Published : December 13, 2025 at 10:18 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. ఫలితాలూ వెలువడ్డాయి. ఈ క్రమంలోనే పలు ఆసక్తికరమైన ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా మూడు గ్రామ పంచాయతీలకు సర్పంచులుగా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు ఎన్నికవ్వడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇలాంటివి చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటాయి. మరి ఏ జిల్లాల్లో ఈ ఘటన జరిగింది? ఎవరా ముగ్గురు? వారి స్టోరీ ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో చక్రం తిప్పిన కుటుంబం : మూడు పంచాయతీలకు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు సర్పంచులుగా, ఒకరిద్దరు వార్డు సభ్యులుగా ఎన్నికై అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ అరుదైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే ఇంద్రవెల్లి మండలంలోని ధనోర (బి) పంచాయతీకి జాదవ్ జమునా నాయక్ సర్పంచిగా మూడు ఓట్లతో విజయం సాధించగా, ఇదే పంచాయతీలోని 9వ వార్డులో ఆమె కుమార్తె అయిన జాదవ్ అనూరాధ 59 ఓట్లతో ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు. జమునా నాయక్ భర్త జాదవ్ హీరాలాల్ శంకర్గూడ పంచాయతీలోని 4వ వార్డులో ఒక ఓటు మెజార్టీతో వార్డు సభ్యుడిగా ఎన్నికవ్వడం గమనార్హం.
ఇదే గ్రామ పంచాయతీకి జమునా నాయక్ తోడికోడలైన జాదవ్ రోమా అనే మహిళ సర్పంచిగా ఎన్నిక కాగా, వార్డు సభ్యులుగా జాదవ్ విజయ్కుమార్, జాదవ్ సంధ్యారాణిలు ఎన్నికయ్యారు. మండలంలోని ఎమాయికుంట పంచాయతీలో జమునా నాయక్ చిన్నమామ కుమారుడు జాదవ్ లఖన్ 713 ఓట్ల ఆధిక్యంతో సర్పంచిగా విజయం సాధించగా, లఖన్ తల్లి మాజీ సర్పంచి జాదవ్ దేవకీబాయి, లఖన్ అన్న రామ్ సైతం వార్డు సభ్యులుగా ఎన్నికవ్వడం విశేషం.
1978లో బోథ్ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన అమర్సింగ్ తిలావాత్ కుటుంబానికి చెందిన వీరందరికీ రాజకీయ నేపథ్యం ఉండటంతో మూడు పంచాయతీల్లో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి చక్రం తిప్పినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇంతమంది సర్పంచ్లుగా ఎన్నికవ్వడంతో స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇలాంటి ఘటనలు చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటాయి. ఒక సర్పంచ్ పదవి కోసమే అభ్యర్థులు నానా తంటాలు పడుతున్న ఈ రోజుల్లో, ఒకే కుటుంబం నుంచి మూడు పంచాయతీలకు సర్పంచ్లుగా ఎన్నికవ్వడం అంటే అంత సులభం కాదని మనకు తెలిసిందే.
మాటైనా ఓటైనా మరాఠీ భాషలోనే : కామారెడ్డి జిల్లాలోని జుక్కల్, మద్నూర్, బిచ్కుంద మండలాల్లో ఆయా గ్రామాల పంచాయతీ ఎన్నికల బరిలో ఉన్న సర్పంచి అభ్యర్థులంతా తెలుగు వారే. కానీ మరాఠీ భాషలో ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆ భాషలోనే పాంప్లెట్స్(కరపత్రాలు), బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీలను ముద్రించారు. జిల్లాలోని జుక్కల్, బిచ్కుంద, మద్నూర్ మండలాల్లో మూడో విడతలో సర్పంచి ఎన్నికలను నిర్వహించనున్నారు. ఆ మండలాలు మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. అక్కడి గ్రామాల ప్రజల్లో అత్యధికంగా మరాఠీలే ఉంటారు. జుక్కల్ మండలంలోని పెద్దగుల్లా, చండేగావ్, మాదాపూర్, కథల్వాడి, బిజ్జల్వాడి, హంగర్గ, కంఠాలి, మద్నూర్ మండలం గోజేగావ్, తడి హిప్పర్గ, సోనాల, చిన్న తడ్గూర్, ఖరగ్, చిన్న టాక్లీ, పెద్ద టాక్లీ, సిర్పూర్ గ్రామాల్లో ఇలా అధిక సంఖ్యలో ఉన్న మరాఠీ ఓటర్ల కోసం సర్పంచి అభ్యర్థులు ఆ భాషలోనే వినూత్నంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
