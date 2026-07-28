టెన్త్లో 49 మార్కులొచ్చిన 'అంజమ్మ' ఫెయిల్ - అసలు ఎగ్జామే రాయని 'అంజమ్మ' పాస్
సప్లిమెంటరీ పరీక్ష రాసినా గైర్హాజరైనట్లు మెమోలో వెల్లడి - పరీక్షల విభాగం విచారణలో వాస్తవం వెలుగులోకి - ఫెయిల్ నుంచి పాస్గా నిర్ధారణ - నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారులపై చర్యలకు ఆదేశం
Published : July 28, 2026 at 9:13 AM IST
Marked Absent in Supplementary Exam : జీవితంలో ఒక్కోసారి మనం అనుకున్నది జరగకపోతే కుంగిపోతుంటాం. ముఖ్యంగా పదో తరగతి ఫలితాల్లో 'ఫెయిల్' అనే ఆ ఒక్క మాట విద్యార్థుల ఆశలను క్షణంలో అడియాసలు చేస్తుంది. కష్టపడి చదివి పరీక్షలు రాస్తే, ఫలితాలు అనుకూలంగా రాకపోతే పడే ఆ వేదన అంతా ఇంతా కాదు. సరిగ్గా అలాంటి నిరాశే ఓ విద్యార్థినికి ఎదురైంది. అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఆమెకు దుఃఖాన్ని మిగిల్చింది.
పదో తరగతి గణితం సప్లిమెంటరీ పరీక్ష రాసినా గైర్హాజరైనట్లు చూపుతూ మార్కుల మెమోలో ఫెయిల్ అని రావడంతో ఆ బాలిక ఒక్కసారిగా షాక్కు గురైంది. తల్లిదండ్రుల సహాయంతో అధికారులకు నివేదించినా, కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా చేసినా ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. అంతేకాక విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు అబద్ధాలు చెబుతున్నారంటూ ఆమె తల్లిపై కేసు సైతం నమోదు చేయించారు. చివరకు బాలిక హైదరాబాద్లోని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం సంచాలకుడు కందిముళ్ల లింగయ్యను కలిసి కంప్లైంట్ చేయడంతో అసలు విషయం వెల్లడైంది. ఆమెకు రాత పరీక్షలో 38 మార్కులు (ఇంటర్నల్స్తో కలిపి మొత్తం 49) రావడంతో టెన్త్ క్లాస్ పాసైనట్లు ప్రకటించారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
అసలేం జరిగిందంటే? : ఆ విద్యార్థిని పేరు సిద్ది అంజమ్మ. మంచిర్యాల జిల్లా దండేపల్లి ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి చదివింది. మార్చి పరీక్షల్లో సైన్స్, మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టుల్లో తప్పడంతో జూన్లో అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు హాజరైంది. మంచిర్యాలలోని బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో తనకు 5వ నంబర్ రూమ్ కేటాయించగా, 4వ నంబర్ గదిలో తనను పరీక్ష రాయించినట్లు సంచాలకుడు లింగయ్యకు బాలిక వివరించింది. దాంతో ఆ రూమ్లో ఎగ్జామ్ రాసిన వారి ఓఎంఆర్ షీట్లను తెప్పించి చూడగా, అందులో ఒకదానిపై అంజమ్మ సంతకం ఉంది. అయితే ఆ ఓఎంఆర్పై మంచిర్యాల జిల్లా వేములపల్లి మండలం నీల్వాయి హైస్కూల్కు చెందిన మరో విద్యార్థిని వివరాలున్నాయి.
అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఓ విద్యార్థిని జీవితం : అయితే విధుల్లో ఉన్న పరీక్షల సిబ్బంది ఆ వివరాలను సరిగా చెక్ చేసుకోకుండా నీల్వాయి హైస్కూల్కు చెందిన విద్యార్థిని పరీక్ష రాసిందని, దండేపల్లి స్కూల్లో చదివిన అంజమ్మ గైర్హాజరైందని నమోదు చేసుకున్నారు. అంజమ్మ సైతం ఓఎంఆర్ పత్రం మీద ఉన్న వివరాలను సరిగా చెక్ చేసుకోలేదు. దానిపై సంతకం మాత్రం చేసింది. మరోవైపు నీల్వాయి పాఠశాల విద్యార్థిని అనారోగ్యం కారణంగా జూన్ 8న జరిగిన గణితం పరీక్షకు హాజరు కాలేదని ఆ పాఠశాల హెచ్ఎం ఈ నెల 22న నివేదిక పంపారు. దీంతో సిద్ధి అంజమ్మే పరీక్ష రాసిందని ఉన్నతాధికారులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఆమెకు మొత్తం 49 మార్కులు వచ్చాయిని(అంతర్గత మార్కులు కలుపుకుని), మ్యాథ్స్లో పాస్ అయ్యిందని వెల్లడించారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారులపై లింగయ్య విచారణకు ఆదేశించారు.
హ్యాట్సాఫ్ అంజమ్మ : స్థానిక అధికారులెవరూ తనకు సహకరించకున్నా, కలెక్టరేట్ కణికరించకపోయినా, న్యాయం కోసం చేస్తున్న పోరాటంలో తన పేరెంట్స్పై కేసు నమోదైనా వెనకడుగు వేయకుండా మంచిర్యాల నుంచి హైదరాబాద్ వరకు చేరుకుని, పరీక్షల విభాగం సంచాలకుడిని కలిసి 'గెలిచిన' అంజమ్మ పట్టుదలను అభినందించాల్సిందే.
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