ఆధార్​ కేంద్రాల ఆపరేటర్లలో హ్యాకింగ్​ భయం - అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత బయోమెట్రిక్​ లాగిన్​ చేసినట్లు మెసేజ్​లు!!

అర్ధరాత్రి దాటాక బయోమెట్రిక్‌ లాగిన్‌ చేసినట్లు వరుస సందేశాలు - సాంకేతిక సమస్యా, ఇంకేమైనా అని ఆందోళన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 8:25 PM IST

Hacking Fear To Aadhaar Centers Operators : ఆధార్‌ కార్డు కేంద్రాల ఆపరేటర్ల లాగిన్‌ను అర్ధరాత్రి దాటాక ఓపెన్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు ఈ-మెయిల్‌ సందేశాలు వస్తున్నాయి. తమ వ్యక్తిగత బయోమెట్రిక్‌ వివరాలతో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పదుల సార్లు లాగిన్‌ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ విఫలం అవుతున్నారని వారు వాపోతున్నారు. కొందరివి విజయవంతంగా లాగిన్‌ చేసినట్లు కూడా ఈ-మెయిల్స్‌ వస్తున్నాయని వారు అంటున్నారు. దీంతో వారిని హ్యాకింగ్‌ భయం వెంటాడుతోంది. ఇలాంటి ఘటనలు హైదరాబాద్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, కరీంనగర్, నల్గొండ, మెదక్‌తో పాటు మరికొన్ని జిల్లాల్లో చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అర్ధరాత్రి 12 నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు 20కి పైగా ఈ- మెయిల్‌ మెసేజ్​లు వస్తున్నాయి.

ఆధార్‌ కార్డు కేంద్రాల నిర్వాహకులు లాగిన్‌ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు మెసేజ్​లు ఆలస్యంగా వస్తాయి. అవి కూడా ఒక్కసారే వస్తాయి. కానీ అర్ధరాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు పదే పదే వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం బ్యాంకు అకౌంట్లతో పాటు దాదాపుగా అన్నింటికీ ఆధార్‌ కార్డును లింక్‌ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆపరేటర్ల లాగిన్‌లకే మెసేజ్​లు రావడంతో మరింత ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇది సాంకేతిక సమస్యా ఇంకేమైనా అని ఆందోళన చెందుతున్నారు. యూఐడీఏఐ అధికారులు చొరవ తీసుకుని దీనిపై స్పష్టత ఇవ్వాలని ఆధార్‌ కార్టు కేంద్రాల ఆపరేటర్లు కోరుతున్నారు.

కొన్ని ఉదంతాలు :

  • హైదరాబాద్‌ నగరంలోని ముఖేశ్‌ అనే ఆపరేటర్‌ లాగిన్‌ను తెరవడానికి ఆరు రోజుల వ్యవధిలో 200 సార్లు విఫలయత్నం చేసినట్లు మెసేజ్​లు వచ్చాయి.
  • కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారి మండల కేంద్రంలోని ఆపరేటర్‌ శ్రీకాంత్‌కు నెల నుంచి ప్రతి రోజు దాదాపు 30 వరకు వస్తున్నాయి.
  • జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మల్దకల్‌ మండలానికి చెందిన సిద్ధుకు శుక్రవారం రాత్రి నుంచి శనివారం ఉదయం వరకు 31 మెసేజ్​లు వచ్చాయి.
  • ఖమ్మం జిల్లా పెనుబల్లి మండల ఆపరేటర్‌ జాగం శ్రీనివాస్‌కు 15 రోజులుగా వచ్చాయి. ప్రస్తుతం రావడం లేదు.

ఆధార్‌ కార్డు కేంద్రాల ఆపరేటర్లు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • తక్షణమే పాస్‌వర్డ్‌ మార్చండి.
  • యూఐడీఏఐ హెల్ప్‌లైన్‌ (1947) లేదా help@uidai.gov.in కు ఈ వివరాలతో రిపోర్ట్‌ చేయండి.
  • లాగిన్‌ రికార్డులు, మెయిల్‌ స్క్రీన్‌షాట్స్‌ సేకరించండి. వీటిని మీ జిల్లా ఐటీ అధికారి లేదా మీ సేవ కమిషనర్‌కి పంపండి.
  • యూఐడీఏఐ వెబ్‌సైట్‌ లేదా mAadhaar యాప్‌లో "Lock/Unlock Biometrics"లో బయోమెట్రిక్ లాక్ చేయండి.
  • లాగిన్‌ చేసే కంప్యూటర్‌కి యాంటీవైరస్‌, ఫైర్‌వాల్‌ సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్‌ చేయండి.

ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాం : మీ సేవ కమిషనర్‌కు ఈ నెల 24న ఫిర్యాదు చేశామని మీసేవ ఆధార్‌ కార్డు కేంద్రాల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శంకర్ తెలిపారు. యూఐడీఏఐ ఉన్నత అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పూర్తి విచారణ చేయిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారని వివరించారు.

"మీ సేవ కమిషనర్‌కు ఈ నెల 24న ఫిర్యాదు చేశాం. యూఐడీఏఐ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పూర్తి విచారణ చేయిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు." - శంకర్, మీ సేవ, ఆధార్‌ కేంద్రాల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు

త్వరలో 'ఆధార్'​లో భారీ మార్పులు! కొత్తగా యాప్​, ఫేసియల్​ అథెంటికేషన్!​

