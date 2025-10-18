నిశ్శబ్దంగా వ్యాపిస్తున్న మెలియాయిడోసిస్! - అజాగ్రత్తే ప్రాణానికి ముప్పు
దేశంలో కేవలం 14 ప్రయోగశాలల్లోనే ఈ వ్యాధిని గుర్తించే సదుపాయం - 24 గంటల్లోనే శరీరంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే ట్రాపికల్ ఇన్ఫెక్షన్
Melioidosis Infection Symptoms and Diagnosis: దేశంలో నిశ్శబ్దంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న ఒక ట్రాపికల్ ఇన్ఫెక్షన్ పేరు “మెలియాయిడోసిస్ (Melioidosis)”. ఇది సాధారణ జ్వరం కాదు, సరిగ్గా గుర్తించకపోతే ప్రాణాన్ని తీసేంత ప్రమాదకరం. ఈ వ్యాధికి ‘బర్క్హోల్డేరియా సూడోమాలై’ (B. pseudomallei) అనే బ్యాక్టీరియానే కారణం.
మణిపాల్ అకాడమీ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లోని కస్తూరిబా మెడికల్ కాలేజీ మైక్రోబయాలజీ ప్రొఫెసర్, ఇండియన్ మెలియాయిడోసిస్ రీసెర్చ్ ఫోరం సమన్వయకర్త డాక్టర్ చిరంజయ్ ముఖోపాధ్యాయ్ మాట్లాడుతూ “ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వేగంగా ప్రాణాంతక స్థాయికి చేరుతుంది. అవగాహనతో ఉంటే తప్పించుకోవచ్చు, కానీ అజాగ్రత్త ప్రాణానికి ముప్పు” అని హెచ్చరించారు.
దేశంలో కేవలం 14 ప్రయోగశాలల్లోనే గుర్తింపు సామర్థ్యం: గత పదేళ్లుగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ వ్యాధి కేసులు నమోదవుతున్నప్పటికీ, మెలియాయిడోసిస్ బ్యాక్టీరియాను పూర్తిగా గుర్తించే ల్యాబ్స్ సంఖ్య కేవలం 14 మాత్రమే. ప్రస్తుతం 23 రాష్ట్రాల్లో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ గుర్తించినట్లు డాక్టర్ చిరంజయ్ తెలిపారు. కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్లతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో కూడా గత ఐదేళ్లుగా కేసులు వెలుగుచూస్తున్నాయి.
మెలియాయిడోసిస్ గుర్తించడానికి ప్రత్యేక శిక్షణ, సాంకేతిక నైపుణ్యం అవసరమని ఆయన వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరులోని ప్రాంతీయ ప్రయోగశాలలో మూడు రోజుల పాటు మైక్రోబయాలజిస్టులకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మట్టి, నీటి నమూనాల సేకరణ, నిల్వ, తరలింపు, బయోసేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్ గురించి డాక్టర్ చిరంజయ్ బృందం మార్గదర్శకత్వం వహించింది.
ఎలా వ్యాపిస్తుంది? ఎవరికి ప్రమాదం ఎక్కువ?: డాక్టర్ చిరంజయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం “ఈ బ్యాక్టీరియా సాధారణంగా మట్టి, నీటిలో ఉంటుంది. వానాకాలంలో లేదా వరదల తర్వాత ఈ బ్యాక్టీరియా మానవ శరీరంలోకి చర్మ గాయాల ద్వారా, ఊపిరితిత్తుల ద్వారా లేదా కలుషిత నీటితో ప్రవేశిస్తుంది.” అందువల్ల రైతులు, మత్స్యకారులు, కూలీలు తప్పనిసరిగా గ్లౌజులు, షూస్ వేసుకోవాలి. పని పూర్తయ్యాక కాళ్లు, చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే వర్గాలు: ఈ వ్యాధి ప్రభావం మధుమేహ రోగులు (Diabetic patients), కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు, రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు, క్యాన్సర్ లేదా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్నవారిపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఒకసారి శరీరంలోకి వెళ్లాక 24 నుంచి 48 గంటల్లో తీవ్రమైన దశకు చేరుతుంది. తీవ్ర జ్వరం, న్యుమోనియా, సెప్సిస్, లివర్ లేదా ప్లీహంలో అబ్సెస్లు, కీళ్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
గుర్తించడం కష్టమే - కానీ అసాధ్యం కాదు: మెలియాయిడోసిస్ గుర్తించడమే పెద్ద సవాలుగా మారిందని డాక్టర్ చిరంజయ్ పేర్కొన్నారు. వైద్యులకే అవగాహన లేకపోతే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సాధారణ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్గా అనుకునే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే మాలిక్యులర్ లెవల్లో పరీక్షలు అత్యంత అవసరం. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాధిని గుర్తించడానికి బహుళ కల్చర్ టెస్టులు, పీసీఆర్ (PCR) పరీక్షలు, మాలిక్యులర్ పద్ధతులు ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న చోటు (ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, ఎముకలు, మెదడు) నుంచి నమూనాలు తీసి పరీక్షిస్తారు. అయితే ఈ పరీక్షలు చేసే సమయంలో కూడా బయోసేఫ్టీ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. “ప్రయోగశాలల్లో పీపీఈ, గ్లోవ్స్, బయోసేఫ్టీ క్యాబినెట్లు తప్పనిసరి. నమూనాలను నిర్లక్ష్యంగా హ్యాండిల్ చేయకూడదు” అని ఆయన హెచ్చరించారు.
సమయానికి గుర్తిస్తే బతికే అవకాశం ఉంది: మెలియాయిడోసిస్ ప్రాణాంతకమైన ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పటికీ, సమయానికి గుర్తించి సరైన చికిత్స తీసుకుంటే రోగి బతికే అవకాశం ఉంది. కానీ ఆలస్యం చేస్తే బ్యాక్టీరియా శరీరంలోని పలు అవయవాలను దెబ్బతీస్తుంది. డాక్టర్ చిరంజయ్ సూచన ప్రకారం “జ్వరం, న్యుమోనియా, కీళ్ల నొప్పులు, లేదా లివర్ ఇన్ఫెక్షన్ వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, అవగాహన కలిగిన మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్ ద్వారా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. సెల్ఫ్ మెడికేషన్ లేదా నిర్లక్ష్యం ప్రాణాంతకమవుతుంది.” అని తెలిపారు.
