ఆదేశించారు. క్రీడాకారుడు లియోనల్ మెస్సీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇమేజ్, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి మ్యాచ్లో పాల్గొంటున్న దృష్ట్యా బందోబస్సు ఏర్పాట్లు పకడ్బందీగా ఉండాలని సూచించారు. మెస్సీ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ నేపథ్యంలో ఉప్పల్ స్టేడియంలో భద్రతా ఏర్పాట్లను డీజీపీ గురువారం పర్యవేక్షించారు.
ప్రేక్షకులు ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించాలి, భద్రతా నియమాల గురించి మెట్రోరైళ్లు, ప్రధాన కూడళ్లలో బోర్డులతో ప్రచారం చేయాలని సూచించారు. ట్రాఫిక్ మళ్లింపు వివరాలు ముందే ప్రచారం చేయాలన్నారు. 23 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న స్టేడియంను భద్రతా అవసరాల రీత్యా నాలుగు సెక్టార్లుగా విభజించామని చెప్పారు. 39 వేల మంది సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేశామని వివరించారు. ఈ ఏర్పాట్లు పరిశీలనలో అదనపు డీజీలు మహేశ్ భగవత్, స్వాతి లక్రా, చారుసిన్హా, విజయ్కుమార్, రాచకొండ సీపీ సుధీర్బాబు, అగ్నిమాపక విభాగం డీజీ విక్రమ్సింగ్మాన్, హైదరాబాద్ జాయింట్ కమిషనర్ జోయల్ డేవిస్, మల్కాజిగిరి డీసీపీ శ్రీధర్, తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఛైర్మన్ శివసేనారెడ్డి, జీహెచ్ఎంసీ విద్యుత్, జలమండలి అధికారులు పాల్గొన్నారు.
నాలుగు సెక్టార్లుగా ఉప్పల్ స్టేడియం : ‘మెస్సీ గోట్ ఇండియా టూర్' కోసం పోలీసులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈనెల 13న ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగే ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లో మెస్సీ, సీఎం రేవంత్రెడ్డి, అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులు ఈ మ్యాచ్లో పాల్గొంటున్నారు. మెస్సీ పర్యటన, ప్రముఖుల రాక నేపథ్యంలో పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈనెల 13వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలకు మెస్సీ శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకోనున్నారు. అక్కడి నుంచి బయలుదేరి నేరుగా ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో జరిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఆ తర్వాత ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగే మ్యాచ్లో పాల్గొననున్నారు.
ఒక్క ఉప్పల్ స్టేడియంలోనే రాచకొండ పోలీసులు సుమారు 2 వేల మందితో బందోబస్తును ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వీరికి అదనంగా స్టేడియం లోపల 1000 మంది వాలంటీర్లు విధుల్లో ఉండనున్నారు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి ఫలక్నుమా ప్యాలెస్, ఉప్పల్ స్టేడియం వరకు ప్రయాణించే మార్గాలు ఇప్పటికే ఖరారు అయ్యాయి. ఈనెల 13వ తేదీ రాత్రి కూడా ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లోనే మెస్సీ బస చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్యాలెస్ పరిసరాలను పోలీసులు పరిశీలించారు. ప్యాలెస్కు రాకపోకలు సాగించే మార్గాలు, అక్రమంగా వచ్చేందుకు అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలను పోలీసులు గుర్తిస్తున్నారు.
టికెట్, పాస్లు ఉంటేనే రండీ : ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగే మ్యాచ్కు టికెట్లు, పాస్లు ఉన్నవారు మాత్రమే స్టేడియం దగ్గరకు రావాలని రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్బాబు ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. లేనివారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతించమన్నారు. స్టేడియం దగ్గర రద్దీకి అవకాశం లేకుండా అభిమానులు సహకరించాలని తెలిపారు. మ్యాచ్కు అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ఆయన వివరించారు.
హైదరాబాద్లో మెస్సీతో ఫొటో దిగే ఛాన్స్ - కానీ చాలా కాస్ట్లీ గురూ
హైదరాబాద్కు మెస్సీ మేనియా - ఉప్పల్ మ్యాచ్కు ఇప్పటికే 30వేల టికెట్లు విక్రయం