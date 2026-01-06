అక్రమ నిర్మాణాలకు ఇక హెచ్ఎండీఏ చెక్ - రంగంలోకి ఎన్ఫోర్స్మెంట్
గ్రేటర్లో చేరడంతో నిఘాకు మరింత అవకాశం - గతంలో 600లకు పైగా గుర్తింపు - మొన్నటివరకు అధికారం లేకపోవడంతో చూసీచూడనట్లుగా వదిలేసిన హెచ్ఎండీఏ - నేరుగా చర్యలు తీసుకునే అధికారం
Published : January 6, 2026 at 4:18 PM IST
Illegal Constructions in Hyderabad : మహానగర శివార్లలో పెచ్చుమీరుతున్న అక్రమ కట్టడాలకు ఇప్పటికైనా అడ్డుకట్ట పడుతుందా? అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. ఇప్పటివరకు మహానగరాభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్ఎండీఏ) పరిధిలో ఉన్న శివారు ప్రాంతాల్లోని 27 స్థానిక సంస్థలు ప్రస్తుతం గ్రేటర్ పరిధిలో విలీనమవడంతో అక్రమ నిర్మాణాలపై ఇప్పుడు నిఘాకు మరింత అవకాశం పెరుగుతుంది. ఇందుకు ముఖ్య కారణం గ్రేటర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు ప్రత్యేక ఎన్ఫోర్సుమెంట్ విభాగం ఉండటం వల్లే.
అధికారం లేకపోవడం ఒక కారణం : శివారులో ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటి వాటిని కూల్చివేయడంతో పాటు చట్టపరంగా కేసులు నమోదు చేయవచ్చు. కానీ మొన్నటివరకు ఆయా ప్రాంతాలన్నీ హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో ఉండటంతో అక్రమ నిర్మాణాలపై చూసీచూడనట్లుగా వదిలేసింది. ఇలా నేరుగా చర్యలు తీసుకునే అధికారం లేకపోవడం కూడా ఓ కారణం.
వారి సాయంతో కూల్చివేతలు : తొలి స్థానిక మున్సిపల్ లేదంటే కార్పొరేషన్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసి వారి సాయంతో కూల్చివేతలు చేపట్టాలి. గుర్తించిన వాటిలో కొన్నింటిని కూల్చేసినా తర్వాత పరిస్థితి షరా మామూలైంది. మణికొండ, శంషాబాద్, మొయినాబాద్, శామీర్పేట, మేడ్చల్, మియాపూర్ ప్రాంతాల్లో అక్రమంగా భారీ భవంతులు నిర్మించారు. ఇటీవల కాలంలో శంషాబాద్లోని హెచ్ఎండీఏ భూమిలో 50 ఎకరాల్లో ఓ వ్యక్తి నిర్మాణాలు చేపట్టి ఆ తర్వాత నకిలీ డాక్యుమెంట్లు సృష్టించారు. అందులో ఈతకొలనూ ఏర్పాటు చేశాడు. ఆయన చేసిన పనికి సుప్రీంకోర్డు వరకు వెళ్లి పోరాడాల్సి వచ్చింది. అవి నకిలీ పత్రాలుగా తేలడంతో అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చివేశారు.
గుర్తించిన భవనాల జాబితా ఎక్కడ? : మూడేళ్ల క్రితం హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో 600కు పైగా అక్రమ నిర్మాణాలు గుర్తించారు. ఇక్కడ యజమానులు జీప్లస్ 5 అంతస్తులు వరకు అనుమతులు తీసుకొని ఏడు నుంచి పది అంతస్తుల వరకు నిర్మించారు. వాటిల్లో 200 భారీ నిర్మాణాలను హెచ్ఎండీఏ పాక్షికంగా కూల్చేసింది. పూర్తిగా నేలమట్టం చేయడం కుదరడం లేదు. దీంతో మరోసారి వాటిపై నిర్మాణాలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి నిర్మాణాలు నిర్మిస్తే శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్థానిక మున్సిపల్ అధికారులను హెచ్ఎండీఏ కమిషనర్ హెచ్చరించారు.
మిగతా 400 భవనాలపై విడతల వారీగా చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించింది. ఇక్కడ ఏళ్లు గడుస్తున్నా చర్యలు మాత్రం తీసుకోవడం లేదు. రాజకీయపరమైన ఒత్తిళ్లతో ఆ జాబితాను అటకెక్కించారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. ఇలా చేయండంతో పాక్షికంగా కూల్చిన భవనాలకు యజమానులు మరమ్మతులు చేసి మళ్లీ భారీ భవణాలు కట్టేశారు. దీంతో ఇటీవల గ్రేటర్ కిందకు శివారు స్థానిక సంస్థలన్నీ చేరడంతో అక్రమ నిర్మాణాలపై ఇక నుంచి పూర్తి స్థాయిలో నిఘా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
భవనాలు వెలిస్తే వారే బాధ్యులు : కూల్చివేసిన భవనాలు తిరిగి నిర్మిస్తే స్థానిక మున్సిపల్ అధికారులను బాధ్యులను చేయాలని హెచ్ఎండీఏ భావిస్తోంది. దానికి సంబంధిత కమిషనర్లకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేయనున్నారు. అవసరమైతే శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇలా జరగడానికి అక్రమ నిర్మాణాలపై పర్యవేక్షణ లేకపోవడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. అయితే పంచాయతీల్లో 300 చదరపు మీటర్లలో జీప్లస్ 2 నిర్మాణాలు, మున్సిపల్, కార్పొరేషన్లలో 1000 చదరపు మీటర్లలో జీప్లస్ 5 వరకు, ఆపైన నిర్మాణాలు చేస్తే హెచ్ఎండీఏకు అనుమతులు జారీ చేసే అధికారం ఉంది. చాలా మంది పంచాయతీల నుంచి అనుమతులు పొంది జీప్లస్ 5, ఆపైనే భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు. మరి కొంతమంది అనుమతులు తీసుకోవడం లేదు. కొందరు చేయి తడిపి వారి పని చేయించుకుంటున్నారు. దీంతో సంబంధిత విభాగాల నుంచి అనుమతులు లేకుండా భవనాలను నిర్మించవద్దని, అలాంటివి కొనుగోలు చేయవద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
