Published : October 26, 2025 at 8:25 PM IST
Hacking Fear To Aadhaar Centers Operators : ఆధార్ కార్డు కేంద్రాల ఆపరేటర్ల లాగిన్ను అర్ధరాత్రి దాటాక ఓపెన్ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు ఈ-మెయిల్ సందేశాలు వస్తున్నాయి. తమ వ్యక్తిగత బయోమెట్రిక్ వివరాలతో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పదుల సార్లు లాగిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ విఫలం అవుతున్నారని వారు వాపోతున్నారు. కొందరివి విజయవంతంగా లాగిన్ చేసినట్లు కూడా ఈ-మెయిల్స్ వస్తున్నాయని వారు అంటున్నారు. దీంతో వారిని హ్యాకింగ్ భయం వెంటాడుతోంది. ఇలాంటి ఘటనలు హైదరాబాద్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, కరీంనగర్, నల్గొండ, మెదక్తో పాటు మరికొన్ని జిల్లాల్లో చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అర్ధరాత్రి 12 నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు 20కి పైగా ఈ- మెయిల్ మెసేజ్లు వస్తున్నాయి.
ఆధార్ కార్డు కేంద్రాల నిర్వాహకులు లాగిన్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు మెసేజ్లు ఆలస్యంగా వస్తాయి. అవి కూడా ఒక్కసారే వస్తాయి. కానీ అర్ధరాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు పదే పదే వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం బ్యాంకు అకౌంట్లతో పాటు దాదాపుగా అన్నింటికీ ఆధార్ కార్డును లింక్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆపరేటర్ల లాగిన్లకే మెసేజ్లు రావడంతో మరింత ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇది సాంకేతిక సమస్యా ఇంకేమైనా అని ఆందోళన చెందుతున్నారు. యూఐడీఏఐ అధికారులు చొరవ తీసుకుని దీనిపై స్పష్టత ఇవ్వాలని ఆధార్ కార్టు కేంద్రాల ఆపరేటర్లు కోరుతున్నారు.
కొన్ని ఉదంతాలు :
- హైదరాబాద్ నగరంలోని ముఖేశ్ అనే ఆపరేటర్ లాగిన్ను తెరవడానికి ఆరు రోజుల వ్యవధిలో 200 సార్లు విఫలయత్నం చేసినట్లు మెసేజ్లు వచ్చాయి.
- కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారి మండల కేంద్రంలోని ఆపరేటర్ శ్రీకాంత్కు నెల నుంచి ప్రతి రోజు దాదాపు 30 వరకు వస్తున్నాయి.
- జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మల్దకల్ మండలానికి చెందిన సిద్ధుకు శుక్రవారం రాత్రి నుంచి శనివారం ఉదయం వరకు 31 మెసేజ్లు వచ్చాయి.
- ఖమ్మం జిల్లా పెనుబల్లి మండల ఆపరేటర్ జాగం శ్రీనివాస్కు 15 రోజులుగా వచ్చాయి. ప్రస్తుతం రావడం లేదు.
ఆధార్ కార్డు కేంద్రాల ఆపరేటర్లు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- తక్షణమే పాస్వర్డ్ మార్చండి.
- యూఐడీఏఐ హెల్ప్లైన్ (1947) లేదా help@uidai.gov.in కు ఈ వివరాలతో రిపోర్ట్ చేయండి.
- లాగిన్ రికార్డులు, మెయిల్ స్క్రీన్షాట్స్ సేకరించండి. వీటిని మీ జిల్లా ఐటీ అధికారి లేదా మీ సేవ కమిషనర్కి పంపండి.
- యూఐడీఏఐ వెబ్సైట్ లేదా mAadhaar యాప్లో "Lock/Unlock Biometrics"లో బయోమెట్రిక్ లాక్ చేయండి.
- లాగిన్ చేసే కంప్యూటర్కి యాంటీవైరస్, ఫైర్వాల్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్ చేయండి.
ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాం : మీ సేవ కమిషనర్కు ఈ నెల 24న ఫిర్యాదు చేశామని మీసేవ ఆధార్ కార్డు కేంద్రాల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శంకర్ తెలిపారు. యూఐడీఏఐ ఉన్నత అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పూర్తి విచారణ చేయిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారని వివరించారు.
"మీ సేవ కమిషనర్కు ఈ నెల 24న ఫిర్యాదు చేశాం. యూఐడీఏఐ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పూర్తి విచారణ చేయిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు." - శంకర్, మీ సేవ, ఆధార్ కేంద్రాల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
